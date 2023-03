Relembre alguns dos principais bordões da novela Senhora do Destino, que está de volta às telinhas - Foto: Reprodução/Globo

Os 15 melhores bordões da novela Senhora do Destino

A novela Senhora do Destino está de volta às telinhas e assim também retornam os icônicos bordões da trama de Aguinaldo Silva! Entre as que mais aparecem nas falas memoráveis da atração dos anos 2000, estão frases dos personagens marcantes de José Wilker e Renata Sorrah.

Senhora do Destino elenco primeira fase

Giovanni Improtta e Nazaré, o rei e a rainha dos bordões da novela

Há muitos bordões incríveis na novela Senhora do Destino que caíram na boca do povo e são ditos por diferentes personagens. Porém, não pode-se negar que grande parte deles são de dois personagens que sempre soltam pérolas, Giovanni Improtta, papel do saudoso José Wilker, e Nazaré, vivida por Renata Sorrah em um de seus papéis mais famosos.

Mas é claro que não faltam bordões de outros personagens também, como uma fase muito famosa sempre repetida por Ângela Vieira, que interpretava a personagem Gisela.

Bordões da novela Senhora do Destino

Quem acompanhava a trama deve se lembrar de "O tempo ruge e a Sapucaí é grande" de Improtta, um ex-bicheiro que busca mudar de vida. A frase até foi lembrada em outra trama de Aguinaldo Silva, Império, em 2015. O Comendador repete a frase e cita o ator José Wilker quando vai desfilar na avenida durante o carnaval.

O tempo ruge e a Sapucaí é grande

Improtta tinha outro discurso que todo mundo se lembra. Invés de ele elogiar algo ou alguém como "Fenomenal", ele dizia "Felomenal".

Felomenal

Sempre buscando fartura na mesa, a protagonista Maria do Carmo (Susana Vieira) sempre falava que estava "varada de fome" ao citar o assunto. Em certo capítulo, seu fiel amigo e namorado Dirceu (José Mayer) com uma das netas da mulher: "sua vó tem fome de leão".

Varada de fome

Nazaré era uma madrasta nada carinhosa, por isso se referia a Cláudia (Leandra Leal) das piores maneiras possíveis.

Pitbull fêmea. Pitbull de plantão. Pitbull sem faro

A frase "Paizinho" era muito usada por Danielle (Ludmila Dayer), namorada de Giovanni (José Wilker), uma patricinha loira aspirante a celebridade.

Paizinho

"Vou me pirulitar-me" era outra das famosas frases de Giovanni Improtta na novela Senhora do Destino.

Vou me pirulitar-me

Nazaré tinha uma auto estima lá em cima, por isso encontrava diversas formas de se elogiar e se referia a ela como uma raposa linda e felpuda.

Raposa linda, loira e felpuda

Outro destes momentos é uma famosa cena em que a vilã está na frente do espelho e é só elogios para si mesma.

Gostosa! Irresistível! Impressionante como o tempo só te valoriza

Giovanni Improtta tinha certos problemas em trocar as palavras de vez em quando. Invés de falar sobre seus "neurônios", ele já chegou a citar seus "neuróticos".

Acho que meus neuróticos estão em curto circuito

Gisela, personagem de Angela Vieira, sempre falava "que situação", o que virou meme.

Mas que situação!

Outro momento muito famoso da novela Senhora do Destino e se tornou meme nas redes sociais é quando Nazaré está disfarçada e escuta uma conversa entre Jenifer (Bárbara Borges) e Eleonora (Mylla Christie), namoradas na trama.

Sapatonas! Eu sinto longe o cheiro de couro.

Viviane (Letícia Spiller), assessora e amante de Reginaldo (Eduardo Moscovis), sempre soltava "te dedico" para o amado.

Te dedico

Giovanni Improtta também tinha um apelido carinhoso para Danielle.

Minha ninfa-bebê

Entre os diversos xingamentos que a vilã Nazaré soltava, "flagelado" e "flageladinhos" eram alguns de seus favoritos.

Seu flagelado estúpido

Shao Lin, personagem de Leonardo Miggiorin, se chamava Políbio, mas não gostava odiava e por isso escolheu outra forma de ser chamado.

É Shao Lin! Shao Lin Relembre alguns dos principais bordões da novela Senhora do Destino: Como está a Lady Daiane da novela Senhora do Destino hoje

Como assistir Senhora do Destino

A novela Senhora do Destino está de volta às telinhas pelo canal Viva. A exibição é na faixa das 22h50 de segunda a sexta-feira, com reprises às 13h30. Aos domingos, todos os capítulos da semana são transmitidos novamente entre 19h00 e 00h30.

Para quem não gosta de acompanhar pela televisão diariamente, é possível assistir a todos os capítulos da novela agora mesmo no catálogo da Globoplay. O serviço streaming abriga os 221 capítulos originais da trama e permite que o assinante de qualquer pacote tenha acesso.

Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90 e oferecem diferentes benefícios e combos. Há opções para quem prefere planos semanais e também anuais.