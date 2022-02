Brunna foi quem atendeu o Big Fone do BBB 22; Gustavo está no paredão

Brunna foi quem atendeu o Big Fone do BBB 22; Gustavo está no paredão

O jogo está fervendo! Nesta sexta-feira (18), o Big Fone tocou pela primeira vez no Big Brother Brasil 2022 e já tem gente no paredão. Quem atendeu o Big Fone do BBB 22? Brunna foi mais rápida, atendeu ao telefone e indicou Gustavo ao paredão.

Quem foi que atendeu o big fone de hoje

Brunna foi quem atendeu o Big Fone do BBB 22 nesta sexta-feira (18), durante o programa ao vivo do Big Brother. Depois de ouvir a ligação, Brunna indicou Gustavo para o paredão da semana.

O que o big fone falou hoje no BBB 22

Na mensagem, o big anunciou que a sister deveria indicar um participante ao paredão, exceto o líder, e deveria anunciar a escolha. Após alguns segundas, a dançarina revelou sua escolha. Gustavo reagiu bem e os dois se cumprimentaram.

Além do participante que já está no paredão por causa de quem atendeu o Big Fone nesta sexta (18), mais brothers correrão o risco de serem eliminados do programa esta semana. A berlinda será tripla e alguém vai escapar desta briga com a prova bate e volta.

Depois que o vencedor da prova do anjo informar para quem vai o colar de imunidade, o líder Lucas poderá indicar alguém. O voto do líder é imutável, ou seja, a pessoa vai direto para o paredão, não há chance de escapar com o bate e volta.

Depois a casa votará, a dinâmica será diferente do que todos esperavam, os confinados serão separados em três grupos, assim cada time escolherá em consenso quem indicar do grupo adversário.

Quando os três emparedados da semana estiverem definidos, cada um terá 30 segundos para conversar com o público e pedir ajuda para ficar. Em seguida, a votação oficial será liberada.

Quem já atendeu o Big Fone no Big Brother Brasil?

A primeira edição do Big Brother Brasil em que o Big Fone foi introduzido foi em 2008, Max, que posteriormente foi o campeão da temporada, conseguiu atender o telefone e indicou um colega ao paredão.

BBB 11

Depois a dinâmica foi retomada em 2011, três pessoas atenderam ao longo da temporada, Maria, Daniel e Rodrigão. A mais lembrada nesta edição é Maria, que não entendeu bem o recado do telefonema, o que levou o público a risada.

BBB 12

Nesta temporada, quem atendeu o Big Fone foi Laisa, Renata, Jonas, Kelly e Fael. Renata se deu mal pois sua ligação era falsa, Fael foi o primeiro da edição a conseguir o feito e Kelly foi a que se deu melhor, pois recebeu imunidade. Jonas e Laisa ganharam poderes que influenciaram no paredão da semana.

BBB 13

No BBB 13, Elieser atendeu o telefone e se deu mal, pois foi direto para o paredão. Marcello também atendeu, mas foi “vítima” de uma ligação falsa e só o que ouviu foi uma risada. André também atendeu e mandou Marcello para o paredão.

BBB 18

Na décima oitava temporada do reality show, 10 anos após a primeira vez que o Big Fone foi atendido no Big Brother Brasil, Kaysar conquistou uma vaga na final com a ligação. A dinâmica foi o tema da última prova da edição. Com vários telefones espalhados pelo gravado, apenas um era de verdade. Durante a temporada, Lucas também atendeu o Big Fone e indicou a família Lima ao paredão.

Quem atendeu o Big Fone no BBB 21

No BBB 21, o Big Fone tocou várias vezes. João foi o primeiro da temporada a conseguir o feito, ele teve que colocar três brothers no paredão. Em seguida, o telefone tocou mais vezes e Arcrebiano, que conseguiu atender três vezes ao longo da edição, pôde se se salvar do paredão, e em seguida também pôde salvar outro participante. Na terceira vez que atendeu o telefone na temporada, o modelo imunizou um colega e colocou outro no paredão.

Também atenderam o telefonema no BBB 21, Gilberto, Carla Diaz, Thaís e Lumena, que recebeu um trote.

