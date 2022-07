Filme Sessão da Tarde hoje: Globo exibe ‘A Nova Cinderela’

O filme Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, dia 21/07/22, vai exibir “A Nova Cinderela”. O longa que a Globo vai passar depois de O Cravo e a Rosa tem duração total de 1h35.

Filme Sessão da Tarde hoje

O filme da Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 21 de julho, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Maltratada pela madrasta, Sam Montgomery sonha em deixar tudo para trás e estudar na universidade de Princeton. Sua vida muda quando a jovem conhece, pela internet, seu príncipe encantado. O que Sam não imagina é que o garoto é, na verdade, Austin Ames, um dos meninos mais populares da escola. Enquanto ela tenta esconder a verdadeira identidade, Austin luta para encontrar a sua Cinderela.

Título Original A Cinderella Story

Elenco Hilary Duff,Jennifer Coolidge,Chad Michael Murray,Dan Byrd,Regina King,Julie Gonzalo

Direção Mark Rosman

Nacionalidade Americana/Canadense

Gênero Filme

Programação da Globo

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Nova Cinderela

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Filhas De Eva

23:30 The Good Doctor: O Bom Doutor

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II