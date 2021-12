Final da novela Nos Tempos do Imperador terá morte de Tonico

A novela Nos Tempos do Imperador chegará ao final em fevereiro de 2022. A trama já está toda gravada e o desfecho de alguns personagens já está definido, como é o caso de Tonico (Alexandre Nero) e Zayla (Heslaine Vieira), os vilões do folhetim. As informações são do Notícias da TV.

Qual o final de Tonico na novela Nos Tempos do Imperador?

Enfim o deputado vai pagar por suas maldades na novela. Na reta final, Tonico irá encontrar o esconderijo de Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa) e empurrará o assessor de um penhasco.

Nélio será dado como morto, mas na verdade, sobreviverá à queda. Ele permanecerá sumido por algum tempo, para que o crápula não desconfie que ele está vivo. Enquanto isso, o amado de Dolores age para colocar Tonico atrás das grades.

Quem também vai se envolver na investigação a mando de Pedro (Selton Mello) será Caxias (Jackson Antunes), que conseguirá provas de que o deputado estava ajudando Solano López (Roberto Birindelli) na Guerra do Paraguai. Já Guebo (Maicon Rodrigues) tentará provar a inocência de Zayla, que estava envolvida com o crápula.

Tonico terá a prisão decretada por traição à pátria, mas irá fugir. Além disso, o deputado irá sequestrar a filha de Dolores, mas vai acabar sendo morto durante o resgate.

Redenção de Zayla

Já Zayla irá se redimir de suas maldades e se entregará à paixão de Guebo. “Chorei quando li. É inesperado. Ou não… É inesperado agora, neste momento. Já acertaram o fim na internet. Não 100%, mas já acertaram a linha de raciocínio. Eu não vou falar nada”, disse a atriz Heslaine Vieira em entrevista ao podcast Novela das 9.

A redenção da vilã deve começar já nos próximos capítulos, quando a filha de Olu (Rogério Brito) depor a favor de Samuel (Michel Gomes) e ajudar a colocar Tonico na cadeia.

Nos Tempos do Imperador fica no ar até fevereiro, quando será substituída por Além da Ilusão.

Leia também: Nélio Morre Ou Vai Voltar Na Novela Nos Tempos Do Imperador?