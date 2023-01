Senador Caxias em O Rei do Gado terá fim trágico; veja como

Morte do Senador Caxias em O Rei do Gado tem cenas chocantes - Foto: Reprodução/Globo

O Senador Caxias em O Rei do Gado é um dos personagens mais importantes na luta dos Sem-Terra que é mostrada na trama Benedito Ruy Barbosa. Com uma reputação irrepreensível e conhecido por sua honestidade, o personagem de Carlos Vereza é assassinado na reta final da novela por estar envolvido na briga entre os Sem-Terra e fazendeiros da região.

Senador Caxias em O Rei do Gado morre durante emboscada

O Senador Caxias em O Rei do Gado morre nos capítulos finais do folhetim, após ser vítima de uma emboscada criada por jagunços contratados por fazendeiros da região, que não aceitavam a presença do povo liderado por Regino (Jackson Antunes) em suas terras.

Ávido para trazer a paz e resolver a situação dos Sem-Terra e latifundiários, Caxias acaba sendo vítima de um tiro. Tudo acontece no capítulo 185 da exibição original do folhetim. O capítulo foi ao ar no dia 17 de janeiro 1997, quando o senador estava no acampamento dos Sem-Terra, logo depois de mais um conflito entre eles e fazendeiros.

Na cena, enquanto ele anda com Regino em um espaço ermo do acampamento, o senador afirma que uma nova lei trará imposto em cima de terras e ajudará os Sem-Terra em suas reinvindicações. "Eu aposto minha própria vida nisso", diz o político.

Poucos segundos depois, enquanto caminha ao lado de Regino, Caixas é atingido por um tiro no peito. Os Sem-Terra correm para se esconder, mas é tarde demais para o senador. Todo ensanguentado, ele cai no chão. Em seguida, ele entrega para Regino alguns documentos importantes e lhe diz para procurar pela paz.

"Me prometa uma coisa, não deixa que essa morte seja a toa Regino. Não adianta fazer mais nada, eu só te peço, não deixa ser em vão. Aqui [diz ao entregar os documentos], é sonho da minha vida. Paz! Violência, não! A cada movimento de violência, eu te peço, meu irmão que pelo amor de Deus responda com paz! Paz", diz o Senador Caixas em O Rei do Gado. Em seguida, ele morre nos braços de Regino.

A morte do político causa grande comoção no país e seu corpo é levado até o Congresso para ser velado. Notícias se espalham pela TV sobre a situação e Caixas é homenageado pelos Sem-Terra, amigos e familiares.

Pouco antes de sua morte em O Rei do Gado, Caxias quase ganhou um novo amor. Um capítulo antes do assassinato, Chiquita (Arietha Corrêa) se declara para o senador e o beija, mas ele morre logo depois e assim os dois não ficam juntos.

Regino também morre no final da novela

Regino é outro personagem que não sobrevive até o final da trama. Ele morre alguns capítulos depois da morte do Senador Caxias em O Rei do Gado, no episódio de número 199. Ele também é vítima de jagunços de fazendeiros da região devido a briga dos Sem-Terra pelas propriedades locais.

O líder consegue realizar um assentamento pacífico no final da novela, mas ainda é alvo de inimigos e acaba assassinado. Certo dia, Regino e Formiga são emboscados na mata e baleados. O líder consegue fugir dos bandidos durante certo ponto, mas acaba batendo o carro e vira alvo fácil dos bandidos.

Regino morre e as notícias se espalham pelos telejornais, comovendo muita gente. Jacira, esposa do Sem-Terra (Ana Beatriz Nogueira) sofre muito com a perda do marido e depois acaba se tornando a nova liderança do movimento.

