Filmes Dia dos Pais: 20 dicas para assistir neste domingo

Data é sempre comemorada no segundo domingo do mês de agosto.

O dia dos pais chegou e agora é hora de reunir a família em um encontro especial. Para isso, que tal reunir os entes queridos ao redor do sofá para conferir alguma obra divertida ou de encher o coração em uma data de tanta comemoração? Para te ajudar, o DCI selecionou 20 filmes dia dos pais que estão disponíveis em plataformas streamings do Brasil, para que você não perca tempo procurando o que assistir nos extensos catálogos disponíveis.

Procurando Nemo está entre os filmes Dia dos Pais

Nesta animação da Pixar que abre a lista de filmes Dia dos Pais, a trama de Procurando Nemo segue a história de Marlin e seu filho, o pequeno Nemo. Os dois são peixes-palhaço e vivem em uma pequena comunidade. A esposa de Marlin morreu muitos anos antes e só ficaram ele e o filho – que nasceu com uma nadadeira maior que a outra – o que transformou Marlin em um pai muito cuidado e meticuloso, sempre com medo de deixar Nemo ver o mundo.

Certo dia, Nemo acaba em uma rede de pesca e é levado para um lugar muito distante. Sempre preso ao seu pequeno local de convívio, Marlin precisa se aventurar pelos sete mares para encontrar o filho e resgatá-lo. Durante este percurso, ele conhece a atrapalhada Dory.

Onde assistir: Disney+

Uma Babá Quase Perfeita

Estrelado pelo saudoso Robin Williams, Uma Babá Quase Perfeita é um clássico da sessão da tarde. Na história do longa, Daniel Hillard é um homem que está passando por dificuldades durante o divórcio com Miranda (Sally Field). Ele quer passar mais tempo com os filhos, mas algumas de suas atitudes fazem com que a ex-esposa o deixe bem longe das crianças.

Porém, ele não desiste e arranja uma forma diferente de poder interagir com as crianças: ele se usa um disfarce de senhora e finge ser uma eficiente babá chamada Euphegenia Doubtfire.

Onde assistir: Disney+

Capitão Fantástico

Com Viggo Mortensen e George MacKay no elenco, o longa Capitão Fantástico é dirigido por Matt Ross e aparece como dica na lista de filmes Dia dos Pais por ser uma emocionante aventura de um pai e seus seis filhos. Ben (Viggo), é um homem que vive de forma isolada nas florestas de Washington com seus herdeiros. A esposa precisou deixar o lugar por causa de seu estado de saúde e ele ficou com as crianças, a quem ensina as mais diferentes atividades.

No entanto, certo dia ele recebe uma notícia inesperada e triste sobre sua esposa. Ele então pega os filhos e todos partem em uma viagem para a cidade.

Onde assistir: Netflix, Telecine e Amazon Prime Video

Três Solteirões e um Bebê

Outro clássico da sessão da tarde na lista de filmes Dia dos Pais, Três Solteirões e um Bebê mostra a história de um grupo de amigos que certo dia se depara com um “presente” inusitado na porta do apartamento em que vivem: um bebê. A mãe da criança deixa um bilhete que informa que o pai da menina é Jack. Porém, o problema é que Jack é ator e está atualmente gravando um filme na Turquia. Sem conseguir devolver o bebê, Michael e Peter passam a cuidar da menininha até o retorno de Jack, quando eles resolveram o que fazer com a situação.

Onde assistir: Disney+

Uma Lição de Amor

Lição de Amor é estrelado por Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer e Sean Pean e é uma das dicas filmes Dia dos Pais para este domingo. A trama mostra a história de Sam Dawson, ele é um homem com deficiência mental que teve uma filha. A mãe da garota não quis ficar com ela e a deixou sob os cuidados de Sam, que conta com a ajuda dos amigos para criá-la.

Quando a menina completa 7 anos, ela começa a ultrapassar o pai intelectualmente, o que leva o caso até o conselho tutelar, que pensa em tirar a menina dos cuidados de Sam. Ele então recebe a ajuda da advogada Rita para continuar com a filha.

Onde assistir: HBO Max

Férias Frustradas

Este filme de 2015 é continuação da franquia clássica Férias Frustradas, sucesso nos anos 80 e 90. Neste longa atual, o personagem Rusty – que era um garoto nos filmes antigos – agora é um homem adulto, que tem sua própria família. Certo dia, ele decide levar a esposa e os dois filhos em uma viagem. Mas como já era de se esperar, nada sai como planejado e família acaba em desastre atrás de desastre.

Onde assistir: HBO Max

Doze É Demais

No filme Doze é Demais, Tom e Kate são pais de 12 crianças. Ele tinha o sonho de ser técnico de futebol americano e ela jornalista esportiva, mas os filhos vieram um atrás do outro e foi preciso dar um pause nos planos do futuro. Até que Tom recebe uma proposta difícil de recusar: dirigir o time Stallions. Enquanto isso, Kate está lançando um livro e precisa viajar para cumprir a agenda de divulgação. Sozinho em casa, Tom precisa lidar com o trabalho e a vida em casa antes que tudo desmorone.

Além de Steve Martin, Doze é Demais tem grandes nomes no elenco, como Tom Welling, Ashton Kutcher, Bonnie Hunt, Hillary Duff, Jared Padalecki, Piper Perabo, Alyson Stoner, entre outros.

Onde assistir: Disney+

O Paizão na lista de filmes Dia dos Pais

Com Adam Sandler, a trama do filme O Paizão mostra Sonny, um cara bastante irresponsável que não quer saber de nada sério na vida. Ele poderia ter um emprego melhor, mas prefere ficar estagnado. Ele poderia lidar melhor com os problemas da vida adulta, mas prefere jogar tudo para debaixo do tapete.

Até que certo dia, seu amigo pede que ele cuide do filho durante alguns dias, durante um período em que estará em viagem. Ele não gosta da ideia, mas enxerga a situação como a oportunidade de reconquistar a ex-namorada. Porém, ele não esperava que a convivência com o menino fosse mudar a sua vida.

Onde assistir: Youtube Movies, Itunes, Amazon Prime Video (para alugar)

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas

Dirigido por Tim Burton e estrelado por Billy Crudup, Ewan McGregor, Helena Bonham Carter, Marion Cotillard, Jessica Lange, Danny DeVito, entre outros grandes nomes, Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas mistura fantasia e drama e aparece na lista de filmes Dia dos Pais como uma boa dica para o seu final de semana em família.

A trama começa com Will, que não é próximo do pai Ed quanto poderia. Ed é um grande contador de histórias, mas Will acha que o pai inventa muitas mentiras e mistura ficção com realidade. Como a saúde de Ed já não é das melhores, Sandra, mãe de Will, tenta reaproximar pai e filho.

Onde assistir: HBO Max

O Mentiroso é para assistir filmes Dia dos Pais

Estrelado por Jim Carrey, o filme O Mentiroso mostra o advogado Fletcher Reede. Ele é um mau-caráter canastrão que sempre quer se dar bem e mente para todo mundo, o tempo todo. Ele está separado e por isso visita o filho esporadicamente, mas é raro que ele cumpra com suas promessas.

No dia de seu aniversário, o filho de Fletcher faz um pedido ao assoprar as velinhas, que seu pai passe pelo menos um dia sem mentir. Quando o desejo do menino se torna realidade, a vida de Fletcher passa a ser um tormento.

Onde assistir: Netflix e Star+

A Creche do Papai

Na história do filme A Creche do Papai, Charlie Hinton (Eddie Murphy) perdeu o emprego recentemente e não se sente bem ao ficar em casa sem fazer nada. Phil (Jeff Garlin) também está desempregado e nenhum dos dois tem dinheiro para bancar a creche dos filhos. Com isso, eles precisam cuidar das crianças até que consigam um novo trabalho. É então que eles enxergam uma oportunidade de negócio, que vai bem durante um tempo, mas acaba despertando o ódio de uma renomada creche local.

Onde assistir: Netflix

Treinando o Papai entre filmes Dia dos Pais para ver em 2022

Com Dwayne Johnson e Madison Pettis, essa comédia da lista de filmes Dia dos Pais para ver em família mostra o grande jogador de futebol americano Joe Kingman. Ele está no auge e em plena disputa de campeonato. Solteirão convicto, ele gosta de viver de forma livre, sempre aproveitando o que a fama e o dinheiro podem lhe trazer.

Porém, uma menininha de 7 anos, Peyton, aparece em sua porta certo dia, dizendo que é sua filha. Ele não sabia da existência da menina, mas acaba tendo que cuidar dela durante um período.

Onde assistir: Disney+

Família do Bagulho

Com Emma Roberts, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston e Will Poulter, o filme Família do Bagulho mostra um traficante de quinta categoria que se envolve em uma enrascada e então planeja uma família de mentira para que consiga viajar pelas estradas e transportar mercadoria sem levantar suspeitas. Ele chama personalidades na confiáveis e arma um plano que não sai como o planejado.

Onde assistir: Netflix

2 Filhos de Francisco

O filme 2 Filhos de Francisco tem Ângelo Antônio e Dira Paes no elenco e Breno Silveira na direção. Neste longa brasileiro, o público pode conhecer a história da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, filhos do lavrador Francisco Camargo. Ao enfrentarem as mais diversas dificuldades da vida do campo para seguirem com o sonho de viver da música, a dupla conta com o apoio do pai, que fez tudo o que podia para ajudar os herdeiros a realizarem um sonho.

Onde assistir: Globoplay

De Repente Pai

Com Vince Vaughn e Chris Pratt, e dirigido por Ben Scoot, em De Repente Pai é mostrado a vida de David, um homem que descobre ser pai de mais de 500 crianças. Isso é possível porque ele doou seu esperma para uma clínica de fertilidade 20 anos atrás. O que ele não esperava era que tanto tempo depois, mais de 140 crianças entrariam com um processo na justiça para descobrir a identidade do pai biológico.

Onde assistir: Star+

Pai em Dobro

Filme nacional da Netflix na lista de filmes Dia dos Pais para assistir em 2022, Pai em Dobro tem Maísa, Eduardo Moscovis e Marcelo Médici no elenco. A história segue uma menina chamada Vicenza que cresceu em uma comunidade hippie com a mãe durante toda a sua vida. Ao completar 18 anos de idade, ela sai do lugar que conheceu durante todos esses anos e parte em busca de encontrar o pai verdadeiro. Porém, ela acaba envolvida em uma confusão.

Onde assistir: Netflix

Mamma Mia!

Com Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Dominic Cooper, Stellan Skargard, Amanda Seyfried e outros grandes nomes, Mamma Mia mostra Sophie e sua mãe Donna. As duas vivem na ilha grega de Kalokairi, em que Donna tem uma estabelecimento caindo aos pedaços. Sophie nunca conheceu seu pai, mas encontrou um diário da mãe que revela três amantes antigos, Harry, Sam e Bil.

Determinada a saber quem é o seu pai, ela convida os três homens para seu casamento, sem que Donna saiba de nada disso. A moça acredita que vai reconhecer o pai logo de cara quando encontrá-lo, mas não é bem assim que as coisas acontecem.

Onde assistir: Star+

Meu Pai

Filme que rendeu o segundo Oscar de Melhor Ator da carreira de Anthony Hopkins, Meu Pai é um drama que mostra a relação entre Anthony e sua filha Anne. Ele já tem 80 anos e vive sozinho em um apartamento em Londres. Ele espanta todas as enfermeiras que sua filha arranja e tudo fica pior quando ela decide que vai se mudar para Paris, pois não pode deixar o pai sozinho em casa. Enquanto tenta se adaptar com as mudanças, Anthony acaba lidando com situações muito difíceis de enfrentar.

Onde assistir: Paramount+

De Repente Uma Família

Baseado em uma história real, esse longa da lista de filmes Dia dos Pais conta Mark Wahlberg e Rose Byrne e mostra a história do casal Pete e Ellie. No começo do filme De Repente Uma Família, Pete e Ellie decidem que vão começar uma família e passam a conhecer mais sobre o processo de adoção. Eles planejavam adotar apenas uma criança, mas ao longo da história acabam esbarrando em três irmãos que precisam de ajuda. Eles não imaginavam que seria tão difícil a tarefa.

Onde assistir: Netflix

Júnior fecha lista de filmes Dia dos Pais

O último na lista de filmes Dia dos Pais é Júnior, com Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito e Emma Thompson. O longa segue dois pesquisadores, Hasse (Arnold) e Arbogast (Danny), que desenvolvem uma droga para auxiliar a gravidez. Porém, eles são impedidos de continuar com o projeto e os experimentos necessários para garantir que o remédio funciona. Eles então planejam algo maluco e Arbogast implanta um óvulo roubado na barriga da Hasse. O pesquisador acaba realmente engravidando e eles precisam esconder o experimento.

Onde assistir: Star+

Leia também – O Xangô De Baker Street onde assistir esse e outros filmes de Jô Soares