Filmes da Sessão da Tarde da semana: longas de 21 a 25 de abril de 2025

Os filmes da Sessão da Tarde da semana, entre os dias 21 e 25 de abril de 2025, incluem comédia, aventura e drama. A programação vai segunda a sexta-feira, às 15h30, logo após História de Amor. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Fé nas Alturas | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com a extraordinária história real de fé e sobrevivência do filme Fé nas Alturas, que acompanha a angustiante jornada do passageiro Doug White (Dennis Quaid) para pousar um avião em segurança e salvar toda a sua família de um perigo intransponível, depois que seu piloto morre inesperadamente em pleno voo.

Terça-feira – Cinderela | Sessão da Tarde da semana

Cinderela é uma nova e ousada versão musical da história tradicional com a qual você cresceu. A heroína Camila Cabello é uma jovem ambiciosa, cujos sonhos são maiores do que o mundo permite, mas com a ajuda de seu Fab G (Billy Porter), ela consegue perseverar e realizar seus sonhos.

Quarta-feira – Nosso Amor | Sessão da Tarde da semana

Joan e Tom são casados ​​há muitos anos. Um casal comum com um amor extraordinário, e há uma facilidade em seu relacionamento que só vem de uma vida inteira juntos. Quando Joan é diagnosticada com câncer de mama, o curso de seu tratamento revela a devoção duradoura deles, enquanto encontram o humor e a graça para sobreviver a um ano de adversidade.

Quinta-feira – Chuva Ácida

Durante uma onda de calor, nuvens estranhas começam a despejar chuva ácida, causando devastação e pânico por toda a França. Em um mundo à beira do abismo, uma menina e seus pais divorciados precisam unir forças para enfrentar e tentar escapar dessa catástrofe climática. Chuva Ácida é um filme francês.

Sexta-feira – A Fábrica dos Sonhos

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde escolheu um filme do cinema nacional: A Fábrica dos Sonhos. Eleutério e Rafaela, são um casal apaixonado que tem sua relação colocada à prova quando Rafaela ganha um concurso para conhecer seu grande ídolo, o galã de novelas Sydartha.

Então Rafaela, uma professora encantada pelos romances do século XIX e pelas novelas de época, parte rumo aos Estúdios Globo após o casamento com Eleutério, seu melhor amigo desde a infância. Mas, ao conhecer o astro da novela das 18h, ela começa a confundir ficção com realidade, e é aí que o amor será testado.