Qual novela vai substituir A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo

A exibição da obra de João Emanuel Carneiro no Vale a Pena Ver de Novo ainda nem chegou na metade, mas o público já quer descobrir qual novela vai substituir A Favorita. A atração que traz a rivalidade entre Flora (Patrícia Pilar) e Donatela (Claudia Raia) está no ar desde do dia 16 de maio de 2022 e tem previsão de ficar no ar até 2023. Originalmente, o folhetim foi exibido entre junho de 2008 e janeiro de 2009.

Qual novela vai substituir A Favorita na TV Globo?

Ainda não há nenhuma novela escolhida oficialmente para a tarefa de assumir o Vale a Pena de Novo depois de A Favorita.

A reprise de A Favorita é recente, estreou em maio, e segundo Notícias da TV, ficará no ar até meados de fevereiro de 2023, caso grandes cortes não aconteçam na trama. Por enquanto, o folhetim contou com reedição, porém, mudanças pequenas. A trama tem sido reexibida quase na íntegra. Em sua versão original, A Favorita contou com 197 capítulos no total e ficou no ar de 2 de junho de 2008 até 16 de janeiro de 2009. Atualmente, a reprise já exibiu 55 capítulos.

O que se sabe até agora é que a escolhida para ser qual a novela vai substituir A Favorita será uma que foi ao ar no horário nobre da emissora. Para quem não recorda das mudanças realizadas pela Rede Globo em sua programação no final do ano passado, agora o Vale a Pena Ver de Novo só transmite produções que foram ao ar na faixa das 21h ou a extinta faixa das 20h.

As novelas que foram ao ar na faixa das 18h ou 19h são reprisadas agora apenas na faixa das 14h45, depois do Jornal Hoje, que foi inaugurada pela reexibição de O Cravo e a Rosa em dezembro de 2021.

Como acaba A Favorita?

Enquanto você espera para descobrir qual novela vai substituir A Favorita, pode já descobrir o que acontece entre as protagonistas Flora e Donatela no desfecho da produção. Para quem não lembra, Donatela é quem vence a rivalidade da dupla. A mulher derrota Flora de uma vez por todas e a vilã vai parar na cadeia.

Tudo acontece da seguinte forma, nos capítulos finais da trama, Donatela engana a vilã e consegue que ela confesse seus crimes publicamente. Flora vai presa, mas ela acaba escapando das grades. A malvada vai até o casamento de Donatela com o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), porém, é avistada por Silveirinha e precisa escapar antes de conseguir estragar a cerimônia.

Mesmo assim, ela não desiste de tentar acabar com Donatela. A vilã descobre o lugar em que o casal irá passar a noite de núpcias e ataca os recém-casados na manhã após o casamento. Flora atira em Zé Bob, mas não consegue atingir Donatela, pois Lara, Irene e Silveirinha aparecem para salvar a mocinha.

Lara então atira na mãe biológica para proteger Donatela. Flora não morre e é levada para a prisão, de onde não escapa mais. Donatela tem seu final feliz ao lado de Zé Bob, que se recupera do tiro que recebeu de Flora.

Próxima novela de João Emanuel Carneiro estreia ainda em 2023

Autor de A Favorita, João Emanuel Carneiro vai lançar uma novela em breve. A atração se chamará Todas as Flores e vai ao ar originalmente na Globoplay. A previsão atual é que o folhetim estreie em meados de outubro. Porém, quem não tem a assinatura da plataforma streaming ainda terá chance de assistir a atração. Segundo o Notícias da TV, em 2023 o folhetim vai ser exibido na TV aberta na faixa das 23h.

No elenco estará Regina Casé, que vai interpretar a vilã da trama, a personagem Zoé. Ela será mãe de Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin). Na história, Zoé abandonou a filha mais velha, Maíra, quando a menina ainda era muito nova, por não aceitar a deficiência da garota, que é cega. Porém, anos se passam e mãe e filha se reencontram. Zoé vai tentar usar Maíra para salvar a vida de sua herdeira mais nova, Vanessa, e vai virar uma megera na vida da moça.

