Final de Alcides em Pantanal tem romance, castração e morte

O final de Alcides em Pantanal promete uma vingança sangrenta de Tenório (Murilo Benício), um duelo mortal com o ex-patrão e um final feliz ao lado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Nos próximos capítulos, ele será jurado de morte pelo pai de Guta (Julia Dalavia) e terá que tomar cuidado para não ser a próxima vítima do crápula.

O que acontece no final de Alcides em Pantanal

A descoberta da traição de Maria Bruaca por Tenório antecede momentos importantes do final de Alcides em Pantanal. Com o crápula sabendo de tudo, o peão será obrigado a fugir da fazenda e pedir abrigo para José Leôncio (Marcos Palmeira), pois está jurado de morte pelo ex-patrão.

É durante sua estadia na fazenda que Zaquieu (Silvero Pereira) se apaixona pelo colega e sofre pelo amor não correspondido – a aproximação dos dois será importante para que Alcides consiga derrotar Tenório no final da trama.

A fuga de Alcides não vai impedir que Tenório cumpra sua vingança. Ele irá encontrar o peão junto com Maria Bruaca e irá castigar os dois. Em uma sequência de cenas violentas, o patriarca amarra o ex-funcionário em uma rede, enquanto sua esposa é obrigada a assistir tudo.

“Eu ainda quero ver você se mijar todo”, diz ele enquanto pega uma faca. “Por tudo que é mais sagrado, não faça isso, por favor”, implora Bruaca. “A única coisa sagrada pra mim é a honra de um homem traído”, rebate o vilão.

“Me mata logo de vez”, pede o peão. “Seu pai era mais macho que você, Alcides”, provoca Tenório. Bruaca tenta intervir, mas o marido não dá atenção ao pedido da mãe de sua filha. “Você deveria ter pensado nisso antes de se deitar com esse peãozinho de merda”, continua o fazendeiro.

Para provocar ainda mais Tenório, ambos Alcides e Maria Bruaca afirmam gostar um do outro. “Mata os dois!”, pede Bruaca. “Primeiro eu ‘capo’ ele, depois a gente conversa”, responde o pai de Guta (Julia Dalavia).

Tenório se aproxima do ex-funcionário e corta o órgão genital do rapaz. “Isso é pra você aprender a não mexer com mulher dos outros”, diz enquanto dá a facada. Em seguida, as mãos do fazendeiro são mostradas cheias de sangue, enquanto Maria Bruaca chora.

Alcides mata Tenório e vai embora com Maria Bruaca

Depois que os ferimentos cicatrizam, Alcides percebe que Tenório não conseguiu castrá-lo e que ele não está ‘capado’. O peão não vai deixar barato e vai enfrentá-lo uma última vez.

Ele e Zaquieu, que se tornarão amigos, vão juntos atrás de Tenório. “Maldito, chegou a tua hora!”, grita o peão. “Ara, o que é isso, seu peãozinho de merda. Não está satisfeito? Voltou pra morrer?”, responde Tenório. “Só saio daqui depois que você tiver virado comida de piranha!”.

Quando Tenório está prestes a atirar no ex-funcionário, Zaquieu grita “cuidado, Alcides!”. É então que o fazendeiro se vira e atira no ex-mordomo.

Enquanto o vilão está distraído, o amante de Bruaca enfia uma lança na barriga do rival e mata seu algoz. Em seguida, Alcides joga o corpo do pai de Guta no rio com piranhas, que terminam de fazer o serviço.

Alcides volta para socorrer Zaquieu. “Você foi a minha salvação”, diz o caipira. “Então já posso morrer”, responde o funcionário de Mariana. Mas ele não morre – o mordomo recebe os seguintes cuidados em um hospital em Campo Grande e termina a trama sã e salvo.

Já Alcides e Maria Bruaca vão embora juntos do Pantanal e vivem felizes.