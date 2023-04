10 filmes preciosos para assistir na Sexta-feira Santa 2023

O Milagre da Fé (2019), A Paixão de Cristo (2004), Milagres do Paraíso (2016) - Foto: Reprodução/20th Century Fox/Icon Productions/Columbia Pictures

Obras religiosas com temáticas de fé e sobre a vida de Jesus Cristo são perfeitas para curtir o feriado de Páscoa, data da ressurreição. Os títulos estão disponíveis nas mais diversas plataformas de streaming, mediante assinatura, e podem ser assistidos com toda a família. O DCI preparou uma lista com filmes para assistir na Sexta-feira Santa para você aproveitar nos próximos dias.

Superação: O Milagre da Fé (2019) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

A história de Superação: O Milagre da Fé gira a torno da história de John, um menino de 14 anos que sofre um acidente e se afoga por mais de 15 minutos durante um passeio com a família. O garoto é dado como morto quando chega ao hospital, mas seus pais se juntam ao pastor e pedem para que Deus salve a vida do jovem. É então que um milagre acontece em suas vidas.

Onde assistir: Star+

Quem está no elenco: Chrissy Metz, Topher Grace, Marcel Ruiz, Josh Lucas, Dennis Haysbert, Mike Colter, Sam Trammell, Alissa Skovbye

A Paixão de Cristo (2004)

Um dos mais clássicos filmes religiosos, A Paixão de Cristo é um grande sucesso de bilheteria. O longa-metragem mostra a crucificação de Cristo baseada no Novo Testamento com Judas entregando-o a oficiais do Império Romano, que o condenam à morte.

Onde assistir: Star+

Quem está no elenco: Jim Caviezel, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano, Maia Morgenstern, Hristo Jivkov, Davide Marotta, Andrea Refuto, Claudia Gerini

Milagres do Paraíso (2016) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

Em Milagres do Paraíso, Christy e Kevin Beam são cristãos convictos que sempre estão na igreja. Pais de três garotas, eles são surpreendidos quando uma de suas filhas, Abbie, passa a sentir fortes dores no estômago e descobre estar com uma doença grave no sistema digestivo. A mãe da garota faz de tudo para salvar a filha, ao mesmo tempo que começa a se afastar de sua crença em Deus.

Onde assistir: Star+, Netflix, YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Christy Beam, Martin Henderson, Queen Latifah, Annabel Beam, Eugenio Derbez, Courtney Fansler

A Última Tentação de Cristo (1988) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

O filme é baseado no livro escrito por Nikos Kazantzakis e traz Jesus Cristo como um homem comum, frágil e perturbado, encarnado num Messias contraditório. Até que suas pregações começam a incomodar o governo, que decide condená-lo à cruz. Esse é o momento em que Jesus passa a questionar sua vida e pensa como teria sido se ele tivesse optado por ter uma vida comum.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, David Bowie, Paul Greco, Verna Bloom, Steve Shill

Ressurreição (2016)

Ressurreição mostra a missão de Clavius, um poderoso centurião romano agnóstico e cético, e seu assessor Lucius, enviados por Pôncio Pilatos para resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus após a crucificação. Para evitar uma revolta, eles tentam parar os rumores de que Cristo teria ressucitado.

Onde assistir: Netflix, YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: Joseph Fiennes, Cliff Curtis, Tom Felton, Peter Firth, María Botto, Stephen Hagan

Os 10 Mandamentos (2016) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

Mais um filme de grande repercussão nacional, Os 10 Mandamentos é uma produção da Record. Moisés descobre sua herança hebraica ao ouvir o chamado de Deus, que lhe dá a missão de liberar os judeus da escravidão e levá-los à Terra Prometida, o que faz com que ele entre em uma guerra contra o faraó Ramsés.

Onde assistir: Telecine

Quem está no elenco: Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues, Giselle Itié, Larissa Maciel, Gabriela Durlo, Denise Del Vecchio, Vera Zimmermann

Paulo, Apóstolo de Cristo (2018)

Um dos maiores perseguidores de cristãos de seu tempo, Paulo muda completamente vida ao encontrar Jesus Cristo. A partir daí, ele se torna um jovem e influente apóstolo.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier Martinez, Joanne Whalley, Alexandra Vino, Antonia Campbell-Hughes, Yorgos Karamihos, Alessandro Sperduti

O Céu é de Verdade (2014) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

O pastor e voluntário Todd Burpo passa uma situação complicada ao lado de sua esposa quando o filho do casal, Colton, precisa ser operado às pressas. A criança se recupera, mas choca os pais ao dizer que foi ao céu e voltou, provando a existência do paraíso. A experiência faz com que o pastor passe a questionar a fé daquilo que ele prega.

Onde assistir: Netflix, YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: Connor Corum, Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church, Lane Styles, Margo Martindale, Mike Mohrhardt, Vivian Winther

Maria Madalena (2018)

O longa-metragem conta a história de Maria Madalena, uma das mulheres mais controversas e enigmáticas da Bíblia. O filme traz a personagem como protagonista da história, ao lado de Jesus, de seu próprio ponto de vista.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Apple TV

Quem está no elenco: María Fernanda Yepes, Luis Roberto Guzmán, Manolo Cardona, Danielle Arciniegas, Alejandro De Marino, Juan Fernando Sánchez

Últimos Dias no Deserto (2015) | Filmes para assistir na Sexta-feira Santa

O filme acompanha Jesus Cristo durante 40 dias de jejum e oração no deserto enquanto luta contra o Diabo pelo destino de uma família em crise.

Onde assistir: Google Play Filmes

Quem está no elenco: Ewan McGregor, Ciarán Hinds, Tye Sheridan, Susan Gray, Ayelet Zurer, Vladimir Rybalchenko, Susan G