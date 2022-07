Final de Além da Ilusão: qual o desfecho dos personagens?

O final de Além da Ilusão promete um desfecho feliz para os mocinhos Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti), além de punição para Joaquim (Danilo Mesquita), um dos vilões da trama. A novela termina no dia 19 de agosto e será substituída por Mar do Sertão.

Final de Além da Ilusão – O que acontece com Isadora e Davi?

Isadora e Davi vão ficar juntos no final de Além de Ilusão. Conforme antecipado pelo Notícias da TV, a mocinha ajudará o mágico a provar sua inocência.

Ela terá acesso ao inquérito da morte de sua irmã e descobrirá que o processo foi manipulado por Matias (Antônio Calloni). Quem traz a papelada para ela é Leônidas (Eriberto Leão): “Aproveitei que o doutor Matias está dormindo e consegui pegar os documentos do processo no armário dele. Se descobre que peguei, me mata”.

Ao começarem a ler sobre o processo, os mocinhos vão ver a foto da arma usada no dia do crime. “Ué! Mas essa não é a arma do meu pai”, exclamará Isadora. Haverá um flashback que mostra que Matias havia gravado suas iniciais, M.T, em sua arma.

No entanto, eles se atentam a um detalhe: “Não foi com esse revólver da foto que ele atirou, vejam! Meu pai declarou no dia do julgamento: ‘Levei meu Smith Wesson, da qual tenho porte oficial’. Falava da arma com as iniciais”, diz Isadora. “E esse revólver aqui nem ao menos tem a marca do fabricante no cabo”, concluirá Davi.

Reunindo provas e uma testemunha essencial para o crime, o perito que mudou a versão dos fatos ao ser ameaçado por Matias no começo da trama, Davi conseguirá provar sua inocência. Livre das acusações, ele e Isadora vão ter um final feliz na novela.

O que acontece com os vilões no final de Além da Ilusão?

Ainda segundo o veículo, o final de Matias está sendo guardado a sete chaves para evitar vazamentos. No entanto, o vilão deve ser preso pela morte de Elisa (Larissa Manoela) e por outros crimes cometidos ao longo da trama, como a falsificação de provas contra Davi, no final de Além da Ilusão.

Quem também deve terminar a novela em maus lençóis é Joaquim (Danilo Mesquita). O vilão será cúmplice de sua mãe no assassinato de Abel (Adriano Petermann) e será preso pelo crime. “Isso é um erro! Eu sou inocente! Mãe! Eu não matei ninguém! Padrinho, me ajuda!” gritará o vilão. Úrsula (Bárbara Paz) vai ficar desesperada com a prisão do filho, já que ela é a verdadeira assassina.

O almofadinha também vai pagar pelos desvios de dinheiro que cometeu na tecelagem de Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli) e por sabotar um show de mágica de Davi.

Quem fica com quem no final de Além de Ilusão?

Mais dois casais terão finais felizes em Além da Ilusão. Eugênio finalmente ficará livre do casamento com Úrsula – a vilã forjará uma gravidez, mas será descoberta.

Violeta finalmente vai se separar de Matias depois que o crime do vilão vir à tona. Desimpedidos, os dois ficarão livres para viver o amor que sentem um pelo outro.

Já Arminda (Carolline Dellarosa) fica com Inácio (Ricky Tavares). Após uma passagem de cinco anos, a melhor amiga de Isadora aparecerá grávida do rapaz.

O último episódio de Além de Ilusão será exibido em 19 de agosto, na faixa das 18h, na Rede Globo. A partir do dia 22, o público passa a acompanhar Mar do Sertão, escrita por Mário Teixeira e protagonizada por Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé.

Qual novela vai substituir Além da Ilusão?

Mar do Sertão é a próxima novela das seis. A trama é de autoria de Mário Teixeira e entra no ar em 22 de agosto, segunda-feira.

A história se passa no sertão nordestino, na cidade fictícia de Canta Pedra. As cenas foram gravadas em Piranhas, no Alagoas, no Vale do Catimbau, em Pernambuco, além dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A trama começa com o casal Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz), que estão prestes a se casar. Bem no dia em que o casamento está marcado, o rapaz recebe uma ordem do coronel Tertúlio (José de Abreu) para levar um cavalo até outra cidade.

Enquanto isso, Tertulinho (Renato Góes), filho do coronel e vilão da novela, retorna para Canta Pedra e se encanta por Candoca. Seu pai pede que ele acompanhe Zé Paulino na viagem, mas os dois são surpreendidos por uma chuva forte que cai ao longo do caminho.

A tempestade devasta o local e Zé Paulino é dado como morto, enquanto Tertulinho sobrevive. Dez anos depois, descobre-se que o caipira não morreu: ele retorna para Canta Pedra, deixando todos chocados, inclusive Candoca.

