Filha do Senador Caxias terá gravidez turbulenta em o Rei do Gado

Grávida e traída por Marcos: o que acontece com Liliana O Rei do Gado?

Grávida e traída por Marcos: o que acontece com Liliana O Rei do Gado?

Liliana (Mariana Lima) vai passar por uma gravidez turbulenta ao ser abandonada por Marcos (Fábio Assunção), que se apaixonará por Rafaela (Glória Pires), e inventará uma série de mentiras para tentar trazer o riquinho de volta para ela, incluindo uma história de que teria sofrido um aborto. Afinal, o que acontece com ela?

O que acontece com Liliana em O Rei do Gado?

O triângulo amoroso entre Liliana, Marcos e Rafaela começa quando a filha do Senador Caxias (Carlos Vereza) conta para o namorado que está grávida dele. Diante da notícia, o próprio mauricinho vai sugerir que os dois se casem, mesmo que seja por aparência, para dar uma família à criança.

Liliana fica desolada ao perceber que o rapaz não está apaixonado por ela, mas aceitará a proposta do filho de Bruno. Mesmo estando noivo da moça, Marcos não deixará de ser cafajeste e se envolverá com Rafaela ao conhecer a moça durante uma visita a Geremias (Raul Cortez).

O riquinho se interessará imediatamente pela golpista e ela por ele, e sem se importar com Liliana, vai engatar um romance com a impostora.

Quando chega o dia do casamento com a mãe de seu filho, Marcos não aparece e deixa namorada esperando no altar. A noiva ficará desesperada ao descobrir que seu amado fugiu e fará um escândalo, completamente fora de si. Já Bruno (Antônio Fagundes) se sentirá humilhado e ficará furioso.

É depois desse escândalo que Liliana inventa algumas mentiras para tentar trazer o amado de volta para si.

Liliana perde o bebê em O Rei do Gado?

Quando Marcos volta para a cidade após o escândalo, Liliana dirá para ele que nunca esteve grávida e partirá para o Rio de Janeiro.

Depois, a filha do senador Caxias inventará mais uma mentirá e dirá que estava grávida sim, mas sofreu um aborto. As mentiras da jovem vão causar desconfiança em toda a família, que não acreditam mais nas histórias contadas por ela.

A moça voltará atrás na mentira mais uma vez e dirá para Marcos que está grávida dele de fato. A essa altura da trama, o cafajeste já terá assumido o namoro com Rafaela, que também aparecerá grávida dele.

A jovem dará à luz ao filho do casal, ao contrário da impostora, que perderá o bebê ao sofrer um acidente enquanto anda de cavalo.

Como será o final da novela?

O romance entre Marcos e Rafaela não dará certo em O Rei do Gado. A impostora até confessará para Geremias que não é a sobrinha perdida dele para poder ficar com o rapaz, mas vai colocar um fim na farsa em vão.

Nos capítulos finais de O Rei do Gado, Marcos vai a julgamento por estar envolvido no assassinato de Ralf (Oscar Magrini), mas consegue responder em liberdade por ser réu primário e não ter antecedentes criminais. Livre da cadeia, o mauricinho finalmente toma rumo na vida e forma uma família com Liliana e o filho do casal.

Já Rafaela fica sozinha e vai embora da fazenda de Geremias. Além de Marcos, ela também se envolve com Tavinho (Guilherme Fontes), mas o romance com o filho de Olegário (Rogério Márcico) não vai para frente.

A impostora termina a novela sem Marcos, sem Tavinho e sem a herança do rei do café, mas ganha algumas terras e cabeças de gado de Geremias.

O reprise de O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, na Rede Globo. Todos os episódios também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.