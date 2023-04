Final de Chiara em Travessia tem descoberta de farsa

São os últimos capítulos da novela de Glória e o final de Chiara em Travessia promete ter fortes emoções. Finalmente, a personagem de Jade Picon irá descobrir a verdade sobre que é sua mãe. Além disso, a filha de Guerra está decidida a doar seu bebê, mas os últimos mostram que a mocinha amolecerá o coração.

Como é o final de final de Chiara em Travessia?

No final de Travessia, dia 5 de maio, Chiara vai descobrir que é filha de Débora, vivida por Grazi Massafera, e a revelação partirá de Cidália. A jornalista Patrícia Kogut adiantou em sua coluna no O Globo que a fiel funcionária da construtora tomará a atitude depois que a moça der a luz ao bebê que espera de Ari .

Cidália pedirá a ajuda de Talita para recriar Débora de forma digital. Então, Chiara será levada até um espaço vazio e usará um óculos especial que permitirá que ela tenha uma conversa franca com a mãe que nunca conheceu. A garota finalmente terá suas perguntas respondidas e chegará a conclusão que Moretti é seu verdadeiro pai.

Sem ter como escapar, Guerra confessa a verdade para a filha. No entanto, ele pedirá que ela não conte nada ao pai biológico. Chiara topará nunca se aproximar do empresário mau-caráter, mas revelará a verdade para Sara, amiga próxima de sua mãe que voltou ao Brasil para descobrir o paradeiro da menina.

Final de Chiara terá doação de bebê?

Ao que tudo indica, Chiara decidirá ficar com o seu bebê no final da novela Travessia. No entanto, primeiro ela tentará passar a perna no pai, segundo apurou a coluna de Márcia Pereira do Notícias da TV.

Guerra deseja registrar o neto como se fosse seu filho, mas Chiara pretende entregar a criança para Vera (Francisca Queiroz). Por isso, ela combinará um plano com Julinha (Nathália Falcão) - amiga que aceita usar uma barriga falsa e finge ser a verdadeira grávida para Vera - para tentar despistar o pai.

A moça organizará que seu parto seja em uma clínica do subúrbio do Rio de Janeiro, bem longe dos hospitais luxuosos ao qual está acostumada e que Guerra tem muitos conhecidos que poderiam avisá-lo sobre o parto.

No entanto, ela será descoberta. Primeiro, de acordo com Kogut, Cidália vai descobrir a farsa que Chiara armou com Julinha e a barriga falsa. Ela verá a amiga da garota usando a barriga ao lado de Vera em uma visita ao apartamento da filha do chefe e instantes depois verá a moça sem a barriga postiça.

E todo o plano de Chiara para ter seu bebê longe do pai não irá adiantar, pois ele aparecerá na maternidade após a filha dar a luz. Não foi revelado como ele conseguirá a informação do paradeiro da menina, mas Kogut adiantou que Ari vai ficar sabendo sobre o assunto e quanto chegar ao hospital verá Guerra com o bebê no colo.

Guerra tentará enganar o vigarista e dirá que o bebê é fruto de uma aventura que teve por aí, mas a mentira não irá colar, pois o rapaz verá a personagem de Jade Picon na cama de um dos quartos da maternidade. Ari ficará transtornado com a revelação que é pai do bebê de Chiara e confrontará a ex-companheira pela omissão.

A moça se negará a ter qualquer contato com Ari e o mandará embora. Ele continuará fazendo perguntas e tentará questionar a ex sobre a criança, mas será expulso do hospital por seguranças.

Ainda segundo as informações da jornalista, no último capítulo da novela Travessia, Ari ficará preso por ter roubado as ações de Guerra, mas depois deixará a cadeia para responder ao processo em liberdade. Em seguida, ele correrá até a construtora para conversar com Chiara e conhecerá o filho. Mas a relação deles não irá para frente.

