Quem é o pai de Heitor na novela O Cravo e A Rosa?

Um dos grandes mistérios do folhetim de Walcyr Carrasco é a identidade do verdadeiro pai de Heitor na novela O Cravo e A Rosa. Na trama, o personagem de Rodrigo Faro não quer nem saber de trabalho e sonha em receber uma herança para levar a vida que sempre quis.

Calixto é o pai de Heitor na novela O Cravo e a Rosa

Um dos grandes mistérios de O Cravo e a Rosa é a identidade do pai de Heitor. O bon-vivant foi criado pela mãe Josefa (Eva Todor) e alimenta a esperança de que seu pai é um ricaço, mas o almofadinha terá uma surpresa: Heitor é filho de Calixto (Pedro Paulo Rangel), um empregado da Petruchio (Eduardo Moscovis), responsável pela fabricação dos queijos na fazenda.

O nome do homem só será revelado nos últimos capítulos da trama de Walcyr Carrasco. A revelação não animará o personagem de Rodrigo Faro, que sonhava em conseguir um privilégio depois de conhecer o progenitor.

Mas o homem não dará moleza ao filho e avisará que Heitor terá de ajudar na fazenda. O jovem não aceitará a realidade da família paterna e depois de ser dispensado por Bianca, o bonitão terminará a novela aplicando golpes ao lado de Marcela.

Veja o vídeo com a revelação sobre o pai de Heitor em O Cravo e a Rosa:

Horário de O Cravo e a Rosa em 2021

O Cravo e a Rosa será exibida na faixa das 15h, que atualmente é ocupada pela Sessão da Tarde. Em nota, A TV Globo anunciou que o O Cravo e a Rosa será exibida de segunda a sexta-feira depois do Jornal Hoje e que esta nova faixa de horário para novelas terá a exibição apenas de folhetins que foram ao ar às 18h ou 19h.

Depois do horário de O Cravo e a Rosa na programação da Globo, será exibida a Sessão da Tarde, provavelmente entre às 16h/16h30, hora que atualmente o Vale a Pena Ver de Novo acontece. Depois do filme do dia, o público assistirá O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Por causa desta mudança na programação, o especial agora só reprisará novelas da faixa das 21h.

