Morte de Zé Lucas Pantanal: peão ficará em estado grave

A morte de Zé Lucas Pantanal será uma possibilidade no futuro da novela de 2022. Quem é fã do personagem de Irandhir Santos no remake da TV Globo já pode ficar preocupado, pois o primogênito de Zé Leôncio vai ser atingido por um jagunço e ficará entre a vida e a morte. Se o remake repetir os acontecimentos da versão da Manchete, a sobrevivência do peão ficará nas mãos do velho do rio.

Acontece a morte de Zé Lucas Pantanal?

Zé Lucas é baleado na novela Pantanal, mas resiste ao grave ferimento. Porém, antes de sobreviver, ele deixará sua família aflita, já que desaparecerá por algum tempo. Se o autor Bruno Luperi não fizer alterações em relação a versão de 1990 da Manchete, tudo acontecerá depois que Tenório decidir acabar com a família de Zé Leôncio, Alcides e Maria Bruaca. O vilão contratará um matador que colocará a vida de todos em risco.

Zé Lucas será a primeira vítima do jagunço contratado por Tenório. O rapaz levará um tiro no peito e quase morrerá. A salvação do primogênito será a presença do velho do rio, que aparecerá para ajudá-lo. A entidade levará o neto para a tapera de Juma e lá removerá a bala do peito de Zé Lucas.

O peão ficará algum tempo em recuperação e Zé Leôncio e o resto da família estarão aflitos e a procura do ex-caminhoneiro. O rei do gado vai ser informado por Alcides, que o peão escutou um tiro antes do desaparecimento de Zé Lucas e que por isso acredita que ele foi pego por um matador. O jagunço de Tenório não é visto durante o crime, por isso tentará não chamar atenção enquanto as buscas por Zé Lucas acontecem.

Mais tarde, quando Zé Lucas estiver recuperado do tiro, o peão voltará sozinho para a fazenda. Ele deixará todos surpresos, e claro aliviados, e contará o que aconteceu com ele durante o tempo desaparecido. Esta trama ainda demorará para acontecer no remake, pois é de cenas da reta final do folhetim. Por enquanto, a previsão é que o remake fique no ar até meados de outubro de 2022.

Além de a morte de Zé Lucas Pantanal não acontecer, o filho mais velho de José Leôncio consegue um final feliz. Ele fica noivo de Irma nos capítulos finais do folhetim e se torna padrasto. Zé Lucas cria junto de Irma o pequeno Alterinho, filho da cunhada de Zé Leôncio com Trindade, que vai embora e deixa a mulher e o filho para trás.

1990 x 2022: mudanças sobre o matador contratado

A Globo já divulgou quais serão os próximos personagens a integrarem a trama e uma mudança pode ser notada sobre o jagunço que tentará matar Zé Lucas: o nome do personagem não será o mesmo da versão original. Em 1990, o matador era chamado de Teodoro, agora no remake, ele será Solano. O papel ficou com o ator Rafa Sieg, que já esteve em Avenida Brasil (2012), Viver a Vida (2009), entre outros.

Além disso, segundo Patrícia Kogut do O Globo, o matador será responsável pelo afogamento de Roberto, o filho mais novo de Tenório. Na versão original, o rapaz era morto por uma sucuri e não se tornava uma vítima do jagunço.

Final – Zé Lucas não morre, mas perde o pai

A morte de Zé Lucas Pantanal não acontece, mas a sorte do primogênito não se estende ao pai. No final da novela, o rei do gado sofre um infarto fulminante e não resiste. A saúde de José Leôncio vai ficando debilitada ao decorrer da trama, mas o fazendeiro não se cuida de forma apropriada, o que resulta na tragédia.

Se os acontecimentos da morte de Zé Leôncio forem repetidos na versão de 2022, os últimos suspiros do rei do gado só acontecerão no último capítulo da trama. Neste mesmo episódio, ele se casa com Filó e oficializa a união com a amada. No dia seguinte a cerimônia, Filó encontra o corpo do marido e não há mais nada a ser feito pelo fazendeiro.

Porém, essas não são as últimas cenas de Zé Leôncio em Pantanal. Após morrer, o pecuarista se encontra com o pai e fica frente a frente com o velho do rio pela primeira vez. Zé acaba herdando o posto de velho do rio, já que Joventino deseja descansar. Após uma passagem de tempo de alguns anos, Zé Leôncio, agora como velho do rio, aparece na fazenda da família e conversa com os netos, Maria Marruá Leôncio – filha de Juma e Jove – e Alterinho.

