Quando a Flora é desmascarada? Crimes vem à tona

Vai demorar para que todos os personagens de A Favorita descubram a verdade sobre a vilã. É somente após a morte de Gonçalo (Mauro Mendonça) que acontece a cena quando a Flora é desmascarada por Lara (Mariana Ximenes). A mocinha tentará convencer Irene (Glória Menezes), mas a ricaça não acreditará nela em um primeiro momento.

Quando A Flora é desmascarada? Lara descobre a verdade sobre Flora

É somente no capítulo 169 da exibição original que Lara descobre que Flora é a verdadeira vilã da história. Até então, a mocinha desconfiava que sua mãe biológica pudesse ter cometido crimes, mas não tinha certeza já que ela não possuía nenhuma prova.

Isso acontece após a morte de Gonçalo, que sofreu um infarto após Flora trocar o remédio do milionário por pílulas de farinha. O investigador diz que, antes de morrer, o ricaço sacou U$5 milhões de dólares e deu para Dodi (Murilo Benício), o que gera desconfiança entre Lara e Irene.

É Halley (Cauã Reymond) que conta a verdade pra Lara. Ele dribla os seguranças da mansão dos Fontini e diz que a loira foi a responsável pela morte de Gonçalo. “Acredita em mim Lara, foi a Flora quem matou o seu avô”, diz o rapaz. “O meu avô morreu de ataque cardíaco”, responde a mocinha, desacreditada. “De onde você tirou essa ideia ridícula?”, questiona Lara. “Eu vim aqui avisar você e sua avó que estão correndo risco de vida com ela aqui no rancho”.

Halley então revela que estava bastante próximo de Gonçalo, que o contou que mandou Lara e Irene para Brasília para protegê-las, pois havia acabado de descobrir todos os crimes de Flora – foi por isso que ela o matou. “Ela não só matou o seu pai, como matou o Dr. Salvatore”, continua o rapaz. A conversa é interrompida pela chegada de Cassiano (Thiago Rodrigues).

Apesar de não acreditar em Halley em um primeiro momento, a neta de Irene fica desconfiada. É então que Donatela (Cláudia Raia), que até então se fingia de morta, pede para que Zé Bob conte para a jovem que ela está viva. A madame revela tudo para a filha de criação, desde que Halley é seu filho, que Flora matou Marcelo e que Lara na verdade é filha de Dodi, mas ainda não há provas.

Para desvendar o mistério, Lara pede para que Cassiano, Zé Bob e Halley a levam para o cativeiro em que ela foi mantida quando foi sequestrada. A garota descobre que a pessoa que alugou a casa usou o nome Sandra Maia, que já foi usado por sua mãe biológica antes. Além disso, ela flagra Silveirinha a seguindo pela rua.

Nos capítulos 174 e 175, Lara já está convencida de que Flora é uma assassina. Ao chegar no rancho, ela confronta a loira. “O que você está fazendo aqui?” “Ué filha, eu moro aqui”. “Não me chama de filha, seu monstro”, grita a jovem.

“Eu já sei de tudo, Flora. Foi você quem armou o meu sequestro, que matou o meu pai. Eu sei quem você é e eu vou acabar com você, sua desgraçada, sua assassina”, continua. “O que deu em você, por que está fazendo isso?”, continua Flora, se fazendo de boazinha. Mas não adianta: Lara está convencida de que sua mãe biológica é uma criminosa e dá um tapa nela.

Quando Irene descobre a verdade sobre Flora?

No final do episódio, Lara tenta convencer a avó de que Flora é a culpada por tudo, mas a milionária não acredita na neta. É somente no capítulo 179 que a idosa ouve uma conversa entre a megera e Silveirinha e descobre que toda a verdade.

Os dois começam a falar sobre os crimes de Flora. “E se o Dodi quiser mostrar para a polícia esse DVD que tem as imagens de você matando o Salvatore?”, diz Silveirinha. Enquanto isso, Irene escuta tudo. “Ele também está no crime e é cúmplice”, responde a loira.

Flora também começa a falar mal de Irene. “Não dá pra acreditar como essa velha é tapada. Ela me adora, Silveirinha. Dá pra entender uma coisa dessas?”, debocha a loira. “A mulher é uma anta histórica. Eu matei o filho dela, eu sequestrei a neta dela, eu dei cabo do marido dela e a mulher ainda gosta de mim. Não dá pra ter pena de uma criatura tão imbecil”.

Por que demora tanto para que Flora seja desmascarada?

Duas pessoas que sabem a verdade sobre Flora são chantageadas para ficarem caladas. O Dr. Salvatore (Walmor Chagas) e Cilene (Elizângela) são as duas testemunhas chave para que Flora (Patrícia Pillar) fosse para a cadeia pela morte de Marcelo (Flávio Tolezani). A ex-mulher de Silveirinha (Ary Fontoura) viu o rapaz sendo assassinado e testemunhou contra a loira.

Já o Dr. Salvatore foi quem atendeu Marcelo após o rapaz ser acertado pelos tiros disparados por Flora. Antes de morrer, ele contou para o médico que a loira foi a responsável pelo crime. O profissional de saúde também testemunhou contra a vilã.

No entanto, ambos são forçados a mudarem seus depoimentos. O médico é chantageado por Flora, que descobre que ele é homossexual. Com medo de que sua sexualidade seja exposta, ele aceita dizer para a polícia que foi Donatela quem matou o milionário. Depois, ele é assassinado pela vilã.

Cilene também incrimina Donatela após ser alvo de uma chantagem de Silveirinha, parceiro de Flora. Ele diz que, se ela não mudar o depoimento, irá expor que Halley (Cauã Raymond) é o filho sequestrado de Donatela. Sendo assim, as duas pessoas que sabem a verdade sobre Flora ficam quietas (ou morrem) ao longo da novela.

