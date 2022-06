Filme Sessão da Tarde hoje: Globo exibe ‘Tudo e Todas as Coisas’

O filme Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 01/06/22, vai exibir “Tudo e Todas as Coisas”. A produção que a Globo vai passar depois de O Cravo e a Rosa é de 2022 e tem duração total de 1h36. O longa conta a história de uma adolescente que passou toda sua vida confinada em casa e que se apaixona pelo garoto que mora ao lado.

Filme Sessão da Tarde hoje

O filme de hoje da Sessão da Tarde, quarta-feira, 1 de junho, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

Maddie está prestes a fazer 18 anos, mas ela nunca saiu de casa. Desde a infância, a jovem foi diagnosticada com síndrome da imunodeficiência combinada, de modo que seu corpo não seria capaz de combater os vírus e bactérias presentes no mundo exterior. Ela é cuidada com carinho pela mãe, uma médica que constrói uma casa especialmente para as necessidades da filha. Um dia, uma nova família se muda para a casa ao lado, incluindo Olly, que se sente imediatamente atraído pela garota através da janela. Maddie também se apaixona pelo rapaz, mas como eles poderiam viver um romance sem se tocar?

Título Original Everything, Everything

Direção Stella Meghie

Nacionalidade Americana

Gênero drama

Elenco

Ana De La Reguera;

Nick Robinson;

Anika Noni Rose;

Amandla Stenberg

Veja o trailer do filme da Sessão da tarde de hoje:

