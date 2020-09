Filmes dos anos 90: seleção de clássicos para assistir na Netflix

Cada década traz consigo uma porção de referências e ícones para o cinema. Mas para os jovens-adultos de hoje, os filmes dos anos 90 definitivamente têm um valor especial e nostálgico.

Foi nesse período que despontaram atores como Julia Roberts, interpretando o clássico “Uma linda mulher” e Tom Hanks, estrelando “Forrest Gump”.

Também o premiado diretor Quentin Tarantino começou a dar o ar de sua genialidade com “Pulp Fiction”. No Brasil, ainda tivemos “Central do Brasil”; filme tão bom que rendeu até indicação para o Oscar.

Filmes dos anos 90

Há 30 anos atrás, esses títulos estavam bombando no cinema e nas videolocadoras. Hoje em dia, apesar de as fitas VHS terem seu charme, por outro lado a gente só precisa acessar a Netflix para curtir alguns dos melhores títulos dessa década icônica.

Por isso, se você é fã ou nostálgico da década, certamente vai amar essa seleção de filmes dos anos 90:

Os melhores filmes dos anos 90 para assistir na Netflix

1. Show de Truman

Em primeiro lugar, um clássico imortal. Jim Carrey é uma figura marcante no universo das comédias, mas essa obra genial de Peter Weir traz um outro lado do ator que elencou vários filmes dos anos 90.

Aliás, esse filme é uma crítica muito bem construída e cheia de metáforas.

Truman Burbank (Jim Carrey) leva uma vida simples como vendedor de seguros. Ele é casado com Meryl Burbank (Laura Linney). Logo ele começa a perceber no seu dia-a-dia que há um comportamento estranho na cidade. Isso porque seus amigos e até sua mulher agem de uma maneira questionável.

Até que um dia ele conhece a misteriosa Lauren (Natascha McElhone), que o deixa intrigado. A partir de então, ela o leva a descobrir que uma equipe de tv monitorou toda sua vida e a transmitiu em rede nacional, como um reality show. Em suma, é um filme dos anos 90 que tem tudo a ver com nossa vida atual.

2. Space Jam – O Jogo do Século

Em segundo lugar, outro filme incrível. Dirigido por Joe Pytka, Space Jam tem muitos elementos especiais: mistura animação com live action, além da presença do astro do basquete, Michael Jordan.

No filme, ele interage com personagens dos Looney Tunes, como Pernalonga, Patolino e Frajola. Na história desse filme, alienígenas querem que Pernalonga e sua turma sejam a principal atração de um parque de diversões.

Prestes a serem capturados, Pernalonga propõe jogo de basquete em troca de sua liberdade. Por fim, para enfrentar o time de seus opositores, Jordan é chamado como reforço – e aí a diversão começa.

À espera de um milagre – Filmes dos anos 90

Prepara a pipoca e o lencinho, porque na sequência temos um filme emocionante. Listado como um dos melhores do mundo, com direção de Frank Darabont, essa é a adaptação de um livro de Stephen King.

Assim, são três horas de filme que contam a história da relação entre Paul Edgecomb (Tom Hanks), o chefe de guarda de uma prisão no sul dos Estados Unidos, e John Coffey (Michael Clarke Duncan), que é um de seus prisioneiros.

Aos poucos, eles criam uma relação incomum, baseada na descoberta de que John possui um dom mágico que é, ao mesmo tempo, misterioso e milagroso.

Por último, uma curiosidade a respeito desse filme dos anos 90: a história foi inspirada na vida de George Stinney Jr, a pessoa mais jovem a ser condenada (injustamente) à morte nos EUA.

Patch Adams – O Amor é Contagioso

Em quarto lugar, outro drama encantador. Um rosto que marcou filmes dos anos 90 foi Robbin Williams. Com um estilo muito característico, ele interpreta Patch Adams, um médico que após uma tentativa de suicídio é voluntariamente internado em um hospital psiquiátrico.

Lá ele descobre que o humor e o carinho podem fazer maravilhas para a cura pessoas hospitalizadas. Entretanto, nessa abordagem ele cria conflitos com a comunidade médica tradicional. Um filme lindo para matar a saudade desse ator tão único.

Forrest Gump – O Contador de Histórias

Esse é um daqueles filmes dos anos 90 que vão ser atuais para sempre. Um clássico que você vai querer assistir mais de uma vez. Dirigido por Robert Zemeckis, além de ter Tom Hanks interpretando o protagonista, foi a estreia de Haley Joel Osment (o garotinho de “O Sexto Sentido”) no cinema. O filme narra a vida de Forrest Gump, um rapaz com QI abaixo da média mas que por diversas situações oportunas vive momentos inesquecíveis. Encontra personalidades históricas, participa de grandes eventos da história dos EUA, influencia a cultura popular… tudo isso sem nunca deixar de buscar o seu amor de infância, Jenny Curran (Robin Wright).

E aí, qual deles você já assistiu?

