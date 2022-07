Final de Davi em Além da Ilusão: saiba como mágico prova inocência

Além da Ilusão final de Davi deve ser feliz ao lado de Isadora (Larissa Manoela). Depois de passar toda a novela sendo vítima das armações de Joaquim (Danilo Mesquita), o mágico finalmente conseguirá provar sua inocência e se livrará da acusação que destruiu sua vida.

Como será o final de Davi em Além da Ilusão final?

Davi vai provar sua inocência no final de Além da Ilusão, conforme antecipado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O mágico, junto com Isadora, vai armar um plano para que Matias (Antônio Calloni) confesse que matou Elisa e que colocou a culpa nele. Com a ajuda de Heloísa (Paloma Duarte), o casal vai levar o vilão para o cinema da cidade e os mocinhos farão um “jogo de espelhos” para que o juiz pense estar alucinando e vendo Elisa, mas quem falará com o crápula será Isadora.

“Eu atirei… Mas não era pra te acertar, meu amor. A bala era pro maldito mágico. Foi o meu joelho, o meu joelho que falhou. Eu jamais apontaria uma arma pra você, Elisa”, dirá. Isadora, fingindo ser a irmã morta, então pedirá para que o pai conte tudo para a polícia e inocente Davi. “Papai, esquece esses monstros e olha pra mim. Eles vão desaparecer quando estiver em paz com a sua consciência. Quando consertar o que fez. Precisa dizer a verdade pra polícia e pedir perdão ao Davi. Só assim ficaremos em paz”, dirá a menina “fantasma”.

O rapaz deve ter um final feliz ao lado de Isadora. A mocinha descobrirá todas as falcatruas de Joaquim e pedirá a anulação do casamento. Além disso, o almofadinha será cúmplice de sua mãe no assassinato de Abel (Adriano Petermann) e será preso pelo crime. “Isso é um erro! Eu sou inocente! Mãe! Eu não matei ninguém! Padrinho, me ajuda!” gritará o vilão.

E não será somente a acusação de assassinato que cairá sobre Joaquim. Ele também vai pagar pelos desvios de dinheiro que cometeu na tecelagem de Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli) e por sabotar um show de mágica de Davi. Úrsula (Bárbara Paz) também deve ir para a cadeia.

Livres de Joaquim e Úrsula, Isadora e Davi devem ter um final feliz em Além da Ilusão. Outros dois casais que devem ficar juntos no final são Eugênio e Violeta, e Arminda (Carolline Dellarosa) e Inácio (Ricky Tavares) – depois de uma passagem de tempo de cinco anos, a melhor amiga de Dorinha ficará grávida do marido.

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, na faixa das 18h, com a reapresentação do último capítulo no dia 20. A partir do dia 22, segunda-feira, Mar do Sertão ocupa a faixa de horário.

Próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão

A próxima novela das seis depois de Além da Ilusão é Mar do Sertão. A história se passa na cidade fictícia de Canta Pedra, no sertão nordestino – algumas cenas foram rodadas no Vale do Catimbau, em Pernambuco, o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Os atores também gravaram na cidade de Piranhas, no Alagoas, além dos Estúdios Globos, no Rio de Janeiro.

O folhetim é escrito por Mário Teixeira, mesmo autor de O Tempo Não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2017) e I Love Paraisópolis (2015), além do seriado Passaporte Para Liberdade (2021).

Mar do Sertão começa com a história é Candoca (Isadora Cruz), que vive um romance com Zé Paulino (Sérgio Guizé). Os dois estão de casamento marcado, até que o coronel Tertúlio (José de Abreu) ordena que ele leve um cavalo até outra cidade, bem no dia em que a cerimônia está marcada.

É quando Tertulinho (Renato Góes) retorna para Canta Pedra, cidade fictícia onde se passa a novela, e se encanta por Candoca. No entanto, seu pai pede que ele acompanhe Zé Paulino na viagem – uma chuva forte cai durante o trajeto e o noivo da protagonista é dado como morto, enquanto Tertulinho sobrevive.

Zé Paulino só retorna para Canta Pedra dez anos depois deixando todos chocados, principalmente Candoca que se entregou a outro homem depois da “morte” de seu antigo noivo.

Além dos três protagonistas, Caio Blat, Suzy Lopes, Debora Bloch, Mariana Sena, Theresa Fonseca, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Welder Rodrigues, Enrique Diaz, Nanego Lira e Wilson Rabelo são outros nomes que estão no elenco da novela.