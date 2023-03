21 atores de Senhora do Destino que já morreram

Alguns nomes do elenco do folhetim de Aguinaldo Silva já se foram e deixaram saudade no público.

De volta às telinhas em março de 2023 no Viva, Senhora do Destino é considerada uma das maiores novelas da TV Globo e deixou saudade, assim como parte de seu elenco. José Wilker, Raul Cortez e tantos outros nomes subiram para o andar de cima, então relembre os atores que marcaram história na trama de Aguinaldo Silva.

José Wilker é um dos atores de Senhora do Destino que morreram

José Wilker foi um dos nomes de maior destaque de Senhora do Destino. O ator interpretou Giovanno Improtta, conhecido como Dr. Giová, um ex-bicheiro que se estabeleceu como empresário no ramo da construção civil.

Pai de Jenifer (Bárbara Borges) e João Manoel (Heitor Martinez), ele era apaixonado por Maria do Carmo (Susana Vieira) e sonhava em conquistar o coração da mulher.

Um dos principais nomes da TV, José Wilker faleceu em abril de 2014. O ator foi vítima de um infarto aos 67 anos de idade.

Tarcísio Meira, o Luís Carlos Tedesco - atores de Senhora do Destino que já morreram

Tarcísio Meira dividiu o papel de Luís Carlos Tedesco com o filho Tarcísio Filho em Senhora do Destino. Na primeira fase, o filho ficou com o papel, já na segunda Tarcísio apareceu. O personagem foi enganado por Nazaré e largou sua primeira família para casar com a amante, que alegava uma gravidez.

Tarcísio Meira faleceu há poucos anos, o ator se foi em agosto de 2021, aos 85 anos de idade. O ícone da televisão foi vítima da covid-19.

Raul Cortez, o Barão

Raul Cortez, atualmente aparecendo nas telinhas por causa da reprise de O Rei do Gado na TV Globo como Geremias, viveu o Barão Pedro Correia de Andrade e Couto em Senhora do Destino. O personagem morava na Avenida Atlântica, em Copacabana, e era herdeiro do Barão de Bonsucesso. Sua segunda esposa é Laura (Glória Menezes) e passa por problemas financeiros e de saúde.

O ator faleceu há mais de uma década. Raul Cortez tinha 73 anos e morreu em julho de 2006, vítima de um câncer na região abdominal.

Cláudio Corrêa e Castro, o Dr. Afonso

Claudio Corrêa e Castro interpretou o advogado de Josefa (Marília Gabriela), Dr. Afonso. O ator também está atualmente nas telinhas, na reprise de Chocolate com Pimenta nas tardes da TV Globo, como o personagem Conde Klaus.

O ator faleceu em agosto de 2015, aos 77 anos de idade. Na época, a nota do hospital divulgou que ele teve falência múltipla dos órgãos. A Folha de São Paulo noticiou que ele sofria de obesidade excessiva, hipertensão e diabetes.

Miriam Pires, a Clementina

Miriam Pires interpretou a personagem Clementina em Senhora do Destino, mulher que assim como Maria do Carmo veio de Belém do São Francisco. Querida e de bom coração, ela é uma confidente e conselheira da protagonista vivida por Susana Vieira na trama.

Míriam Pires faleceu aos 77 anos de idade, em setembro de 2004, enquanto a novela de Aguinaldo Silva ainda estava no ar. Na época da morte, a Folha conversou com a clínica em que a atriz estava internada a cerca de dois meses, que contou que ela sofria de toxoplasmose, infecção que ataca o sistema nervoso central e órgãos vitais.

Yoná Magalhães, a dona Flaviana - atores de Senhora do Destino que já morreram

Marcante, a atriz Yoná Magalhães interpretou Dona Flaviana, sogra de Giovanni e mãe da falecida Haidé. A personagem era uma católica fervorosa que tinha problemas com o relacionamento da filha com Giovanni. Apesar do fim do casamento da dupla com a morte de Haidé, ela continua no pé de Giovani, cobrando-o e tentando controla-lo.

Yoná Magalhães faleceu em outubro de 2015 em uma Casa de Saúde da zona sul do Rio de Janeiro. A atriz estava afastada das novelas desde 2013, quando apareceu em Sangue Bom. O G1 noticiou na época que a nota do hospital informava que Yoná foi internada por problemas cardíacos.

Nelson Xavier também aparece entre os atores de Senhora do Destino que já morreram

Nelson Xavier viveu o personagem Sebastião em Senhora do Destino. Na primeira fase, o papel foi de Luiz Carlos Vasconcelos e foi assumido por Xavier apenas após o pulo de vários anos na trama. Ele era o irmão mais velho de Maria do Carmo e também sócio dela.

O ator faleceu aos 75 anos de idade em maio de 2007, em Uberlândia, Minas Gerais. No Facebook, a filha do ator, Tereza Villela Xavier, informou a morte do artista e revelou que ele seria transportado, celebrado e cremado no Rio de Janeiro.

Mara Manzan, a Janice

Mara Manzan interpretou Janice na trama de Senhora do Destino. A mulher era esposa de Sebastião e tinha três filhos, Venâncio (André Gonçalves), Eleonora (Mylla Christie) e Regininha (Maria Maya). Órfã e sem irmãos, a mineira foi levada ao Rio de Janeiro quando era nova e por lá conheceu Sebastião, com quem se uniu desde então.

Mara Manzan faleceu em novembro de 2009, vítima de um câncer de pulmão. A atriz tinha 57 anos de idade e havia aparecido há pouco nas novelas Caminho das Índias (2009) e Duas Caras (2007 - 2008).

Ítalo Rossi, o Alfred

Ítalo Rossi interpretou o mordomo do Barão e da Baronesa de Bonsucesso. Alfred ganhou uma reviravolta no final da novela Senhora do Destino, em que foi descoberto que ele era o verdadeiro pai de Leonardo (Wolf Maya), que até então pensava ser filho do Barão.

Grande ator das telinhas, Ítalo Rossi faleceu aos 80 anos, em agosto de 2011, em em consequência de complicações respiratórias. Sua última novela foi Belíssima (2005 - 2006).

Flávio Migliaccio, o Jacques Pedreira - atores de Senhora do Destino que já morreram

Flávio Migliaccio marcou muitas das tramas da TV Globo e Senhora do Destino foi uma delas. O ator interpretou Jacques Pedreira, um viúvo e pai de Alberto (Thiago Fragoso). Conhecido em todos os bares de Copacabana, conta sua história para todo mundo pelos banco de praça da região e se envolve Djenane (Elizangela) ao longo da história.

Flávio Migliaccio faleceu aos 85 anos de idade em maio de 2020. Ele deixou uma carta de despedida para a família que foi divulgada pela imprensa na época.

Tônia Carrero, a madame Berthe

Tônia Carrero viveu a madame Berthe na novela Senhora do Destino. Ela era a dona do bordel em que Nazaré trabalhou e era avó de Edgard (Dan Stulbach). A atriz faleceu em março de 2018, aos 95 anos de idade.

A neta da famosa contou na época que a atriz foi internada devido a uma úlcera e passou por uma cirurgia, mas sofreu uma parada cardíaca durante o procedimento e não resistiu, registrou o G1.

Ruth de Souza, a Josefa

Ruth de Souza interpretou a governanta de Josefa (Marília Gabriela), a personagem Marina. A atriz se foi em julho de 2019, aos 98 anos de idade. Ela estava internada Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D'Or, em Copacabana por conta de uma pneumonia, mas a causa da morte não foi revelada.

De acordo com o Memória Globo, ela foi a primeira atriz negra a atuar no Theatro Municipal e a também a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema.

Paulo José, o Arthur

Paulo José viveu o personagem Dr. Arthur Fonseca na trama de Senhora do Destino. Ele apareceu em poucos capítulos do folhetim, entre os capítulos 80 e 90 da história. Sua última novela foi Em Família, em 2014, De Manoel Carlos.

O ator faleceu aos 84 anos de idade em agosto de 2021. A TV Globo soltou um comunicado na época que informada que o famoso já estava internado há alguns dias e que morreu em decorrência de uma pneumonia.

Neuza Amaral, a Mena

Neuza Amaral viveu D. Mena, a dona o ateliê que faz os vestidos de Josefa (Marília Gabriela). Senhora do Destino não foi sua última novela, depois da produção, ela apareceu também em Páginas da Vida (2006), Cobras & Lagartos (2006) e Pé na Jaca (2007).

Neuza morreu em abril de 2017, aos 86 anos de idade. A atriz foi vítima de uma embolia pulmonar, segundo revelou a família à imprensa.

Ivan Cândido, o detetive

Ivan Cândido interpretou um detetive que foi contratado por Maria do Carmo para encontrar Lindalva. Depois de Senhora do Destino, o ator esteve também em A Lua me Disse (2005) e Cobras & Lagartos (2006). O ator faleceu em junho de 2016, vítima de pneumonia.

André Valli, o Florisvaldo - atores de Senhora do Destino que já morreram

André Valli interpretou Florisvaldo, o porteiro do Diário de Notícias. Ele se dividiu no papel com o ator Fábio Lago entre as duas fases do folhetim. Valli morreu aos 62 anos, em junho de 2009 devido a um câncer, que não foi especificado nas matérias da época. O famoso era muito conhecido por ter interpretado o personagem Visconde de Sabugosa do Sítio do Picapau-Amarelo.

José Carlos Sanches, o Hélio

O ator José Carlos Sanches interpretou Hélio na trama de Senhora do Destino e ficou mais alguns anos na televisão depois disso. Ele atuou também em A Lua Me Disse (2005), O Profeta (2007) e por último em Caras & Bocas (2009).

O ator faleceu aos 67 anos de idade, em fevereiro de 2022. Ele foi encontrado no apartamento em que vivia em Copacabana, mas não teve causa da morte revelada.

Theresa Amayo, a Marlene

Theresa Amayo interpretou Marlene na trama da novela de Aguinaldo Silva e permaneceu nas telinhas por muitos anos depois do trabalho em Senhora do Destino. A atriz esteve também em produções como As Cariocas (2010), As Brasileiras (2012), Pé na Cova (2013), SOS Mulheres ao Mar (2014), Não Pare na Pista (2014), Sorria, Você está sendo Filmado (2014), entre muitos outros.

Theresa Amayo faleceu em janeiro de 2022, aos 88 anos de idade. A página oficial da atriz no Instagram informou a morte e revelou que ela lutava contra um câncer.

Ver essa foto no Instagram

Aracy Cardoso, a mãe de Leila

Aracy Cardoso viveu a mãe de Leila na trama, personagem de (Maria Luisa Mendonça). Depois da participação na novela, ela migrou para a Record, em que atuou em Bela, A Feia (2009) e Dona Xepa (2013). Em 2017, ela retornou à Globo e gravou sua última novela, Sol Nascente (2017).

Aracy faleceu aos 80 anos de idade, em dezembro de 2017. Foi confirmada ao Extra por uma amiga próxima da atriz que ela estava internada a um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, devido a um tratamento de vários problemas de saúde, como no coração e nos rins.

Nildo Parente, o Dr. Guilherme - atores de Senhora do Destino que já morreram

Nildo Parente foi o Dr. Guilherme em alguns poucos capítulos de Senhora do Destino. Esta não foi a última novela do ator, que depois também apareceu em América (2005) e Paraíso Tropical (2007) na Globo e Luz do Sol (2007) e a Lei o Crime (2009) na Record.

Nildo Parente faleceu aos 76 anos de idade em fevereiro de 2011 por complicações após sofrer um AVC.

Thelma Reston, a Jacira

Thelma Reston interpretou Jacira na novela Senhora do Destino. Depois, ela trabalhou nas novelas A Lua Me Disse (2005), Bicho do Mato (2006), Páginas da Vida (2006), Paraíso Tropical (2007), Negócio da China (2008 - 2009), Escrito nas Estrelas (2010) e Aquele Beijo (2011 - 2012).

Ela faleceu aos 75 anos de idade, em dezembro de 2012. Thelma Reston lutava contra um câncer desde 2009. O filho da famosa, Renato Reston, contou ao UOL que primeiro foi descoberto um câncer no seio da atriz. Após ele ser controlado, um tumor apareceu no endométrio e atriz foi para a quimioterapia. Ela saiu da novela Aquele Beijo para se tratar, mas o tumor acabou se espalhando.