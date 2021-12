Final de Dinorá em O Cravo e a Rosa: como termina a novela

Interpretada por Maria Padilha, a filha de Josefa (Eva Todor) é autoritária, geniosa e mantém o marido em rédea curta na obra de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. Depois de fazer parte dos planos do irmão e ainda revelar o segredo de Candoca (Miriam Freeland), a mulher corre o risco de pagar pelos pecados no final da novela e perder toda a mordomia a que está acostumada. Qual o final de Dinorá em O Cravo e a Rosa?

Em O Cravo e a Rosa, Dinorá vive um empasse com Cornélio (Ney Latorraca), que fica em dúvida se deve voltar a se relacionar com ela ou não. Mas no final da novela, Dinorá acaba conseguindo o que quer e termina ao lado de Cornélio mais uma vez, porém, desta vez apaixonada de verdade.

No penúltimo capítulo da novela O Cravo e a Rosa, Dinorá conta para a mãe que foi rejeitada pelo amado e que ele disse que pensaria sobre reatar o relacionamento com a mulher, mas que não havia garantias. “Eu que já tive o Cornélio aos meus pés”, lamenta a personagem.

“É minha filha, lamentavelmente você está colhendo o que plantou”, comenta dona Josefa, que ouve da filha: “e olha que agora gosto dele de verdade mamãe”. Pouco depois da conversa da dupla, Cornélio bate na porta de Dinorá e diz que antes de informar sua decisão, quer explicações sobre as atitudes da amada e o irmão dela, Heitor (Rodrigo Faro), que aprontaram muito e contaram mentiras a torto e a direita no folhetim.

Nesta cena da reta final de O Cravo e a Rosa, Dinorá joga toda a culpa de suas ações nas costas do irmão e consegue convencer Cornélio sobre sua índole. O personagem de Ney Latorraca então diz que está disposto a dar uma nova oportunidade para Dinorá, mas que a mulher terá que “andar nos trilhos”. A filha de Josefa promete se comportar e agarra o amado.

Como assistir O Cravo e a Rosa na Globo

Para quem está com vontade de conferir o final de Dinorá em O Cravo e a Rosa e não tem paciência para esperar o capítulo de reconciliação da mulher com Cornélio, as cenas já estão disponíveis na Globoplay. Para assistir é necessário ser assinante do serviço streaming, que possui pacotes de R$ 19,90 a R$ 84,90.

Aos que preferem esperar pela exibição na televisão e querem assistir tudo de graça, a atração vem sendo reprisada na TV Globo de segunda a sexta-feira, depois do Jornal Hoje, a partir das 14h40.

