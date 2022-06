Tadeu Pantanal é filho de quem? Relembre a revelação em 1990

A paternidade de Tadeu é uma incógnita no folhetim para quem não sabe os acontecimentos da versão original, pois Filó já fez afirmações e depois voltou atrás de suas revelações mais de uma vez na trama. Afinal, Tadeu Pantanal é filho de quem? Para quem ainda não sabe, o peão não é herdeiro legítimo de José Leôncio. O rapaz é fruto da relação de Filó com outro homem.

Tadeu Pantanal é filho de quem na novela Pantanal?

Tadeu não é filho de José Leôncio e Filó não revela o nome do verdadeiro pai do rapaz em nenhum momento da novela Pantanal de 1990. Por isso, a paternidade do peão continuará sendo um mistério sem solução no remake da TV Globo. Por enquanto, não foi revelado nada que indique que o autor Bruno Luperi fará alterações e mostrará o pai biológico de Tadeu no folhetim.

Se os acontecimentos da versão da Manchete forem repetidos, nos próximos capítulos da versão de 2022, Filó revelará a verdade para Tadeu, mas logo voltará a atrás e desmentirá tudo. O momento acontece pois o rapaz irá confrontar a mãe e perguntar se é realmente um dos herdeiros do fazendeiro. Primeiro ela dirá que não e justificará que mesmo sem ser filho do rei do gado, Tadeu o “salvou”. No entanto, pouco depois ela se arrepende e desmente a informação, voltando a afirmar que o rapaz é filho de Zé.

Filó tomou a decisão de mentir sobre quem Tadeu é filho em Pantanal para tentar amenizar a tristeza de José Leôncio. Na época, Tadeu já era uma criança e tinha muita proximidade com o pecuarista. Quando Madeleine foi embora e levou Jove com ela, Filó disse que Tadeu era filho de Zé Leôncio para tentar ajudar o amado a lidar com a perda do filho.

Como Tadeu descobre a verdade sobre sua paternidade

Depois que Filó volta atrás e decide continuar com a mentira de que Tadeu é filho de Zé Leôncio, a verdade não fica escondida por muito tempo. Na reta final do folhetim, Tadeu escuta uma conversa escondida entre Filó e Zé na cozinha da fazenda e descobre de uma vez por todas que não divide nenhum traço genético com o rei do gado.

O peão escuta durante a conversa que Zé Leôncio sempre soube que Tadeu não era seu filho legítimo, mas que nunca falou nada, pois sempre quis que o rapaz fosse seu. Ele também descobre que Juma já sabia de tudo, pois foi informada pelo velho do rio.

Filó lamenta e diz que tem medo de que Tadeu descubra a verdade, sem nem desconfiar que o peão está ouvindo tudo escondido. Os dois continuam a conversa e Tadeu vai embora revoltado. O rapaz se sente traído e engando e por isso resolve fugir. Ele deixa a fazenda de José Leôncio em um cavalo e toca o berrante em forma de despedida.

Porém, durante a fuga, o rapaz dá de cara com o velho do rio. Os dois conversam sobre amor, família e como nada disso tem relação apenas com DNA e que Tadeu é neto dele da mesma maneira que Jove ou Zé Lucas. Tadeu é convencido pelo velho do rio a retornar e o rapaz se acerta com os pais.

Tadeu Pantanal é filho de quem? Público que está acompanhando o remake viu que Filó acabou falando demais sobre a paternidade de Tadeu e Irma escutou:

Pantanal tem mais mentiras sobre paternidade

Além de Filó, Zuleica também mente sobre a paternidade de Marcelo, seu filho mais velho com Tenório. A verdade é que o rapaz não é herdeiro legítimo do marido de Maria Bruaca. Para quem não sabe, o rapaz é fruto de um estupro que Zuleica sofre na juventude.

Como Tenório estava feliz em ter um filho homem com a amante, Zuleica resolveu mentir e não contou que o jovem era na verdade filho de outro homem. Porém, após Guta e Marcela se apaixonarem, a mentira se torna um problema, já que Tenório não permite que seus filhos cometam incesto. A verdade vem a tona quando Zuleica revela que mentiu.

+Veja quais serão as mudanças na história de Zuleica em 2022

Agora que você leu sobre Tadeu Pantanal é filho de quem, confira também:

Morte de Zé Lucas Pantanal: peão ficará em estado grave