Jove bate em Alcides durante seu próprio casamento em Pantanal

Juma casa com Jove e Alcides arranja confusão que acaba com a festa - Foto: Reprodução/Globo

O casamento de Juma (Alanis Guillen) será marcado por uma grande confusão, já que Jove bate em Alcides. Tudo começa quando o peão tenta tirar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para dançar, mas a mulher se recusa. Bêbado, ele muda de alvo e tenta puxar a menina-onça para a pista, mas arranja briga com o noivo.

Jove bate em Alcides na novela Pantanal

Jove bate em Alcides nos próximos capítulos da novela. Depois do ‘sim’ dos casais diante do padre, todos os convidados do casamento vão confraternizar a união dos pombinhos.

Enquanto a música rola, Alcides (Juliano Cazarré) decide tirar Maria Bruaca para dançar. “O senhor me permite dançá mais a dona Maria?”, pedirá ele. Com medo de que o marido desconfie da aproximação com o peão, ela humilha o fucionário: “Sái pra lá, Arcides! Que é isso? Quem foi que te deu essa liberdade?”.

“To pidîno permissão pro marido da sinhora…”, lembrará o peão. Tenório se intromete: “Você num se enxerga?! Seu peãozinho de meia pataca!”.

Enquanto Alcides se afasta, Tenório continua esbravejando. “Era só o que me faltava uma coisa dessas… Eu vô ter uma conversa muito séria com esse peão!”, afirma. “Ele é um pobre coitado… Bebe e fica abusado”, justificará Bruaca.

Mas a confusão não termina por aí: Alcides continuará bebendo e vai arranjar briga com os noivos. Isso porque Juma fica envergonhada e se recusa a dançar com seu marido Jove.

Bêbado, o peão assistirá a cena e decidirá tirá-la para a valsa. “Eu disse que, já que não tem homem aqui pra isso, eu mesmo vou ensinar essa onça a dançar!”, grita o amante de Maria Bruaca.

Jove tenta apaziguar a situação, enquanto José Leôncio (Marcos Palmeira) vai comprar a briga com o peão, que, por sua vez, irá peitar Tenório com uma faca. “Pega ele, Joventino… Ou pego eu!”, Juma.

O marido de Juma então se posiciona contra o peão e recusa a faca oferecida por Zé. “Eu não vou sujar essa terra com o sangue desse infeliz”, dirá Jove. “Se ele se diz assim tão macho, deixa ele vir pra cima… Porque até agora ele só mostrou ter garganta”.

Os dois começam a se atracar, e Jove consegue imobilizar o oponente. “Me larga, seu maldito! Luta que nem home!”, gritará o peão. O filho de José Leôncio dirá que vai soltá-lo, mas só se ele prometer ir embora.

O peão aceita a proposta, mas Jove bate em Alcides, que cai desacordado. Todos pensam que o personagem de Juliano Cazarré está morto, mas ele sobrevive à pancada.

Alcides morre em Pantanal?

Alcides não morre em Pantanal. Apesar do soco que levou de Jove, o peão volta à consciência e fica sã e salvo na novela.

O peão terá um final feliz ao lado de Maria Bruaca, se o roteiro for o mesmo de 1990. Na reta final do folhetim, Tenório descobrirá que sua mulher mantém um caso com o funcionário e decidirá castrá-lo. O crápula arma uma emboscada para Alcides e amarra suas mãos enquanto corta seu órgão genital com uma faca.

Depois que o corte estiver cicatrizado, o peão notará que a castração foi malsucedida e decide se vingar do patrão. Durante um confronto, ele consegue acertar uma lança no peito de Tenório e joga o corpo do crápula em um rio cheio de piranhas.

Livres de Tenório, Alcides e Bruaca vão embora do Pantanal e vivem felizes para sempre. Já Guta (Julia Dalavia) se casa com Marcelo (Lucas Leto).

+ Casamento Juma e Jove: como foi a cerimônia em 1990

+ Érica fica com Zé Lucas? Como foi em Pantanal 1990