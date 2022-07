Mar do Sertão novela: onde foi gravada a trama das 6

Isadora Cruz grava cenas de Mar do Sertão no nordeste Foto - Globo/Ronald Santos Cruz

O próximo folhetim das seis já está sendo produzido a todo o vapor. Mar do Sertão novela onde foi gravada é uma das dúvidas dos espectadores, que esperam ver paisagens exuberantes na próxima trama das seis. O folhetim estreia em agosto e será protagonizado por Renato Goes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé.

A novela Mar do Sertão está sendo gravada no interior do nordeste brasileiro. Já foram rodadas cenas no Vale do Catimbau, em Pernambuco – este é o segundo maior parque arqueológico do Brasil, e está localizado entre os municípios de Buíque (principal acesso ao parque), Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. O lugar tem dezenas de trilhas e costuma receber muitos turistas em busca de aventuras.

Com mais de 62.300 hectares de extensão, abriga aproximadamente 2.000 cavernas e 28 cavernas-cemitério. O parque é uma das últimas áreas da caatinga que ainda está preservada no Brasil.

O elenco de Mar do Sertão também gravou cenas na cidade de Piranhas, no Alagoas. O município está localizado no sertão nordestino e tem 25 mil habitantes. No local, foram gravadas mostrando a exuberância do Rio São Francisco. Os atores também estiveram no centro histórico da cidade, que é o local das gravações do município fictício da novela.

“Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular. Quero trazer para essa novela o nordeste que está dentro de mim, que vivi durante toda a minha vida”, disse o autor Mário Teixira ao Gshow.

Ao todo, foram mais de 60 profissionais que viajaram rumo ao nordeste para trabalhar na produção da novela de Mário Teixeira. Além dos protagonistas Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Goes, que interpretam Candoca, Zé Paulino e Tertulinho, também estiveram presentes no local Enrique Diaz, Everaldo Pontes, Pedro Lamin e Lucas Galvino.

As demais cenas da novela serão gravadas nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A produção da novela começou no início de junho e as primeiras fotos da caracterização dos atores já começaram a ser divulgadas.

Mar do Sertão é escrita por Mário Teixeira, mesmo autor de O Tempo Não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2017) e I Love Paraisópolis (2015), além do seriado Passaporte Para Liberdade (2021).

A protagonista da história é Candoca (Isadora Cruz), que vive um romance com Zé Paulino (Sérgio Guizé), até que ele é dado como morto. Após ficar dez anos afastado de sua vida, ele ressurge. No entanto, o personagem encontra sua amada casada com Tertulinho (Renato Goes).

Debora Bloch, José de Abreu, Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Nanego Lira e Wilson Rabelo são outros nomes que estão no elenco.

Quando estreia Mar do Sertão?

Mar do Sertão estreia em 22 de agosto de 2022 na Globo. A trama será a substituta de Além da Ilusão, que entra na reta final agora em julho.

“O público pode esperar uma novela espirituosa, com boa dose de leveza e humor. Conhecemos o sertão semiárido, e falaremos dele, mas queremos dar espaço também para a natureza verde, a cultura e a arquitetura com muitas cores dessa região”, disse o diretor Allan Fiterman.

Além de Mar do Sertão, a Globo ainda traz mais uma estreia neste ano, na faixa das 21h. Pantanal será substituída por Travessia, novela escrita por Glória Perez. Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves e Jade Picon são os protagonistas da trama.

