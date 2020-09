O Poderoso Chefão III vai ganhar nova versão; veja o que muda

Surpreendendo diversos cinéfilos, o diretor Francis Ford Coppola anunciou o lançamento de uma nova versão de O Poderoso Chefão III. A roupagem inédita do controverso filme será lançada em dezembro deste ano em cinemas selecionados e depois chegará ao formato digital. O anúncio de Coppola acontece no ano de comemoração dos 30 anos do filme originalmente lançado em 1990.

Essa não é a primeira vez que o renomado diretor decide lançar uma nova versão de algum filme seu: no ano passado, Coppola lançou o final cut de Apocalypse Now, clássico sobre a guerra no Vietnã.

Saiba mais sobre a nova versão de O Poderoso Chefão III feita por Francis Ford Coppola abaixo:

Como será a nova versão de O Poderoso Chefão III?

Francis Ford Coppola já estava satisfeito com O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão II – o diretor inclusive considerava a série de filmes uma duologia -, mas um revés na situação financeira mudou sua opinião. Segundo o próprio, a decisão de fazer um epílogo para a história da família Corleone só lhe interessou após o fiasco financeiro do filme O Fundo do Coração – sua produção custou US$ 26 milhões, porém só faturou US$ 636 mil dólares.

Tendo então que trabalhar na continuação que não fazia parte do seus planos, Coppola se viu reescrevendo o roteiro algumas vezes. Além disso, também não conseguiu a permissão da Paramount para lançar o filme como um prólogo dos outros dois filmes. O título original do filme seria Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone; Algo como O Poderoso Chefão de Mario Puzo, epílogo: A Morte de Michael Corleone.

Francis Ford Coppola explicou mais sobre a ideia de lançar uma nova versão do filme em uma nota à imprensa. “É um reconhecimento da intenção original de Mario Puzo [roteirista] e minha para o que se tornou O Poderoso Chefão II”, explica o renomado diretor no texto.

Para a nova versão, Coppola e sua equipe rearranjaram algumas cenas e conseguiram criar novos começo e fim para o filme. A “conclusão mais apropriada para O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão II” também teve suas imagens e sons restaurados e remasterizados digitalmente.

Qual foi a recepção de o Poderoso Chefão III em 1990?

Embora tenha recebido algumas críticas positivas, a continuação não planejada por Coppola acabou não agradando muitos fãs do cinema e da história da família Corleone. O crítico Roger Ebert escreveu um texto sobre o filme na época afirmando que “se você afastar-se e olhar racionalmente, esse é um filme confuso e desconexo. Dizem que Coppola foi reescrevendo-o conforme produzia, e, certamente, o roteiro não possui o movimento confiante de um filme que sabe para onde está indo”.

Além do script fraco e incerto do diretor, a atuação de sua filha [Sofia Coppola] no filme também foi alvo de duras críticas. Ela inclusive recebeu os prêmios de pior atriz coadjuvante e pior nova estrela na 11ª premiação do Framboesa de Ouro (evento humorístico para premiar os piores filmes e atores). A reação negativa do filme quase fez com que Francis Ford Coppola produzisse um quarto filme, mas seus planos mudaram quando o autor e roteirista Mario Puzo morreu em 1999. Pensando nisso, até que o anúncio de uma nova versão de O Poderoso Chefão III faz muito sentido.

Trailer da versão original do filme:

A história da franquia de Francis Ford Coppola e Mario Puzo

Os dois filmes originalmente dirigidos por Francis Ford Coppola são uma adaptação do livro O Poderoso Chefão escrito pelo autor descendente de italianos Mario Puzo. O livro e os filmes abordam a história da família Corleone, uma máfia que luta uma guerra contra outras cinco famílias mafiosas de Nova York. Puzo trabalhou junto de Coppola na produção do roteiro de todos os três filmes lançados da série.

A união do escritor e do diretor nos três filmes rendeu um total 28 nominações ao Oscar e atuações históricas de atores como Marlon Brando, Diane Keaton e Al Pacino. O filme inicial é tido até hoje como um dos maiores e mais importantes filmes já realizados. Segundo o Instituto Americano de Cinema (AFI), O Poderoso Chefão está em segundo lugar na lista dos melhores filmes no cinema Americano. Em primeiro lugar está o clássico Cidadão Kane.

Onde assistir a trilogia de O Poderoso Chefão?

A franquia de Francis Ford Coppola e Mario Puzo pode ser assistida na Netflix.