Filme de Romance: 15 clássicos para assistir em 2021

Encontrar um bom filme de romance pode ser um enorme desafio, pois existem muitas plataformas de streaming com centenas de opções para você. Como resultado dessa dificuldade, compilamos uma lista com 15 filmes de romance disponíveis na Netflix, Prime Video, Telecine Play e YouTube (com aluguel).

Filme de Romance

Um bom filme de romance é difícil de encontrar. O gênero pode facilmente tornar-se clichê ou irrealista e, nos piores casos, involuntariamente apresentar relações tóxicas. Mas alguns dos melhores filmes de romance de todos os tempos – de Titanic e Brokeback Mountain a In the Mood for Love ou Casablanca – mostram que o melhor do gênero pode apresentar um casal em que os espectadores acreditam e por quem torcem. Às vezes, esses casais acabam juntos; outras vezes, eles não conseguem superar as circunstâncias externas. Um forte filme de romance prevalecerá nas mentes dos espectadores, quer haja um final feliz ou agridoce.

Aqui está um resumo de alguns dos melhores filmes de romance para ver neste ano.

Adoráveis Mulheres

Embora a trama do livro Mulherzinhas tenha sido adaptada outras seis vezes, Adoráveis Mulheres de Greta Gerwig é uma das melhores versões do clássico escrito em 1868. O filme/livro acompanha o amadurecimento das irmãs March durante o século XIX. Além de ser um belo filme sobre o crescimento de quatro mulheres, o longa dirigido por Greta Gerwig esbarra em temas de romance. Certamente, é uma ótima opção.

Ano: 2020

Duração: 2h15min

Direção: Greta Gerwig

Elenco: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

Título original Little Women

Disponível no Youtube

A Teoria de Tudo

Este romance mostra a trajetória real de Stephen Hawking (Eddie Redmayne), astrofísico que aos 21 anos de idade recebeu o diagnóstico de uma doença motora degenerativa. Além das importantes descobertas para a ciência, o filme mostra a paixão de Hawking e Jane Wilde (Felicity Jones) que dribla qualquer barreira, pois a doença incurável do brilhante astrofísico não foi capaz de frear o amor do casal.

Disponível na Netflix

Ano: 2015

Duração: 2h 03min

Direção: James Marsh

Elenco: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

Título original The Theory of Everything

Ela – Filme de Romance

Ela pode não ser um filme de romance comum, mas é extremamente relevante no momento atual da sociedade em que pessoas solitárias podem dedicar quase toda sua vida a um aparelho digital. Na trama, um homem (Joaquin Phoenix) acaba se apaixonando pela assistente de voz do seu celular e vive um romance improvável com a mulher virtual.

Disponível no Youtube

Ano 2014

Duração 2h 06min

Direção: Spike Jonze

Elenco: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara

Título original Her

Trama Fantasma

Neste belo filme do diretor Paul Thomas Anderson, o ator Daniel Day-Lewis interpreta um renomado estilista que busca sua inspiração em diferentes mulheres que aparecem em sua vida. Contudo a rotina do artista muda quando ele conhece uma garçonete (Vicky Krieps) que torna-se sua musa inspiradora.

Disponível no Youtube

Ano: 2018

Duração: 2h 11min / Drama

Direção: Paul Thomas Anderson

Elenco: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Título original Phantom Thread

Ghost – Filme de Romance

Certamente, Ghost é um das escolhas mais certeiras para quem ama filmes de romance. O longa mostra a luta de Sam Wheat (Patrick Swayze), um banqueiro falecido que busca salvar sua namorada (Demi Moore) do perigo iminente. Para isso, o personagem de Swayze faz contato com uma médium (Whoopi Goldberg).

Disponível na Netflix

Ano: 1990

Duração: 2h 06min

Direção: Jerry Zucker

Elenco: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg

Título original Ghost

O Amor Não Tira Férias

Com tom de comédia, o Amor Não Tira Férias acompanha duas mulheres (Kate Winslet e Cameron Diaz) que passam por péssimos términos de relacionamento. Para melhorar a dor, as duas decidem trocar de lugar; uma vai para Londres e a outra para a Inglaterra. Nessa troca, ambas se apaixonam por homens locais, mas será que a troca de lugares dará certo?.

Disponível na Netflix

22 de dezembro de 2006 / 2h 11min / Comédia , Romance

Direção: Nancy Meyers

Elenco: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law

Título original The Holiday

O Homem do Futuro – Filme de Romance nacional

O filme nacional acompanha Zero (interpretado por Wagner Moura), um cientista ridicularizado que inventa uma máquina do tempo e acaba indo parar na época que ainda estava na faculdade. O romance com tom de ficção científica então mostra o personagem de Moura lutando para consertar o seu futuro. Embora vá completar 10 anos em 2021, O Homem do Futuro ainda é um dos filmes nacionais de romance mais divertidos.

Disponível no Youtube

Ano: 2011

Duração: 1h 46min

Direção: Cláudio Torres

Elenco: Wagner Moura, Alinne Moraes, Maria Luisa Mendonça

O Turista – Filme de Romance

O Turista é ideal para quem gosta de romance, mas também de uma pouco de aventura. O enredo acompanha uma viagem improvisada de Frank Tupelo (Johnny Depp, professor de matemática tentando esquecer as dores de um coração partido. Porém, tudo muda quando ele conhece Elise (Angelina Jolie), uma estranha completamente sedutora que coloca o professor em situações perigosas, pois é uma agente disfarçada.

Disponível no Youtube

Ano 2011

Duração: 1h 43min

Direção: Florian Henckel von Donnersmarck

Elenco: Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy Dalton

Título original The Touris

La La Land – Filme de Romance

La La Land é um romance vibrante e baseado na música (mais especificamente jazz). O filme retrata a relação de Sebastian (Ryan Gosling) e Mia (Emma Stone), dois artistas que se apaixonam perdidamente na caótica Los Angeles, onde diversos outros artistas tentam dar certo em suas carreiras. La La Land foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e recebeu grandes notas da crítica especializada. Certamente, pode ser uma escolha perfeita.

Disponível no Telecine Play

Ano: 2017

Duração: 2h 08min

Direção: Damien Chazelle

Elenco: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Título original La La Land

Em algum lugar do passado

Outro clássico absoluto em listas de melhores romances, Em algum lugar do passado acompanha Richard Collier(Christopher Reeves), um escritor que se apaixona pelo retrato de uma mulher fotografado em 1912. Curioso em conhecer a moça apaixonante, e afetado por um acontecimento de seu passado, o escritor surpreendentemente começa a buscar por formas de viajar ao passado.

Disponível no YouTube

Ano 1981

Duração 1h 43min

Direção: Jeannot Szwarc

Elenco: Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer

Título original Somewhere in Time

Como Eu Era Antes de Você – Filme de Romance

Certamente, Como Eu Era Antes de Você é um dos filmes de romance mais emocionantes desta lista. Ele mostra a relação de Louisa Clark (Emillia Clarke) e Will Traynor (Sam Claiflin). Os dois se conhecem quando Louisa, em busca de um emprego, torna-se cuidadora de Traynor, um homem infeliz com sua vida após sofrer um grave acidente. O filme é dirigido e escrito por Jojo Moyes, autora da trilogia de livros Como Eu Era Antes de Você.

Disponível no Prime Video

Ano 2016

Duração 1h 50min

Direção: Thea Sharrock

Elenco: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Título original Me Before You

Comer Rezar Amar – Filme de Romance

Também baseado em um best-seller, Comer Rezar Amar é um dos melhores filmes de romance para pessoas que buscam inspiração para renovar a vida. O enredo segue Liz Gilbert (Julia Roberts), uma mulher que possui uma ótima carreira e casa, mas após um divórcio fica sem direção e quer redefinir suas prioridades. Como resultado, sai em uma aventura em busca de auto-descoberta por países como Itália, Índia e Bali.

Disponível no YouTube

Ano 2010

Duração: 2h 20min

Direção: Ryan Murphy

Elenco: Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem

Título original Eat Pray Love

Amor Sem Escalas – Filme de Romance

Amor Sem Escalas acompanha um executivo (interpretado por George Clooney) que vive em constantes viagens por conta de seu trabalho. Mas tudo isso é colocado em risco quando uma nova companheira de trabalho (Anna Kendrick) encontra uma forma de economizar dinheiro para a empresa com uma alternativa ao trabalho do personagem de Clooney. Surpreendentemente, ao longo da trajetória do filme, Clooney tenta provar a importância de suas viagens e acaba se apaixonando por uma bela empresária (Vera Farmiga) com um estilo de vida semelhante ao dele.

Disponível na Netflix

Ano 2010

Duração: 1h 50min

Direção: Jason Reitman

Elenco: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick

Título original Up in the Air

A época da inocência – Filme de Romance

Este romance de época (o filme passa em 1870) retrata o triângulo amoroso de integrantes da classe alta. Um homem (interpretado por Daniel Day-Lewis) se casa com uma jovem bem educada e bonita, mas que não possui charme. Como resultado disso, o personagem de Day-Lewis – contrariando a expectativa – acaba se apaixonando por uma mulher reconhecida por seu passado “escandaloso” para a época.

Disponível no Netflix

Ano 2020

Duração 2h 15min

Direção: Martin Scorsese

Elenco: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder

Título original The Age of Innocence

Me Chame Pelo Seu Nome

Ambientado na Itália em 1983, Me Chame Pelo Seu Nome é certamente um dos filmes de romance de maior sucesso nos últimos 10 anos; inclusive, recebeu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. O longa (baseado em um livro) acompanha o jovem Elio, um jovem de 17 anos que adora música clássica e vive flertando com sua amiga Marzia. Mas tudo muda quando Olive, um estudioso americano, aparece em sua vida e o faz questionar sobre algumas de suas concepções.