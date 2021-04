15 filmes de Jesus Cristo para assistir na Páscoa

Com a chegada da Páscoa (ou o Domingo da Ressurreição), certamente, não há momento melhor para assistir filmes sobre a história de Jesus Cristo. Embora o feriado seja sobre sua ressurreição, todos os momentos de sua vida devem ser lembrados e levados em consideração. Por isso, compilamos abaixo 15 filmes de Jesus Cristo disponíveis online.

E qual filme de Jesus foi o mais legal, mais influente e mais tocante? Veja a seleção abaixo.

Filmes de Jesus

Jesus era um judeu do primeiro século da Galileia, que tinha um ministério de ensino e cura. Ele reuniu discípulos ao seu redor, mas acabou sendo preso e executado pelo governador romano da Judéia de 26 a 36 EC, Pôncio Pilatos. Mas o que mais sabemos sobre Jesus e qual é o seu significado em uma era cada vez mais secular? Cada filme reunido aqui conta um versão da peregrinação do filho de Deus.

O Jovem Messias (Netflix)

Certamente, a história de Jesus é uma das mais contadas e adaptadas na história do cinema. Embora muitos filmes englobem sua vida inteira, poucos se dão o trabalho de debruçar sobre um período tão específico da trajetória de Cristo. Mas O Jovem Messias muda isso. Este longa acompanha Jesus aos sete anos, quando acaba de descobrir a verdade sobre quem ele é. O filme desdobra-se a partir disso e da fuga da família, pois está sendo perseguida por um centurião enviado pelo filho do rei Herodes.

Ressurreição (Netflix) – filmes sobre a história de Jesus

Com uma abordagem um pouco diferente, Ressurreição foca no outro lado da história do Redentor ressuscitado. A trama acompanha um tribuno romano e um soldado que procuram o corpo desaparecido de Jesus, pois estão surgindo rumores de que o pregador judeu haveria ressuscitado. Pode ser um filme que não agrade a todos, mas traz um cenário diferente dentro de um mar de opções de filmes sobre Cristo.

Últimos Dias no Deserto (Netflix)

Baseado no Novo Testamento, durante o período em que Jesus Cristo esteve no deserto, este filme também possui um roteiro menos ortodoxo. Isso ocorre pois acompanha uma disputa entre Jesus e o diabo “por conta do destino de uma família em crise”. Como alguns críticos já apontaram, não é um filme que possui o objetivo de catequizar quem não é religioso, mas pode ser tão interessante quanto.

José, o Pai de Jesus (Prime Video) – filmes sobre a história de Jesus

Entender a história de Jesus é importante, mas saber mais sobre as principais figuras de sua vida também é interessante. Por isso, assistir o filme José – o Pai de Jesus pode ser interessante, pois mostra a vida do homem que criou Cristo como se fosse seu próprio filho.

O Filho de Deus (Prime Video)

O Filho de Deus é um longa mais clichê dentro das opções desta lista, porque utiliza a fórmula comum de contar toda a história de Jesus Cristo; desde seu nascimento até a crucificação e sua ressurreição.

O Filho do Homem (Prime Video) – filmes sobre a história de Jesus

Neste longa, Jesus (já adulto) escolhe seus doze apóstolos e começa a espalhar seus milagres e mensagens para milhares de pessoas. “Entretanto, ele incomoda as autoridades religiosas em uma Judéia dominada pelo império romano e o que seria o final de uma trajetória humana se torna a história mais famosa do mundo”, conforme explica sinopse da Prime Video.

A Estrela de Belém (Netflix) – filmes sobre a história de Jesus

Achar filmes sobre a história de Jesus Cristo para crianças pode ser desafiador, mas existem algumas opções. Uma delas é o filme A Estrela de Belém. Com um roteiro bem divertido, este filme acompanha “um burro sonhador que faz amizade com animais divertidos nesta versão criativa da história do nascimento de Cristo.” Pode não focar diretamente em Cristo, porém o longa pode ser uma maneira de aproximar a criançada da história.

Quarenta Noites (Prime Video)

Quarenta Noites mostra o amadurecimento de Jesus Cristo antes de seu período em Jerusalém. Como resultado, narra sua história desde o batismo de João Batista até sua passagem pelo deserto, onde reflete sobre sua vida e é tentado pelo diabo.

Maria Madalena, a Seguidora de Jesus (Prime Video)

Certamente, Maria Madalena é outra figura importante na trajetória de Jesus Cristo. Por isso, assistir o filme sobre a Seguidora de Jesus pode ser relevante. Afinal, retrata o amor e o perdão infinitos pregado pelo filho de Deus.

Jesus, um Reino Sem Fronteiras (Prime Video) – filmes sobre a história de Jesus

Outra animação, “Jesus, um Reino Sem Fronteiras” é ideal para quem quer mostrar para as crianças a história de Cristo de maneira mais tradicional. Essa opção é boa, pois mostra a história de seu nascimento até o fim de Sua missão na Terra; mostrando inclusive a ressurreição, tema principal da Páscoa.

Coleção Bíblia Sagrada: Jesus (Prime Video)

Parte da Coleção Bíblia Sagrada, o filme Jesus também não traz grandes alterações ou adaptações à trajetória de Cristo. Mas aposta completamente em seu foco na personalidade de Jesus, um homem que “cativa pela sua simplicidade, pela sua ternura, pelo seu modo de agir e pelo seu entusiasmo.”

Maria Madalena (aluguel pelo YouTube) – filmes sobre a história de Jesus

Embora haja outro filme sobre Maria Madalena nesta lista, a versão de 2018 com Rooney Mara e Joaquin Phoenix possui outra proposta. De maneira ousada, o longa busca desvendar os trechos da vida de Maria que não são conhecidos. Surpreendentemente, o filme também trouxe uma visão mais feminista sobre a personagem que possuia sua autenticidade “negada pela rígida hierarquia da época”. Certamente, é um filme interessante (até para quem não é religioso).

A Última Tentação de Cristo (aluguel pelo YouTube)

Dirigido pelo notório Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo é um dos filmes mais polêmicos sobre a história de Jesus, pois mostra o personagem como um homem comum, frágil e perturbado. Um ponto interessante do filme é a maneira como o diretor buscou revelar o que passava pela cabeça de Cristo durante seus momentos na Cruz: imaginando como seria sua vida se deixasse de lado a salvação dos homens e decidisse viver uma vida comum. Não é um longa que agradará cristãos que preferem versões mais tradicionais, mas é um clássico do Cinema.

A Paixão de Cristo (Telecine Play) – filmes sobre a história de Jesus

Indicado ao Oscar, A Paixão de Cristo talvez seja um dos filmes mais fortes sobre a história de Jesus, pois se debruça sobre suas últimas horas de vida. Além de mostrar o drama do Redentor, mostra como a pressão popular também teve um papel decisivo em sua crucificação.

O Céu é de Verdade (Netflix)

O Céu é de Verdade pode não ser totalmente sobre a história de Jesus, mas é um belo filme que traz uma versão de Cristo. Na trama, uma criança de quatro anos morre durante uma cirurgia e consegue ter uma visão do paraíso. Contudo, acaba voltando à vida e compartilha a sua experiência no céu ao lado de Jesus e outros aspectos de tudo pelo que passou.