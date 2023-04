Veja que dia acaba Travessia e como será o final da novela

Está chegando o dia que acaba Travessia. A última semana promete grandes emoções para o público, prisões, nascimentos, casamentos e muito mais. Veja momentos que vão aparecer nos últimos capítulos da trama, que será finalizada na próxima sexta-feira.

Qual dia acaba a novela Travessia?

Após quase 7 meses no ar, Travessia vai terminar dia 5 de maio. O último capítulo vai começar às 21h20 de Brasília e deve terminar por volta das 22h30. No sábado, a Globo vai reexibir o final da novela.

No último capítulo são esperados os desfechos dos principais personagens, como Brisa e Oto, Ari, Guerra e Chiara.

Já na segunda, dia 8 de maio, o público vai passar a acompanhar Terra Paixão, nova novela das 9, escrita por Walcyr Carrasco.

Brisa e Oto ficam grávidos - Final de Travessia

Nos próximos capítulos, Bia (Clara Duarte) descobrirá a condição genética rara de Brisa (Lucy Alves), o quimerismo, que faz com que ela tenha sequências diferentes de DNA no corpo. O momento é apontado nos resumos da novela e será a explicação que Brisa tanto precisava para provar que é mãe de Tonho, mesmo que os testes de DNA tenham dado negativo.

Assim, a advogada Juliana (Tabata Contri) pedirá ao juiz do caso que faça uma reavaliação, já que a maranhense perdeu todos os direitos como mãe.

Pouco depois, no capítulo do dia 3 de maio, uma surpresa tomará a vida de Brisa e Oto (Romulo Estrela). A mocinha fará um teste de gravidez e descobrirá que está a espera de um bebê. Algum tempo depois, a protagonista fará um ultrassom e verá que dará a luz a uma menina.

Seis meses vão se passar na trama de Travessia e o público poderá ver o parto da garota. Como o juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do DNA de Brisa e Tonho, a nova filhinha da personagem será a peça-chave para provar, pois os testes da menina também darão negativo. Mas como um geneticista designado pelo tribunal vai estar na sala de parto, a história de Brisa se confirmará e ela ganhará o final feliz que tanto buscava.

Entenda - Brisa e Oto se beijam, e Glória Perez explica cena ‘aleatória’

Guerra vai ganhar processo contra Ari - Final de Travessia

O inferno na vida do personagem de Humberto Martins envolvendo as ações de sua empresa - que foram roubadas por Ari em um momento de vulnerabilidade do empresário - finalmente chegará ao fim. Guerra vai vencer o processo contra o ex-genro e voltará a ter as ações sob seu comando na construtora. Ari será chutado da empresa para a felicidade de muita gente e ele terá que devolver tudo ao ex-sogro.

Porém, essa cartada final não deixará Ari longe da vida do empresário. Ele vai xeretar mais sobre o passado de Chiara (Jade Picon) e descobrirá que a mocinha é filha de Debora (Grazi Massafera), ex-noiva de Guerra e ex-amante de Moretti (Rodrigo Lombardi), que morreu em um acidente de carro no começo da novela Travessia. Ele descobrirá que o ricaço foi ao hospital e levou a criança embora.

Chiara vai "reencontrar" a mãe - Final de Travessia

Chiara vai descobrir que é filha de Moretti e não Guerra. Apesar dos esforços de Ari para descobrir o segredo, quem chegará na frente e revelará toda a verdade para a garota será Cidália (Cassia Kis), segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo.

Com a ajuda de Talita (Dandara Mariana), ela recriará Débora em ambiente virtual e Chiara poderá conversar brevemente com a mãe em uma espécie de realidade paralela quando usar um óculos especial dado por Talita.

Assim, durante o papo, ela terá o primeiro contato com a mãe e então perceberá que é filha de Moretti. Guerra não terá mais para onde fugir com sua mentira após as descobertas de Chiara, mas pedirá que ela nunca conte ao empresário rival a verdade. Ela prometerá ficar calada e longe de Moretti, mas vai contar tudo para Sara (Isabelle Nassar).

Pedófilo será preso e Karina terá recomeço

O pedófilo vivido por Claudio Tovar terá o que merece no último capítulo de Travessia. A Globo não revelou os detalhes, por soltar os resumos apenas até o antepenúltimo episódio, mas a coluna de Sabrina Castro do Notícias da TV adiantou que o criminoso será preso.

Após uma investigação do caso, Helô (Giovanna Antonelli) vai localizar o vilão e o encurralará em um shopping. Ele acabará em uma joalheria durante a fuga, em que curiosamente estará Stenio (Alexandre Nero). Sem ter para onde fugir, o pedófilo usará Stenio como refém, mas Helô vai desarmar o bandido e o mandará para a cadeia.

Nos primeiros capítulos da última semana de Travessia, já será possível conferir os primeiros passos de Karina (Danielle Olímpia) após passar pelo momento traumático. Ela receberá o apoio dos colegas da escola, voltará a estudar e começará uma nova vida.

Helô e Stenio vão se casar de novo - Final de Travessia

Quem casa duas vezes, pode muito bem casar três, não é mesmo? Pois isso acontecerá com Helô e Stenio no último capítulo do folhetim, de acordo com Patrícia Kogut do O Globo. A jornalista revelou que o terceiro casamento da policial com o advogado será na casa de Helô, apenas para os íntimos.

O pedido inusitado será realizado logo após a prisão do pedófilo. Stenio estava na joalheria para comprar uma aliança e pedir a amada em casamento mais uma vez. Como foi interrompido pela ação policial, acaba revelando a aliança e selando o noivado com a amada ali mesmo.

Moretti sai da cadeia

Moretti confessou que queria dar um susto em Guerra, mas a situação saiu do controle e o personagem de Humberto Martins quase morreu com a bomba que foi deixada em seu carro. Por conta disso, Moretti responde processo pela tentativa de assassinato na novela e ficará na cadeia por algum tempo.

O vilão vivido por Rodrigo Lombardi pedirá para responder pelo caso em liberdade, mas segundo os resumos, Cidália contará para Guerra que a prisão de Moretti será mantida pela justiça - no capítulo do dia 1 de maio. Porém, isso não durará muito tempo, pois no dia 3 de maio, Stenio conseguirá a liberação do criminoso.

Não há até o momento informações se até o último capítulo, dia 5, ele permanecerá fora da prisão ou se o desfecho do mau-caráter será o de mofar na cadeia.

Theo vai melhorar - Final de Travessia

Depois de incendiar a própria casa após mais um de seus surtos por conta do vício em eletrônicos, Theo vai apresentar melhoras em seu tratamento. A família do garoto vivido por Ricardo Silva finalmente terá boas notícias e nos capítulos finais, Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça) vão comentar os avanços do menino.

VEJA - Terra e Paixão atores principais: conheça o elenco da novela