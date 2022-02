Novela Chamas da Vida história: estreia da substituta de Prova de Amor

A Record bateu o martelo e decidiu qual novela assumirá as tardes do canal após o final de Prova de Amor: Chamas da Vida foi a selecionada. A história da novela Chamas da Vida foi criada por Cristianne Fridman e o folhetim ficou no ar de 2008 a 2009. A emissora tinha planos de exibir Vitória (2014), mas recentes polêmicas envolvendo a trama e o elenco da produção fizeram o canal de Edir Macedo mudar de ideia.

Qual a história da novela Chamas da Vida?

A história de Chamas da Vida se passa no Rio de Janeiro e tem pontapé inicial quando Carolina (Juliana Silveira) decide não ficar a frente do negócio dos pais na direção de uma fábrica de sorvetes.

Quem também protagoniza a história da novela Chamas da Vida é o soldado bombeiro Pedro (Leonardo Brício), que mora em Tinguá. Ele cuida dos irmãos Viviane, Rafael e Antônio desde que os pais faleceram e trabalha a noite na fábrica de sorvete dos pais de Carolina.

Carolina está prestes a se casar com Tomás (Bruno Ferrari), com quem namora há três anos, mas a moça não faz ideia que Tomás não há ama de verdade e só quer colocar as mãos na fábrica que um dia vai herdar.

Pedro e Carolina se conheceram na infância, mas acabaram perdendo contato, porém um incêndio na fábrica acaba colocando um no caminho do outro novamente, o que fará um novo amor nascer.

Quando estreia a reprise da novela Chamas da Vida na Record

A estreia da história da novela Chamas da Vida na Record como reprise está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2022, uma segunda-feira. O folhetim vai assumir o lugar de Prova de Amor e ficará de segunda a sexta na faixa das 15h15.

Originalmente, a novela foi ao ar de julho de 2008 a abril de 2009 e contou com 253 capítulos no total.

Por que a Record desistiu de reprisar Vitória?

A emissora de Edir Macedo cancelou a reexibição de Vitória por uma das tramas da novela abordar personagens neonazistas. Quando o retorno da produção foi anunciado, atores que estiveram no projeto fizeram reclamações e mostraram insatisfação com a decisão. A coluna de Kogut no O Globo divulgou que Marcos Pitombo disse ter sido ter sido um dos trabalhos mais difíceis de sua carreira e que o elenco não se sentia bem ao reproduzir discursos de ódio nas peles de seus personagens durante as gravações, além disso, ele contou que o pior era receber mensagens de apoio de alguns telespectadores.

A repercussão da reprise foi negativa e segundo apuração do Notícias da TV, a Record ficou com medo que atualmente a trama fosse interpretada como apologia ao nazismo e não uma crítica social. Depois que a reprise de Vitória foi cancelada, a emissora selecionou Chamas da Vida, que já foi reexibida, em 2016.

Elenco de principais de Chamas da Vida

A protagonista vivida pela atriz Juliana Silveira se chama Carolina. A jovem é filha de Walter e Arlete, ela é bonita e inteligente. Carolina gosta de moda e usa a criatividade na hora de se vestir, ela mistura peças e garimpa em brechós cariocas. A personagem mora sozinha e gerencia uma produtora de vídeo, do qual também é dona. Ela é noiva de Tomás, que não a ama de verdade.

Pedro na história da novela Chamas da Vida

Pedro é um soldado-bombeiro, ele é corajoso, tem bom coração e responsabilidade. O rapaz ficou no cargo de cuidar e estar presente para os irmãos depois que os pais faleceram. Ele herdou a paixão pela profissão do pai e namora Ivonete, que é sua vizinha e irmã de seu melhor amigo.

Bruno Ferrari é um vilão na trama

O ator Bruno Ferrari interpreta um dos vilões da trama, ele é Tomás, o namorado de Carolina há 3 anos que está prestes a se casar com ela. Porém, a moça não sabe que o jovem não sente nada por ela, o que ele realmente quer se vingar pela morte do pai e acaba sendo manipulado pela mãe.

Vilma é vilã na história da novela Chamas da Vida

Interpretada por Lucinha Lins, a personagem é mãe de Tomás, Beatriz e Guga. Vilma quer que Tomás se case com Carolina para que o filho coloque as mãos no controle da fábrica de sorvetes, que antes João, seu falecido marido, era sócio fundador.

Letícia Colin está na novela da Record

Letícia Colin interpretou uma das irmãs do protagonista Pedro, ela era uma adolescente no auge da geniosidade da fase. Apesar disso, era uma garota alegre que gostava de experimentar tudo.

Antônio é vivido por Dado Dolabella

Antonio Galvão é um dos irmãos de Pedro e um problema para o bombeiro. O rapaz faz parte de uma gangue, é irresponsável e imaturo. Antonio se envolve desde pichações a agressões, o rapaz é o responsável pelo incêndio na fábrica de sorvetes que faz com que Pedro e Carolina se reencontrem depois de anos.

Ivonete na novela Chamas da Vida

Papel de Amandha Lee, a jovem é neta de Tuquinha e irmã gêmea de Wallace, amigo de infância de Pedro. A jovem namora com o bombeiro, mas também desperta o interesse de Tomás.

Leia também

Novelas da Record 2022: veja a programação da emissora