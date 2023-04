Procurando filme infantil Netflix? 12 joias para assistir agora

Procurando filme infantil na Netflix além dos clássicos? Reunimos as melhores opções

A Netflix tem catálogos enormes de programas de TV voltados para crianças, mas pode ser mais difícil vasculhar sua biblioteca de filmes para encontrar algo que toda a família possa assistir. É por isso que estamos aqui para ajudar. De originais recentes da Netflix a sucessos de bilheteria atemporais, esses filmes oferecem algo para todos na noite de cinema em família.

Este artigo é atualizado com frequência à medida que os títulos saem e entram na Netflix. *Novas adições são indicadas com um asterisco.

O Ritmo da Selva: O Filme

Neste filme de 2021, um alienígena cai na Terra e é encontrado por animais falantes que vão tentar ajudá-lo a encontrar o caminho de casa. A nave do ser é pousada na selva africana e a saudade de seu planeta é gigante.

Durante seu tempo na terra, ele acaba apreendendo bastante sobre amizade e se diverte. O problema é que seu pai, um grande conquistador do espaço, aparece. O filme infantil é dirigido por Brent Dawes e tem 1 hora e 29 minutos de duração.

Assista a um trecho de O Ritmo da Selva: O Filme no canal oficial da Netflix no Youtube e se divirta:

Os Sem Floresta | filme infantil Netflix

Os Sem Floresta foi dirigido pela dupla Tim Johnson e Karey Kirkpatrick e traz uma história divertida sobre uma trupe de animais que moram na floresta. Com a chegada da primavera, os bichinhos deixam a hibernação de lado e logo descobrem um problema: seu habitat natural não é mais a mesma coisa e uma cerca agora está em volta de tudo.

Eles conferem que há uma comunidade humana chamativa do outro lado da cerca e a curiosidade toma conta de todos. O longa tem duração total original de 1 hora e 23 minutos.

A caminho da Lua

A Caminho da Lua foi indicado ao Oscar de melhor filme animação em 2021. O longa dirigido por Glen Keane e John Kahrs mostra uma garotinha que constrói uma nave espacial e segue rumo ao espaço. Ela procura pela deusa da lua. O total original da produção é de 1 hora e 40 minutos.

Madagascar

Madagascar foi lançado em 2005 e é um filme infantil muito famoso, até ganhou continuações e se tornou uma franquia de sucesso. A produção dirigida por Eric Darnell e Tom McGrath segue quatro animais que passaram a vida toda em um zoológico de Nova York, o leão Alex, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótomo Gloria.

Certo dia, Marty resolve fugir para conhecer o mundo real. Seus amigos saem a procura dele e acaba criança uma confusão na cidade. Por isso, eles acabam em um navio rumo ao continente africano.

Dia do Sim | filme infantil Netflix

Esse filme infantil de 2021 traz os atores veteranos Jennifer Garner, Edgar Ramirez e a jovem Jenna Ortega, que recentemente ganhou o mundo como a personagem Wandinha da série homônima da Netflix.

Dirigido por Miguel Arteta, este longa de 1 hora e 29 minutos conta a história de uma família que tem um dia nada convencional. Allison e Carlos são pais de três crianças e estão acostumados a dizer não. Porém, durante 24 horas, eles decidem dizer sim a tudo que as crianças pedirem e acabam envolvidos em confusão.

A Fera do Mar

A Fera do Mar concorreu ao Oscar de melhor filme de animação de 2023 e traz uma história emocionante de uma dupla em alto mar. Nesta trama dirigida por Chris Williams, uma menininha entra escondido no navio de um caçador de monstros marinhos. Assim, os dois acabaram em uma aventura inesperada.

A produção tem duração total de 1 hora e 59 minutos.

Pinóquio é filme infantil que ganhou Oscar

Pinóquio ganhou o Oscar de melhor animação em 2023 e não podia ficar de fora da lista do que você pode encontrar no catálogo da Netflix. A produção é uma adaptação da clássica história pelos olhos do diretor mexicano Guillermo del Toro e tem 1 hora e 56 minutos de duração.

A trama mostra a história do boneco que se tornou menininho durante a Itália dos anos 30, que sofre com a ascensão do facismo e Benito Mussolini.

Karatê Kid | filme infantil Netflix

Remake do clássico dos anos 80, Karatê Kid (2010) dá uma nova roupagem para a história e leva a trama para a China. Estrelado pelos atores Jaden Smith, Jackie Chan e Taraji P. Henson, o filme mostra que um garotinho que se muda com a mãe e sofre ao chegar em uma nova escola e um país que não fala a língua.

Ao ser provocado por vários garotos, ele acaba sob a proteção de Mr. Han, que é mestre de kung fu. O filme é dirigido por Harald Zwart e tem 2 horas e 20 minutos.

Barbie: Escola de Princesas

E quando se fala de filme infantil, é claro que não pode faltar algum da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Nesta produção de 2011, que soma 1 hora e 20 minutos, Blair Willows está empolgada em começar a estudar na Escola de Princesas. Ela conhece Delancy e Hadley e tem aulas exclusivas de como deve se portar, dançar, etiqueta e muito mais.

Cada um na sua Casa | filme infantil Netflix

Em Cada um na sua Casa, a Terra é invadida pelos confiantes Boov, uma espécie de extraterreste que está buscando por um novo lugar para chamar de casa. Durante este processo, uma garotinha chamada Tip consegue evitar ser capturada pelas criaturas e acaba amiga de um Boov que foi exilado.

A produção tem 1 hora e 34 minutos e foi dirigida por Tim Johnson, de Os Sem Floresta.

Matilda é um filme infantil clássico

Quem não se lembra da clássica história de Matilda? A produção de 1996 é marca registrada da Sessão da Tarde e também pode ser encontrada no catálogo da Netflix. Na história, uma menininha muito inteligente vivida pela atriz Mara Wilson é de uma família disfuncional e grosseira.

Ela começa a frequentar a escola e conhece a doce senhorita Honey (Embeth Davidtz), mas também a megera diretora Agatha Trunchbull (Pam Ferris). Enquanto tenta sobreviver a péssima diretora e a falta de cuidado em casa, ela descobre que tem poderes.

Inspirado na obra literária de Roald Dahl, foi dirigido por Danny DeVito, que vive o pai de Matilda na trama, e tem 1 hora e 38 minutos de duração total.

Matilda: o Musical

Se gostar da versão de Matilda dos anos 90, já pode engatar e assistir também a versão musical da história. A trama continua seguindo a garotinha em sua descoberta de poderes e na escola dirigida pela tenebrosa Agatha Trunchbull, que aqui é papel de Emma Thompson. A diferença nesta obra original Netflix é que a história adapta a versão do espetáculo da Broadway e por isso traz algumas diferenças.

Nesta adaptação de 2022, Matilda é interpretada por Alisha Weir. A direção é de Matthew Warchus e a duração original total é de 1 hora e 56 minutos.

