Final de Dalva em O Cravo e a Rosa é com quem?

A personagem de Bia Nunnes começa a novela como uma mulher humilde, costureira que criou a filha sozinha. Porém, Dalva tem uma guinada em sua vida depois que recebe uma grande herança após a morte do pai de Candoca (Miriam Freeland), que abandonou mãe e filha muitos anos antes. No final de Dalva O Cravo e a Rosa, a personagem é pedida em casamento, mas após recusar a proposta, seu final feliz é com outra pessoa.

Como é o final de Dalva O Cravo e a Rosa?

No final de Dalva O Cravo e a Rosa, a personagem da Bia Nunnes é pedida em casamento por Cornélio (Ney Latorraca), mas ela fica mesmo é com o jornalista Serafim (João Vitti). Tudo acontece nos últimos capítulos da trama, quando Dalva nega as investidas de Cornélio e se entrega ao romance com o homem mais jovem.

Na trama dos capítulos finais da obra de Walcy Carrasco, a mulher é cortejada pelo jornalista interesseiro, enquanto Cornélio tenta a sorte com a prima de Dinorá (Maria Padilha), que se tornou sua ex-esposa depois que ele descobriu as puladas de cerca da amada com Celso (Murilo Rosa).

Cornélio tenta ficar com Dalva porque os dois tem uma história antiga. Dalva quase se casou com ele no passado, mas sua prima malvada, Dinorá, passou a perna nela e roubou o homem para si. Anos mais tarde, depois que Cornélio se separa de Dinorá, Dalva até tem esperanças que conseguirá ficar com o ricaço, porém, ela percebe que ele não esqueceu de fato a esposa e por isso recusa seu pedido de casamento.

“Cornélio gostei de vocês todos esses anos (…) Mas eu prestei atenção em todas as suas palavras e você disse que pensou muito [antes de fazer o pedido de casamento]. Se você pensou muito é porque você não me ama. Eu fui burra Cornélio. Não posso aceitar o seu pedido. Você gosta da Dinorá e você sempre vai gostar”, diz a mulher, que logo se despede e dá adeus ao personagem de Ney Latorraca.

Depois disso, o romance de Dalva com o jornalista Serafim engata de vez e os dois ficam juntos. A última cena do casal é no casamento de Bianca (Leandra Leal) e Edmundo (Ângelo Antônio). A dupla chega lado a lado na cerimônia, trocam olhares e carícias durante a cerimônia.

Recusado por Dalva, Cornélio fica sozinho?

E no final de Dalva O Cravo e a Rosa, a mãe de Candoca não estava errada sobre os verdadeiros sentimentos de Cornélio. Apesar de dizer várias vezes que não queria mais saber de Dinorá, depois que é rejeitado por Dalva, Cornélio volta para a ex-esposa. Ele aceita os pedidos de desculpa da mulher, que implora para retomar o casamento.

Ele escuta as justificativas de Dinorá, que se faz de vítima e mente ao dizer que foi obrigada por Heitor a cometer maldades no folhetim. Após fazer Dinorá prometer que vai se comportar dali em diante, ele volta com a ex-esposa e os dois passam a viver juntos novamente.

Por onde anda a atriz Bia Nunnes?

A atriz Bia Nunnes abandonou a televisão em 2014. Seu último trabalho na frente das câmeras foi a série Sexo e as Negas e sua última novela foi Malhação – Casa Cheia (2013), em que interpretou Marinalva.

Hoje com 64 anos de idade, ela está longe dos holofotes e das redes sociais. Em dezembro de 2021, ela cedeu uma entrevista exclusiva ao Na Telinha e contou que após deixar a televisão se dedicou ao trabalho no teatro. Durante o papo com o portal, ela disse que não descarta um retorno no futuro, já que sente saudade da televisão.

Atualmente na reprise de O Cravo e a Rosa nas tardes da TV Globo, que se aproxima de sua reta final, a atriz também deu às caras na reprise de Amor com Amor se Paga, no canal Viva, de novembro de 2021 a maio de 2022.

Entre os trabalhos mais famosos em que a atriz participou, se destacam também as novelas História de Amor (1995), Meu Bem-Querer (1998), Coração de Estudante (2002), A Lua me Disse (2005) e Aquele Beijo (2011 – 2012).

