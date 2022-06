Meninos são frutos da relação do vilão com a segunda esposa, Zuleica

Filhos do Tenório Pantanal 1990: quem interpretou os três rapazes?

Os filhos do Tenório Pantanal 1990 foram interpretados por Tarcísio Filho, Ernesto Piccolo e Eduardo Cardoso. Marcelo, Renato e Roberto são frutos da relação do personagem de Murilo Benício com Zuleica (Aline Borges), sua segunda esposa. Em breve, os meninos vão se mudar para a região pantaneira com a mãe.

Tarcísio Filho interpretou Marcelo – Filhos do Tenório Pantanal 1990

Marcelo é o filho mais velho de Tenório e Zuleica. Em 1990, foi Tarcísio Filho quem interpretou o rapaz. Foi a partir dele que Guta (Julia Dalavia) descobriu que o pai mantinha uma segunda família. Os dois se conheceram em uma festa universitária e se apaixonaram, mas a jovem viu o nome e a foto de seu pai no celular do rapaz e o abandonou. No entanto, se Bruno Luperi seguir o roteiro original, os dois devem ter um final feliz.

Tarcísio Filho tem pais famosos: ele é fruto do casamento de Tarcísio Meira e Glória Menezes, e chama atenção pela semelhança com o pai. Seu último trabalho na televisão foi no ano passado, no seriado Passaporte para Liberdade.

No remake em exibição na Globo, o personagem ficou com Lucas Leto. Esse é o segundo papel na televisão do ator de 23 anos, que interpretou Waguinho em Bom Sucesso, novela das 19h exibida na Globo entre 2019 e 2020.

Ernesto Piccolo interpretou Renato

Em 1990, Renato foi vivido por Ernesto Piccolo. O ator segue carreira artística aos 60 anos de idade – seu último trabalho na televisão foi em 2019, quando esteve no seriado Detetives do Prédio Azul. Na Globo, participou de Beleza Pura (2008), Desejo Proibido (2008), Sob Nova Direção (2006), Alma Gêmea (2005), Malhação (2000), entre outros.

Além de Pantanal, participou de outras obras da TV Manchete, as novelas Kananga do Japão (1989) e A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990).

Renato está sendo interpretado por Gabriel Santana no remake em exibição na Globo. Ficou bastante conhecido por interpretar o Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquititas, exibido pelo SBT em 2013. Também esteve em Malhação em 2019.

Eduardo Cardoso interpretou Roberto – Filhos do Tenório Pantanal 1990

Ao contrário dos outros dois atores, Eduardo Cardoso abandonou a carreira artística e mora nos Estados Unidos há 22 anos. Ele trabalha como funcionário público numa empresa similar aos Correios no Brasil, é casado e pai de quatro filhos, de acordo com informações do jornal Extra.

“Vim para cá para tentar salvar um casamento, viver o sonho americano e fugir da violência do Rio. Tive uma arma apontada duas vezes na minha cabeça. Tinha minha carreira de ator no Brasil, mas resolvi mudar de país”, contou em entrevista ao veículo.

Seu personagem na novela tem um fim trágico. Roberto é engolido por um sucuri enquanto andava sozinho no Pantanal. O corpo dele só é encontrado depois de alguns dias, para o desespero de seus pais. Ainda não se sabe se o desfecho do personagem, que está sendo interpretado por Cauê Campos no remake, será mantido.

Quem interpretou Zuleica?

Zuleica foi interpretada pela atriz Rosamaria Murtinho, que se destacou em Kananga de Japão (1989), também da TV Manchete, e ficou com o papel da segunda esposa de Tenório.

Hoje, ela tem 86 anos de idade. Seu último trabalho na televisão foi em A Dona do Pedaço (2019), da Globo. Ela é uma das mais famosas atrizes brasileiras e já atuou em mais de 40 projetos na dramaturgia.

No remake, o papel ficou com Aline Borges. No currículo da atriz, estão trabalhos como Verdades Secretas II (2021), Totalmente Demais (2015), Pecado Mortal (2013), entre outros.

