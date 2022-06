Estreias de junho 2022 do Globoplay: Celebridade, Sob Pressão e mais

Tem novidade chegando! Entre as estreias de junho 2022 do Globoplay, tem novela e série da TV Globo, assim como produções internacionais que ainda não pisaram por aqui. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante da plataforma streaming, que varia seus planos entre os valores de R$ 19,90 e R$ 89,90.

Novela Celebridade é uma das estreias de junho 2022 do Globoplay

Estrelada por Cláudia Abreu e Malu Mader, Celebridade chega completa ao catálogo da Globoplay no dia 27 de maio. Quem é assinante da plataforma pode perceber que já há por lá a versão do folhetim que foi exibida em 2017, no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, o que está disponível no momento são os 125 reeditados da reprise. Na versão original, 221 episódios foram ao ar.

Quem quer ver a novela na íntegra e exatamente da forma que foi transmitida de 2003 a 2004, deve esperar até o final do mês para ter todos os capítulos originais. Na trama, duas mulheres tem suas histórias em foco: Maria Clara Dinis (Mader, a bem sucedida dona de uma produtora, e Laura Prudente da Costa (Abreu), invejosa que se aproxima de Maria por conta de sua ambição.

Malhação 1996 ficará disponível para todos os assinantes

Malhação 1996 já está no catálogo da Globoplay, porém, apenas para os assinantes do pacote “Globoplay + Canais ao vivo”. A novidade é que a partir do dia 6 de junho, o folhetim terá seus capítulos disponíveis para os assinantes de qualquer plano do streaming.

A separação acontece, pois a novela estava em exibição no Viva. As reprises do canal só podem ser acessados pela pacote que permite acesso aos canais ao vivo. Porém, depois que a reprise é finalizada, é costume da Rede Globo liberar o acesso aos demais assinantes.

Nova temporada da série Sob Pressão

Quinta e última temporada da atração médica, as cenas inéditas de Sob Pressão chegam ao catálogo do Globoplay no dia 2 de junho. Serão dois episódios por semana, com um total de 12 no final. Na trama, o público acompanha os esforços de médicos no cuidado diário dos pacientes de um hospital do Rio de Janeiro.

Ao focar na profissão e também vida pessoal dos funcionários do local, a série segue histórias comuns do dia a dia brasileiro. A pandemia do covid-19 começou a ser abordada nos capítulos da quarta temporada.

Na CCXP de 2021, o elenco da série já havia soltado alguns pequenos spoilers sobre a nova temporada. Assista e se prepare para a estreia:

Mais séries

Para quem gosta de séries médicas, também tem temporada nova de Hospital New Amsterdam, produção norte-americana. Os capítulos da terceira temporada da atração estrelada por Ryan Eggold chegam no dia 8 de junho de 2022 entre as estreias do Globoplay. A trama mostra os esforços de médicos que querem derrubar as barreiras burocráticas que dificultam o cuidado com os pacientes de um hospital nos Estados Unidos.

Law and Order: SVU

Uma das maiores séries da televisão norte-americana, Law And Order mostra o trabalho diário de uma unidade de vítimas especiais em Nova York. No catálogo da Globoplay, a série ganhará novos episódios, os da décima quinta e décima sexta temporada, a partir do primeiro dia do mês de junho.

Outras estreias de junho 2022 do Globoplay

Além de Malhação 1996, outra novela que foi recentemente exibida no canal Viva vai ficar disponível para assinantes de qualquer pacote da plataforma: Amor com Amor se Paga. O streaming não revelou ainda o dia exato em que o folhetim ficará com todos os seus capítulos completos disponíveis.

Também tem série aclamada internacionalmente chegando com mais uma temporada, Killing Eve. Além de Hospital New Amsterdam e Sob Pressão, os fãs de produções médicas também poderão se servir com The Night Shift.

Programação completa das estreias de junho 2022 do Globoplay:

01/06 – Law and Order: SVU – 15ª e 16ª temporadas

02/06 – Sob Pressão – 5ª temporada

06/06 – Malhação 1996

08/06 – Hospital New Amsterdam – 3ª temporada

21/06 – Theodosia – Parte 1

27/06 – Celebridade

Estreias do mês de junho ainda sem data divulgada

Killing Eve – 4ª temporada 4

Cair em Tentação

Amor com Amor se Paga

Um Milhão de Coisas – Parte 2 da 4ª temporada 4

The Night Shift

NCIS Hawai’i – Parte 2

Seal Team – Soldados de Elite – 3ª temporada

