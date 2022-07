Isadora Cruz está no elenco da novela Mar do Sertão - Foto: Divulgação/Rede Globo

Elenco da novela Mar do Sertão: 9 atores nordestinos da trama

O elenco da novela Mar do Sertão conta com atores que nasceram na região nordeste do país. Como já sugere o título, a história se passa no sertão nordestino e é protagonizada por Renato Góes e Isadora Cruz, naturais de Pernambuco e da Paraíba, entre outras estrelas.

Renato Góes está entre os nordestinos do elenco da novela Mar do Sertão

Renato Góes, nascido em Recife, Pernambuco, interpreta Tertulinho, filho do coronel Tertúlio (José de Abreu), em Mar do Sertão. Seu personagem é o grande vilão da história.

Tertulinho chega na cidade fictícia de Canta Pedra no começo da novela e se encanta por Candoca (Isadora Cruz), que está noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé). Ele e Zé recebem uma ordem do coronel Tertúlio para levar um cavalo até outra cidade – durante o caminho, uma forte chuva cai e o noivo de Candoca é dado como morto, enquanto o vilão volta para casa.

O ator esteve recentemente na primeira fase da novela Pantanal, na qual interpretou José Leôncio. Outros trabalhos do famoso foram Órfãos da Terra (2019), Os Dias Eram Assim (2017), Velho Chico (2016) e mais.

Isadora Cruz

Isadora Cruz é paraibana, mas sua família se mudou para Miami quando ela tinha seis anos de idade. A atriz retornou para a Paraíba em 2002, mas se mudou para a França aos 16 anos, onde estudou cinema e atuou em uma das mais conceituadas escola de atores da Europa.

Ela é conhecida por interpretar Cris em Haja Coração, exibida pela Globo em 2016. Também protagonizou o filmeO Chapeleiro Louco (2021), longa-metragem de terror lançado na Amazon Prime Video, e no filme holandês Men at Work – Miami (2020).

Em Mar do Sertão, ela interpreta a protagonista Candoca, noiva de Zé Paulino. Depois que seu amado é dado como morto, ela se envolve com Tertulinho.

Nanego Lira está entre os nordestinos do elenco da novela Mar do Sertão

Nanego Lira é natural de Cajazeiras, Paraíba. Com mais de 21 anos de carreira, o ator esteve em Amor de Mãe, novela das 21h exibida entre 2019 e 2021 na Globo, no papel de Oliveira – esse foi o primeiro folhetim do artista, que é conhecido por seu trabalho em filmes.

Com mais de 20 anos de carreira no cinema, esteve nos filmes De Pai Para Filho (2017), que conta a história da trajetória de Luiz Gonzaga, além de Matador de Ratos (2013), Reza a Lenda (2016) O Barco (2018) e mais. Também participou da série da Globo Onde Nascem os Fortes (2018).

Agora, o ator chega para fazer parte do elenco de Mar do Sertão. Seu personagem ainda não foi divulgado, mas pode-se esperar um papel de destaque na novela.

Suzy Lopes

Suzy Lopes nasceu na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Seu primeiro trabalho no cinema foi em 2010, quando participou do filme O Sonho de Inacim: O Aprendiz do Padre Rolim (2010). Nos anos seguintes, esteve em Sol Alegria (2018), Ambiente Familiar (2018) e Beiço de Estrada (2019). Seu trabalho de maior destaque foi em 2019, quando integrou o elenco de Bacurau.

Anteriormente, ela esteve em Quanto Mais Vida, Melhor (2021), novela das 19h, como a personagem Suzy, que entrou na reta final da trama. Neste ano, ela vai interpretar Cira em Mar do Sertão, uma mulher fofoqueira da cidade de Canta Pedra.

Thardelly Lima está entre os nordestinos do elenco da novela Mar do Sertão

Outro ator natural de Cajazeiras, na Paraíba, é Thardelly Lima. Com mais de vinte anos de carreira como ator, esteve em dez filmes, incluindo o aclamado Bacurau, além de Divino Amor (2017), Seria Kelly (2017), Animais na Pista (2010) e mais.

Já na televisão, fez sua estreia em 2020 na faixa das 21h na novela Amor de Mãe. Também integrou o elenco de Quanto Mais Vida, Melhor (2021), das 19h.

Agora ele encara sua primeira novela das 18h no papel de Vespertino que, segundo ele, “promete bagunçar muito a história e dar muita dor de cabeça aos personagens de Canta Pedra”.

Everaldo Pontes

Everaldo Pontes é natural de Pilar, na Paraíba. Também é mais conhecido pelo seu trabalho no cinema – com mais de 25 filmes no currículo, ele pode ser assistido em Central do Brasil (1998), Amarelo Manga (2002), Árido Movie (2007), Comeback: Um Matador Nunca se Aposenta (2017), entre outros.

Fez sua estreia na televisão em 2007, quando interpretou Pedro Beato na minissérie A Pedra do Reino (2007). Ainda na Globo, atuou em Duas Caras (2008), Malhação ID (2009) e Gabriela (2012).

Dez anos depois, ele retorna à emissora para viver Adamastor, um pastor de cabras que resgata Zé Paulino (Sérgio Guizé) após o acidente, em Mar do Sertão (2022).

Quitéria Kelly está entre os nordestinos do elenco da novela Mar do Sertão

Natural de João Pessoa, Paraíba, atua no teatro desde 2007. Dez anos depois, Quitéria Kelly passou a dirigir peças, fazendo sua estreia como diretora no espetáculo “A Invenção do Nordeste”.

Depois do fim de seu casamento de mais de 15 anos, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro. Sua estreia na televisão foi em 2018, quando esteve no seriado Onde Nascem os Fortes. Seguiu trabalhando na emissora – ela pode ser assistida em Malhação – Toda Forma de Amar (2019) e Amor de Mãe (2021).

Sua personagem em Mar do Sertão se chama Latifa, esposa do mercador árabe Zahyn (César Ferrario). O casal deve fazer parte de outro núcleo da novela, que contara a história de um príncipe árabe que fugiu para o Brasil para fugir de um casamento arranjado.

Cyria Coentro

Cyria Coentro nasceu em Salvador, Bahia. Com mais de 30 anos de carreira na televisão, esteve em títulos conhecidos como Renascer (1993), O Rei do Gado (1997), Porto dos Milagres (2001), Mulheres Apaixonadas (2003) e Caminho das Índias (2009).

A atriz segue trabalhando na emissora até hoje. Seu trabalho mais recente foi em Nos Tempos do Imperador (2021), novela das 18h, na qual ela interpretou Ana Néri.

Cyria irá interpretar a mãe da protagonista Candoca, conforme antecipado pelo Notícias da TV. O papel foi oferecido inicialmente para a atriz Cláudia Abreu, que recusou a proposta.

Felipe Velozo

Também da Bahia, Felipe Velozo tem mais dez anos de carreira como ator. Recentemente, ele fez parte do aclamado filme Marighella (2021). Também está na série Irmãos Freitas, que conta a história de Popó e o irmão Luiz Cláudio, e no filme argentino Perros. Ele também protagoniza a série A Névoa, da HBO Latin America, e fez parte do elenco da novela Velha Chico (2016).

O ator chega para fazer parte parte do elenco da novela Mar do Sertão – ainda não há informações sobre qual será seu personagem no folhetim.