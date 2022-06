Filme do Domingo Maior hoje: Globo exibe ‘Feito Na América’

O filme do Domingo Maior hoje, dia 5 de junho de 2022, será “Feito Na América”, a partir da 23h40 do horário de Brasília. O longa de 2018 vai ao ar logo após o Fantástico.

Durante a década de 1980, Barry Seal, um piloto oportunista da Trans World Airlines, é inesperadamente recrutado pela CIA para realizar uma das maiores operações secretas da história dos Estados Unidos. O filme, que será exibido na Globo hoje, é de 2017.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme Feito Na América. Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h40.

Barry Seal, um piloto da TWA, é recrutado pela CIA para fornecer reconhecimento sobre a crescente ameaça comunista na América Central e logo se vê encarregado de uma das maiores operações secretas da CIA na história dos Estados Unidos. A operação gera o nascimento do cartel de Medellín e quase derruba a Casa Branca Reagan.

MAS INFORMAÇÕES DO FILME DA GLOBO

Título Original American Made

Elenco Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons

Direção Doug Liman

Nacionalidade Americana

Gênero Filme

Veja o vídeo do trailer do domingo maior hoje:

Programação Rede Globo

Domingo, 05/06/2022

04:10 Corujão II – Mudança De Hábito 2 – Mais Loucuras No Convento

05:45 Santa Missa

06:35 Globo Comunidade

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

09:45 Esporte Espetacular

12:45 Temperatura Máxima – Mentes Sombrias

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 No Limite – A Eliminação

23:40 Domingo Maior – Feito Na América

01:35 Cinemaço – Teoria da Conspiração

