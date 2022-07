Sessão da Tarde da semana: filmes de 18 a 22 de julho 2022

Os filmes da Sessão da Tarde da semana de 18 a 22 de julho são para todos os gostos. A TV Globo vai exibir duas animações ao longo da semana, além de gêneros como comédia, drama e romance. A segunda-feira abre a nova leva de filmes com Miss Simpatia 2, estrelado por Sandra Bullock. As transmissões começam sempre às 15h30, após a edição especial de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 18 de julho tem Miss Simpatia 2 na Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a comédia Miss Simpatia 2, estrelada por Sandra Bullock e Regina King. Nesta continuação do sucesso dos anos 2000, a policial Gracie Hart não lida bem com sua nova fama nacional. Depois de se disfarçar como competidora de um concurso de beleza para prender criminosos, ela ficou famosa em todo o país, o que a impede de trabalhar disfarçada em novos casos. Gracie então recebe uma nova função de destaque no FBI, mas logo ela precisa retornar às suas origens quando os amigos Stan Fields e Cheryl Frazier são sequestrados.

Título Original: Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

Direção: John Pasquin

Elenco: Sandra Bullock, Ernie Hudson, Regina King, Enrique Murciano

Nacionalidade: Americana e Australiana

Ano: 2005

Horário: 15h30

+ Tela Quente: além de Miss Simpatia 2, a Globo também irá exibir Superação: O Milagre Da Fé na Tela Quente esta segunda-feira, uma história real sobre uma criança que foi dada como morta durante alguns minutos e depois da oração da mãe retornou à vida. O filme começa às 22h35, depois da novela Pantanal.

Assista o trailer do filme da sessão da tarde da semana:

Terça-feira, 19 de julho – O Pequeno Príncipe

Na terça-feira, será exibido entre os filmes da Sessão da Tarde da semana a animação francesa O Pequeno Príncipe. O longa é uma adaptação da obra literária de Antoine de Saint-Exupéry, clássica entre os leitores. Na história, uma garotinha acaba de mudar com a mãe, que é controladora e obsessiva com os passos da filha, pois deseja que ela entre para uma conceituada escola.

Em pouco tempo, ela começa a conhecer melhor seu vizinho, um senhor que causa um acidente com uma hélice que vai parar na casa da menina. Ela passa a investigar como o objeto foi parar lá e o senhor lhe conta a história de um pequeno príncipe que teve um curioso encontro com um piloto no deserto.

Título Original: The Little Prince

Elenco de dubladores: Larissa Manoela, Marcos Caruso, Priscila Amorim, Sergio Cantú, Elcio Romar, Márcio Simões, Aline Ghezzi, Hércules Franco, Isaac Bardavid, Marco

Direção: Mark Osborne

Nacionalidade: Francesa

Ano: 2015

Horário: 15h30

Assista ao trailer:

Quarta-feira, 20 de julho tem A Fabulosa Gilly Hopkins

Na quarta, o filme da Sessão da Tarde da semana vai mostrar a história de uma garotinha de 12 anos de idade que já está acostumada a viver em lares adotivos. Em sua nova empreitada, ela vai ver com Maime Trotter, mas ela não pretende ficar lá por muito tempo. A jovem planeja uma fuga para conseguir encontrar sua mãe biológica.

Título Original: The Great Gilly Hopkins

Elenco: Bill Cobbs, Glenn Close, Julia Stiles, Kathy Bates, Octavia Spencer, Sophie Nélisse

Direção: Stephen Herek

Nacionalidade: Americana

Ano: 2015

Horário: 15h30

+Futebol às 21h20 – Partida entre Corinthians x Coritiba. Confira a programação local da sua região para saber qual o jogo em exibição.

+Que História é Essa Porchart? às 23h45 – Depois da partida de futebol, você irá acompanhar o programa de Fábio Porchat que reúne histórias de famosos e anônimos.

Quinta-feira, 21 de julho é com A Nova Cinderela na Sessão da Tarde da semana

Nesta comédia romântica, como o título já indica, uma releitura da clássica história da Cinderela acontece. Estrelada por Hillary Duff e Chad Michael Murray, a trama segue a vida da jovem Sam Montgomery, uma estudante de ensino médio que mora com a madrasta Fiona e as filhas dela. Todas a tratam muito mal em casa e na lanchonete da família, em que Sam trabalha mais que todo mundo.

Ela sonha em entrar em uma conceituada universidade e sair de casa para sempre. Quando ela conhece um cara pela internet, Sam não imaginava que ele seria o garoto mais popular da escola sob um disfarce. Com medo da rejeição, ela esconde sua real identidade.

Título Original: A Cinderella Story

Elenco: Hilary Duff, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Regina King, Julie Gonzalo

Direção: Mark Rosman

Nacionalidade: Americana e Canadense

Ano: 2004

Horário: 15h30

Sexta-feira, 22 de julho – Rio 2

A semana vai ser encerrada com a animação Rio 2, do diretor brasileiro Carlos Saldanha. Nesta continuação, o público vê como está a atual vida de Blu, a arara azul que deixou sua casa nos Estados Unidos e conheceu o Brasil. Agora, ele está com Jade e o casal tem três filhos. No começo da história, ele deixam a cidade maravilhosa para trás e partem para se aventurar pelo Brasil até chegar na Amazônia, onde acontecerá uma reunião familiar. Blu terá que enfrentar seus medos e escapar de Nigel.

Título Original: Rio 2

Elenco: Jake T. Austin, Carlinhos Brown, Jemaine Clement, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Andy Garcia

Direção: Carlos Saldanha

Nacionalidade: Americana e Canadense

Ano: 2014

Horário: 15h30

+ Corujão I às 03h05: o filme exibido será Trabalhando com o Inimigo, que mostra um homem desesperado que acaba de perder sua casa e aceita trabalhar com o agente imobiliário que foi responsável pelo seu caso.

+ Corujão 2 às 04h45: será exibido o filme O Padrastro, com o ator Penn Badgley, da série You da Netflix. No longa, um jovem volta para casa do colégio militar e conhece o novo namorado da mãe. O padrastro parece legal à primeira vista, mas esconde segredos perigosos.

Assista o trailer do filme Rio 2, que vai passar na Sessão da Tarde da semana:

