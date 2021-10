Final da novela Império: como termina a história dos 5 vilões

Está chegando o final da novela Império. Ao longo das próximas semanas, o mistério sobre a identidade de Fabrício Melgaço será revelado, assim como o desfecho das histórias dos demais vilões, como Silviano (Othon Bastos), Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), Carmen (Ana Carolina Dias) e Cora (Marjorie Estiano). Como vai terminar a história dos malfeitores da trama? Confira abaixo.

Carmen – Final da novela Império

Após tanto explorar Salvador (Paulo Villena), Carmen vai ter um final trágico. A vilã se encontra com Jonas (Luca de Castro) na galeria de arte e a megera entrega para ele um cheque com a pequena fortuna que ela e Orville guardam em uma conta conjunta. Jonas diz que vai trocar o cheque com um agiota, mas ele nunca mais volta e deixa Carmen sozinha no local.

A namorada de Orville fica aguardando Jonas, mas percebe que ele não vai voltar. É então que ela decide incendiar a galeria: “Ah, mas ele me paga! Eu vou dar um prejuízo pra ele que ele vai se arrepender de ter nascido! Agora toma, Jonas! Sua nova galeria vai incendiar o mundo das artes… De outra forma! Olha com quem você foi se meter!”

Depois de colocar fogo em tudo, ela tenta sair do local, mas a porta está trancada. As chamas começam a consumir a galeria com Carmen lá dentro. Ela liga para Salvador e pede para ele ajudá-la, mas o pintor ignora o chamado da vilã. A personagem acaba morrendo no incêndio que ela mesma causou.

Cora – Final da novela Império

Cora leva um tiro de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) durante o desfile de Carnaval da União de Santa Teresa para salvar o José Alfredo (Alexandre Nero) da morte. Ela vai para o hospital e fica internada, entre a vida e a morte, mas consegue desmascarar Maurílio antes de ficar inconsciente: “Eu vi, Zé… Foi ele… Ele queria te matar, Zé… Foi o Maurílio!”.

Enquanto está internada, Cora tem um delírio com José Alfredo. Ela sonha que finalmente teve uma noite de amor com o Comendador. “Meu cunhado esteve aqui. Deitou comigo e me amou! Cumpriu com o destino dele. Me fez mulher”, diz Cora para a enfermeira. A profissional da saúde estranha a situação. “‘Mas eu estava no meu posto, no fim do corredor, e sei que aqui não entrou ninguém’”, diz.

Cora insiste que José Alfredo esteve no seu quarto e fica alterada. Logo em seguida, ela morre.

Silviano

Nos últimos capítulos da novela, José Pedro (Caio Blat) é incentivado por Silviano (Othon Bastos) a sequestrar Cristina (Leandra Leal). Os dois se unem para destruir o Comendador, com a ajuda de Maurílio.

O homem de preto consegue localizar o paradeiro dos vilões e vai para o local resgatar a filha, acompanhado de Josué (Roberto Birindelli). Acontece um confronto no local.

Maurílio é distraído por Josué e leva um tiro do Comendador. O biólogo morre e Silviano, seu pai, fica revoltado. Ele tenta dar um tiro no Comendador, mas antes que possa apertar o gatilho, Josué surpreende o mordomo e lhe dá um tiro. Silviano morre no final de Império.

Maurílio – Final da novela Império

Vilão desde o início da novela, Maurílio participa do plano de sequestrar Cristina, mas também tem um final trágico.

Ele tentou matar o Comendador diversas vezes ao longo de Império, mas não conseguiu. No capítulo final, o biólogo planeja assassinar o homem de preto mais uma vez, mas acaba sendo distraído por Josué.

Enquanto isso, Zé Alfredo atira no seu inimigo, que cai morto no chão.

José Pedro (Fabrício Melgaço)

Na reta final de Império, José Pedro se revela ser Fabrício Melgaço. Ele sequestra Cristina, sua meia-irmã, e o Comendador vai atrás dele para resgatar a moça.

Os dois entram em confronto, e quando o homem de preto está prestes a ir embora do local com a filha, é surpreendido com um tiro nas costas disparado por José Pedro.

O herdeiro mata o próprio pai e termina a novela Império preso.