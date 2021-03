Onde assistir os filmes indicados ao Oscar na categoria ‘Melhor Filme’

Certamente, o Oscar 2021 será um evento que entrará na história. Isso ocorre, pois nunca antes a indústria cinematográfica foi tão afetada por uma crise quanto em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Como resultado, a grande maioria dos filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme tiveram seus lançamentos atrasados nos cinemas ou foram lançados digitalmente. Por isso, para ajudar quem quer conhecer os indicados da categoria, listamos abaixo onde assistir os filmes indicados ao Oscar.

Confira:

Meu Pai – onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Com o vetereno Anthony Hopkins como um dos personagens principais, Meu Pai é um dos concorrentes de peso ao Oscar de Melhor Filme, pois recebeu 99% de aprovação crítica na plataforma Rotten Tomatoes. Além do apoio da crítica especializada, Meu Pai possui muita força como resultado do roteiro emocionante e da atuação dos envolvidos; além de Hopkins, o longa possui a incrível Olivia Colman. A trama acompanha um senhor de 81 anos de idade que torna-se um desafio para sua filha, pois recusa qualquer cuidador enviado por ela. O filme então começa a desenrolar-se ao redor do estado mental do personagem de Anthony Hopkins e a luta de sua filha em proporcionar cuidados ao pai. Embora seja um dos principais filmes da premiação, o longa não foi lançado no Brasil, mas possui uma data de estreia prevista para 8 de abril nos cinemas.

Judas e o Messias Negro

Baseado em fatos reais, Judas e o Messias Negro é outra grande aposta no Oscar. Após um 2020 marcado por protestos antirracistas, um filme contando um pouco mais sobre a história dos Panteras Negras é extremamente bem-vindo. O enredo acompanha Fred Hampton, jovem ativista que torna-se presidente de uma filial do movimento antirracista, mas acaba entrando na mira do FBI. Surpreendentemente, o filme já teve uma estreia limitada no cinema brasileiro em 25 de fevereiro, porém já está fora de cartaz e não há previsão para entrar em uma plataforma de streaming.

Mank – onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Dirigido e produzido pelo renomado David Fincher (Clube da Luta, Se7en e Zodíaco), Mank gira em torno de Herman J. Mankiewicz, ou Mank, roteirista responsável pela criação de Cidadão Kane – um dos melhores filmes já produzidos. Embora foque na problemática figura do roteirista, o filme também oferece um vislumbre de como era a vida na alta sociedade de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940. O filme está disponível no catálogo da Netflix.

Minari

Escrito e dirigido por Lee Isaac Chung, Minari é mais uma indicação que mostra um passo da Academia ao encontro da diversidade racial. Este longa é baseado na própria vida do diretor e acompanha as dificuldades de uma família coreana que se muda para o Arkansas em busca de viver o sonho americano. Embora enfrente lutas diárias, a relação da família muda quando a avó chega para a nova casa. Infelizmente, o filme não possui data de estreia nos cinemas e não está disponível em nenhuma plataforma.

Nomadland – onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Com estreia prevista para 15 de abril nos cinemas brasileiros, Nomadland é um dos filmes mais emocionantes da lista. O longa indicado ao Melhor Filme acompanhar Fern (Frances McDormand), uma mulher que decide abandonar a sociedade após o colapso econômico da região em que trabalhava. Como resultado deste revés, ela decide viver um estilo de vida nômade para conhecer os Estados Unidos e, talvez, encontrar sua felicidade. Embora seja romantizado, o filme é diretamente baseado no livro Nomadland, escrito por uma jornalista que investigou o fenômeno de pessoas mais velhas que abandonaram suas vidas após a Grande Recessão entre 2007 e 2009.

Bela Vingança

Infelizmente, a pandemia também afetou o filme Bela Vingança, pois seu lançamento estava previsto para 18 de março; semana em que muitas cidades do país apertaram medidas de restrição contras o coronavírus. De toda forma, o longa e alimenta a discussão sobre a cultura de estupro. Seu roteiro acompanha a personagem Cassandra Thomas, uma ex-estudante de medicina que busca vingança por um acontecimento ocorrido durante sua passagem na faculdade.

O Som do Silêncio – onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Com a incrível atuação de Riz Ahmed, O Som do Silêncio é um dos poucos filmes desta lista que pode ser assistido no Brasil, pois está disponível no catálogo da Prime Video. O longa acompanha a luta de um baterista de uma banda de rock experimental que acaba ficando surdo repentinamente. O filme então desdobra-se na luta do personagem de Ahmed em se adaptar à nova realidade (ou achar uma alternativa). Embora o filme possua um roteiro forte e ótimas atuações, um dos maiores destaques é a sua edição de som.

Os 7 de Chicago

Novo filme do diretor Aaron Sorkin, Os 7 de Chicago mostra a história real de um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã que acabou se tornando um violento combate entre manifestantes e policiais. Você pode não conhecer essa história, mas ela rendeu um dos julgamentos mais importantes dos EUA. Sem dúvida, este é um dos principais lançamentos da plataforma Netflix e está disponível a todos os assinantes da plataforma.