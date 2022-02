Sessão da Tarde da semana: filmes de 21/2 a 25/2

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana é para quem é apaixonado por cachorros, romance e um dos longas-metragens de sucesso da atriz Hillary Duff. Os títulos são exibidos de segunda a sexta na Globo, 21 a 25, logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa em 2022.

Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Segunda-feira, 21 de fevereiro – Quatro Vidas De Um Cachorro

A coleção de filmes da Sessão da Tarde desta semana começa com a exibição do filme Quatro Vidas De Um Cachorro (2017). A história gira em torno de um cachorro que morre e reencarna várias vezes na Terra. Apesar de ter diferentes tutores ao longo da vida, ele sempre tenta reencontrar Ethan, seu primeiro dono e maior amigo.

Título Original: A Dog’s Purpose

Elenco: K.J. Apa, John Ortiz, Dennis Quaid, Britt Robertson

Direção: Lasse Hallstrom

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática

Horário: 15h30

Terça-feira, 22 de fevereiro – O Bom Filho À Casa Torna

O filme O Bom Filho À Casa Torna (2008) será exibido na terça-feira. Roscoe Jenkins é um famoso apresentador de talk show que volta para casa para comemorar as bodas de ouro de seus pais depois de dez anos longe de seus familiares. O reencontro acaba não saindo como planejado.

Título Original: Welcome Home Roscoe Jenkins

Elenco: Affion Crockett, Erin Cummings, James Earl Jones, Martin Lawrence

Direção: Malcolm D. Lee

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Quarta-feira, 23 de fevereiro – Noites de Tormenta

O romance invade a Sessão da Tarde na quarta-feira com Noites de Tormenta (2008). Adrienne decide ir para uma pequena cidade litorânea na Carolina do Norte para tentar superar alguns problemas de sua vida. No local, ela conhece o médico Paul, que está enfrentando uma crise de consciência. Os dois se envolvem e vivem um amor que muda suas vidas.

Título Original: Nights in Rodanthe

Elenco: Richard Gere, Diane Lane, Christopher Meloni, Viola Davis, Scott Glenn, James Franco, Becky Ann Baker, Linda Molloy

Direção: George C. Wolf

Nacionalidade: Australiana/americana

Gênero: Drama, romance

Horário: 15h30

Quinta-feira, 24 de fevereiro – Paixão de Aluguel

Em Paixão de Aluguel (2004), a mãe de Holly sempre se muda quando termina com o namorado e sua filha está cansada da situação. Para aumentar a autoestima da mãe, a protagonista decide inventar um admirador secreto, mas o plano não sai como esperado.

Título Original: The Perfect Man

Elenco: Amy Acker, Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth

Direção: Mark Rosman

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Sexta-feira, 25 de fevereiro – O Sétimo Filho

A lista de Filmes da Sessão da Tarde desta semana termina com O Sétimo Filho (2014). A história se passa em um mundo de lendas e magias, no qual o único guerreiro remanescente de uma ordem mística viaja para encontrar o Sétimo Filho, um herói com superpoderes. Junto com seu mentor, John Gregory precisará enfrentar Malkin, uma terrível e poderosa bruxa.

Título Original: The Seventh Son

Elenco: Ben Barnes. Jeff Bridges, Julianne Moore, Alicia Vikander

Direção: Sergey Bodrov

Nacionalidade: Americana, canadense, chinesa e inglesa

Gênero: Fantasia

Horário: 15h30

Filmes na Globo – 21 a 25 de fevereiro de 2022

Além da Sessão da Tarde, a Globo também exibe filmes no horário da noite e da madrugada. Confira a programação da Tela Quente e do Corujão.

Filmes na Globo na segunda-feira (21/02)

Tela Quente, às 23h25 – Exibição do filme Podres de Ricos (2018)

Corujão I, às 02h25 – Exibição do filme Em Busca De Um Lar (2013)

Filmes na Globo na terça-feira (22/02)

Corujão I, às 01h20 – Exibição do filme A Sacada (2016)

Corujão II, às 02h35 – Exibição do filme Em Busca da Verdade (2015)

Filmes na Globo na quarta-feira (23/02)

Cinema do Líder, às 23h10 – Filme ainda não disponibilizado na programação

Filmes na Globo na quinta-feira (24/02)

Corujão I, às 01h05 – Exibição do filme Regresso do Mal (2015)

Corujão II, às 02h35 – Exibição do filme Brooklyn: Um Amor Sem Fronteiras (2015)

Filmes na Globo na sexta-feira (25/05)

Corujão I, às 00h40 – Exibição do filme Obsessiva (2009)

Corujão II, às 02h25 – Exibição do filme Cidades de Papel (2015)

