Fim da dupla e casório: o final de Aparício em Rei do Gado

Aparício em Rei do Gado, também conhecido como Pirilampo por causa de sua dupla com Zé Bento, o Saracura, se apaixona perdidamente por Lia (Lavínia Vlasak, filha de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes). O problema é que romance não é tão bem recebido pelo pai da moça, mesmo assim, o casal luta para ficar junto e consegue ganhar um desfecho feliz no final da novela de Benedito Ruy Barbosa.

Amor proibido: 1º encontro e implicância de Bruno com Aparício

Aparício em Rei do Gado é um andarilho que não para em lugar nenhum, mas tudo muda depois que ele conhece Lia, a filha de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O primeiro encontro entre os dois é durante um acidente de cavalo da moça.

Aparício vê Lia durante uma cavalgada, até que a herdeira de Bruno cai do animal. O músico corre para salvá-la e de primeira os dois se estranham, já que a garota não gosta do músico tentar fazer uma respiração boca a boca ao pensar que ela não está respirando.

Porém, o violeiro é gentil e ajuda a jovem a retornar para casa. Com o joelho machucado, ela é até carregada no colo pelo homem. Por isso, não demora para um clima de romance surgir entre os dois. Depois desse primeiro encontro desajeitado, eles não param mais de pensar um no outro.

Em seguida, a dupla dá início a um romance, que acaba crescendo ao longo da trama. O casal esconde por um tempo o namoro do pai da moça, mas Bruno fica a par da situação da herdeira eventualmente. Aparício fica com medo da reação do fazendeiro, que pode pensar que ele é interesseiro, por não ter bens ou dinheiro.

O fazendeiro também não facilita para o casal e pega constantemente no pé da filha. Até interrogatório sobre a virgindade da moça ele faz ao descobrir que ela passou a noite de fora. Quando a garota confessa que não é mais virgem, Bruno ameaça matar Aparício, mas deixa de lado a ideia depois que Lia conta que o músico não foi seu primeiro homem.

Em um ato de colocar empecilhos para o casal, Bruno chega a exigir 10 mil cabeças de gado para que o violeiro tenha a mão de sua filha, mas ele acaba tendo uma conversa franca com Lia e percebe que a moça está realmente apaixonada e que Aparício pode ser afinal de contas um bom par. "Desculpa eu te chamar de vagabunda minha filha", pede o pecuarista.

Escondido, Aparício em Rei do Gado se casa com Lia

Bruno implica com o genro durante algum tempo, mas não há saída para os dois a não ser se darem bem, já que Lia acaba casando com Aparício. Com uma atitude rebelde, a garota não espera pela permissão do rei do gado e se casa sem que Bruno saiba de nada.

Certo dia, a moça chega a casa do pai e solta a bomba "me casei pai". Bruno é pego de surpresa: "você casou com aquele violeiro? Assim, sem mais... sem aviso, sem nada". "Com quem mais poderia ser pai? Que pergunta! Faz tempo que eu falo que vou me casar, vocês é que nunca prestaram atenção", justifica a jovem.

"Não sei dou um murro ou um abraço nesse seu violeiro atrevido", ameaça o pecuarista, que acaba cedendo e por fim aceita a situação: "vou dar um abraço".

Aparício em Rei do Gado nunca quis ser peão, mas após o casamento, acaba trabalhando para o sogro. Ele passa a ajudar nas terras de Bruno e deixa a vida de músico de andarilho de lado.

Pirilampo e Saracura se separam no final da trama

No final de O Rei do Gado, a dupla Pirilampo e Saracura termina. Mesmo com os esforços de Zé para continuar tocando ao lado do amigo, a vida de Aparício muda com o casamento com Lia e o novo trabalho com o gado de Bruno, então ele deixa a viola de lado.

Mesmo triste com o término da dupla, Zé Bento continua na música e se dá bem no desfecho da novela de Benedito Ruy Barbosa. Na carreira solo, ele começa a fazer muito sucesso, esgota shows e enche os bolsos de dinheiro.

Na época em que o folhetim foi lançado, canções interpretadas por Almir Sater e Sergio Reis como Pirilampo e Saracura foram parar em um álbum que fez sucesso no país.

Segundo disco da trilha sonora da novela, o álbum vendeu 937 mil cópias, de acordo os dados do livro Teletema Vol. 2, de Guilherme Bryan - adquiridos antecipadamente pelo Na Telinha, pois o livro ainda não foi lançado. Segundo o Memória Globo, juntos, os volumes 1 e 2 dos CDs da novela se tornaram maior vendagem de cópias de trilhas de novelas até então.

