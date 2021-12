O lançamento que mistura comédia com ficção científica e conta com um elenco cheio de estrelas, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, entre outros, está dando o que falar. Algumas similaridades da trama com a realidade – inclusive do Brasil – tem assustado parte do público, que quer descobrir se “Não Olhe Para Cima” é baseado em fatos reais ou não?

O filme Não Olhe Para Cima é baseado em fatos reais?

A trama do filme “Não Olhe Para Cima” não é baseado em nenhum acontecimento real. O roteiro de David Sirota e Adam McKay, que também dirige o longa, começou a ser escrito antes da pandemia do covid-19 começar.

Em uma entrevista que cedeu em abril de 2021 ao New York Times, bem antes da estreia do filme, McKay revelou que a ideia inicial de Não Olhe Para Cima partiu de uma cena do clássico Tubarão, dirigido por Steven Spielberg em 1975. “Não é a ideia mais bizarra e de alto conceito, a ideia de um filme de desastre em que as pessoas não necessariamente acreditam que o desastre está chegando?”, comentou.

A comparação do cineasta aconteceu porque na trama de Tubarão, mesmo com os vários avisos sobre o perigo do tubarão do título do longa, as autoridades locais da cidade em que se passa o filme permitem que a população continue visitando a praia.

Nas inspirações para criar a personagem de Meryl Streep na trama, Adam McKay contou em entrevista ao Deadline, em novembro de 2021, que se baseou em vários chefes de Estado norte-americanos, como Donald Trump, Ronald Reagan, George W Bush, Barack Obama e Bill Clinton.

Onde assistir Não Olhe Para Cima?

O filme é um lançamento original da Netflix, então esta é a única plataforma streaming em que você consegue assistir ao longa metragem. Atualmente, a produção é a número 1 no top 10 de mais assistidos da plataforma. A Netflix oferece três opções de pacotes de assinatura:

O primeiro deles é o básico, que custa R$ 25,90 ao mês. A qualidade de vídeo é em SD (480p) e você pode assistir apenas em 1 tela por vez.

O segundo pacote que você pode assinar da Netflix para assistir Não Olhe Para Cima, que não é baseado em fatos reais, custa R$ 39,90 ao mês e permite 2 duas simultâneas. A qualidade de vídeo é Full HD (1080p).

O terceiro plano de assinatura é o Premium, que permite até 4 telas simultâneas e custa R$ 55,90 ao mês. A qualidade de imagem é Ultra HD (4K) e HDR.

Pouco antes de chegar ao catálogo, o filme também estreou em algumas salas selecionadas de cinema. Assista ao trailer:

