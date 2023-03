Os filhos de Maria do Carmo são Reginaldo, Leandro (de azul no canto direito), Viriato, Plinio (de camiseta cinza na direita) e Lindalva (na esquerda) - Foto: Reprodução/Globo

Filhos de Maria do Carmo em Senhora do Destino: quem são os 5 herdeiros?

Filhos de Maria do Carmo em Senhora do Destino: quem são os 5 herdeiros?

A personagem de Susana Vieira em Senhora do Destino é uma mulher batalhadora que foi abandonada pelo marido mau-caráter com seus cinco filhos. Ela perde uma das crianças quando sai do nordeste rumo ao Rio de Janeiro e é enganada por Nazaré (Adriana Esteves/Renata Sorrah). Entre os filhos de Maria do Carmo há boas pessoas, mas também quem não é flor que se cheire.

Reginaldo é o mais velho entre os filhos de Maria do Carmo

Primogênito, Reginaldo é o mais controverso entre os filhos de Maria do Carmo. Interpretado por Eduardo Moscovis, ele cresce um homem frio, calculista e muito ambicioso.

Com um caráter nada invejável, Reginaldo é vereador em um município da Baixada e quer a todo custo ser prefeito de Vila São Miguel. Mas suas vontades não param por aí, ele quer depois ser deputado federal, governador, senador e até presidente do país, quem sabe.

Casado com Leila (Maria Luisa Mendonça), ele sente que foi obrigado a juntar os laços com a mulher e por isso deseja se livrar dela de algum jeito. Tem vergonha da esposa por se achar mais refinado que ela e mantém um relacionamento com a amante Viviane (Letícia Spiller), que trabalha com ele.

Apesar de um coração duro em relação a esposa, quando se trata dos filhos ele se derrete e ama os herdeiros Bruno (Thadeu Matos) e Bianca (Marcela Barrozo).

No final da novela, Reginaldo tem um trágico desfecho. Ele é responsável por várias maldades ao longo da trama, como o falso sequestro do filho, os assassinatos de Cigano (Ronnie Marruda) e Seboso (Alexandre Morenno), a mancha na reputação da esposa - que morre durante a trama - e até mesmo a prisão da mãe. Por isso, ele é apedrejado durante uma revolta da população e atingido na cabeça, o que causa sua morte.

Senhora do Destino elenco primeira fase

Leandro em Senhora do Destino

Leandro é o segundo entre os filhos de Maria do Carmo e o único herdeiro da mulher que foi para a faculdade. Ele se forma como contador e possui um escritório em que administra as contas de vários clientes, o principal deles é Giovanni lmprotta (José Wilker), ex-bicheiro que se torna empresário e é apaixonado pela personagem de Susane Vieira.

Casado com Marinalva (Tânia Khalill), ele vive um conturbado relacionamento com a mulher, que é destaque da escola de samba Unidos de Vila São Miguel e nutre uma paixão escondida por um dos cunhados, Viriato (Marcello Antony).

Ao longo da trama, os dois se separam e Leandro começa a nutrir sentimentos por Isabel (Caroliina Dieckmann), sem saber que a jovem é sua irmã perdida.

Apesar de confundir a amizade que tem com Isabel com amor, ele não fica com a moça e acaba se envolvendo com Claudia (Leandra Leal), enteada de Nazaré (Renata Sorrah). O romance entre eles avança e a dupla caminha para um final feliz. Os dois se casam e então a moça engravida.

Viriato em Senhora do Destino

Viriato é o mais bonito entre os filhos de Maria do Carmo, por isso arranca suspiros no restaurante francês em que trabalha como maître. Um homem fino e letrado por todos os livros de etiqueta possíveis, ele sonha em crescer e ter seu próprio restaurante um dia.

Ao longo da novela Senhora do Destino, se envolve e acaba apaixonado por Duda (Débora Falabella), jovem que ele conhece após salvá-la de um assalto. O problema é que os dois vivem um conturbado relacionamento porque os pais da moça, Leonardo (Wolf Maya) e Gisela (Angela Vieira), não o aceitam por ser de uma "classe inferior" ao da filha.

Duda e Viriato passam por altos e baixos. Eles chegam a se casar, mas também se separam. No final da trama, depois de viajar para a França e passar por um período de especialização em culinária, Viriato retorna ao Brasil e finalmente retoma o relacionamento com Duda.

Leonardo, o pai da garota, para de atormentar o casal e muda sua visão de mundo depois que descobre que na verdade é filho do mordomo Alfred (Ítalo Rossi) com uma cozinheira e não do barão (Raul Cortez) como pensava.

Como está a Lady Daiane da novela Senhora do Destino hoje

Plínio em Senhora do Destino

Plínio é o quarto entre os filhos de Maria do Carmo e o caçula dos homens. Vivido por Dado Dolabella, o personagem é simpático e sedutor, mas gosta mesmo é de ficar de preguiça, cair na noite e azarar a mulherada.

Mulherengo, ele se envolve com muita gente e por isso acaba sendo alvo de uma situação nada agradável. Quando fica com Yara (Helena Ranaldi), uma mulher um pouco mais velha e que quer ser mãe, ela decide ter um filho com o rapaz sem nem mesmo perguntar o que ele acha do assunto.

Inicialmente, Yara pensava em usar o rapaz apenas como genitor. Porém, sua empresa vai à falência e ela precisa correr atrás do pai da criança para conseguir ajuda.

Apesar de assumir responsabilidade pela primeira vez na vida por causa do bebê que tem com Yara, Plínio não fica com a mulher na novela. Ao longo da trama ele se envolve com Angélica (Carol Castro), com quem se casa mais tarde. Nos últimos capítulos de Senhora do Destino, Yara precisa se mudar para o Japão e deixa o filho Dado sob os cuidados do pai.

Senhora do Destino elenco infantil hoje

Lindalva foi a filha roubada de Maria do Carmo

Lindalva é a caçula dos filhos de Maria do Carmo e cresceu longe da mãe por ter sido sequestrada ainda bebê por Nazaré.

O sequestro acontece em dezembro de 1968, quando Maria do Carmo se muda com as crianças para o Rio. Uma confusão toma as ruas depois que o Ato Institucional nº 5 (AI-5) é decretado e Reginaldo se fere.

Nazaré engana Maria do Carmo e promete tomar conta das crianças para que ela possa levar o primogênito ao hospital. Porém, quando a mulher vira as costas, a vilã rouba Lindalva.

Após fingir uma gravidez para fisgar Luís Carlos (Tarcísio Filho/(Tarcísio Meira), que é casado, ela leva a menina até o amante e diz que é filha dele. Os dois então se casam e batizam a bebê de Isabel.

A personagem de Carolina Dieckmann cresce sem ter a mínima noção sobre sua verdadeira origem e é constantemente procurada por Maria do Carmo.

O destino une os caminhos de Lindalva e a família de Maria do Carmo e a identidade da moça é descoberta mais cedo ou mais tarde. Mesmo após a confirmação do sequestro, a moça leva algum tempo até aceitar sua mãe de verdade, mas depois acaba se rendendo ao coração da matriarca, fazendo parte de sua família.

Atores de Senhora do Destino que já morreram