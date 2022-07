Final de Dodi A Favorita tem personagem refém e troca de tiros

O personagem de Murilo Benício na novela de João Emanuel Carneiro é um mau-caráter interesseiro que pisa em qualquer um para conseguir o que quer. Suas ações ao longo da novela o colocam em situações perigosas e acabam resultando no final de Dodi A Favorita, que é trágico. No desfecho da trama, o vilão tenta passar a perna em Flora, mas acaba se dando mal.

Qual o final de Dodi A Favorita?

No final de Dodi A Favorita, o mau-caráter é assassinado por Flora. A cena foi ao ar no capítulo 194 da exibição original (2008 – 2009), com três capítulos restantes para o término da novela. Tudo acontece por culpa do próprio personagem, que usa Donatela como refém e chantageia Flora. O vilão se dá mal e acaba vítima de um tiro durante um confronto com a personagem de Patrícia Pillar.

Para quem não lembra como foi o final de Dodi A Favorita, o personagem invade o rancho enquanto Flora está na companhia de Donatela. Neste ponto da história, Donatela engana Flora e finge que os duas poderão ser amigas novamente, para conseguir provas e uma confissão pública dos crimes da rival. De forma delirante, Flora acredita mesmo que pode voltar a ter um bom relacionamento com a ex-amiga e por isso tenta proteger Donatela quando Dodi faz a mulher de refém.

Dodi aponta uma arma para a cabeça de Donatela e ameaça matar a viúva de Marcelo. “Você não quer que eu vá embora? Eu vou, mas ela vai comigo”, avisa o vilão. “Sai de perto dela”, ordena Flora, mas Dodi não tira Donatela de sua mira.

Em seguida, Dodi exige que Flora lhe dê 250 milhões de dólares em troca da vida de Donatela. Enquanto Flora tenta negociar a quantia de dinheiro, Silveirinha entra em cena e quebra um vaso na cabeça de Dodi. O personagem larga Donatela, que consegue escapar.

Dodi tenta atirar em Donatela, mas Flora atira nele e então uma troca de tiros começa. Flora e Dodi estão em lados opostos da sala e disparam um contra o outro. Dodi cai nas garras de Flora e entra em pânico, ele tenta renegociar o acordo e diz que uma “merreca” de 10 milhões serve para ele ir embora de vez.

Flora se nega a dar qualquer dinheiro ao ex-capanga e atira em Dodi, que em seguida morre. “Esse aí já estava com o prazo de validade vencido. Pelo tanto que ele aprontou, já era para ele ter morrido há muito tempo”, finaliza a vilã.

Dodi é o verdadeiro pai de Lara

Para quem não sabe, uma grande revelação acontece na reta final de Dodi A Favorita: Lara não é filha biológica de Marcelo, na verdade a moça é filha de Dodi. A mentira foi contada por Flora quando a menina nasceu para que ela pudesse colocar as mãos no dinheiro da família Fontini futuramente.

Quando a menina estava com 3 anos de idade, Marcelo descobriu a verdade sobre a amante e a paternidade de Lara. Por isso, o ricaço resolveu expor a mentira de Flora. No entanto, a vilã foi mais rápida e resolveu agir para calar o marido de Donatela de uma vez por todas. Ela foi até a mansão de Marcelo e matou o filho de Gonçalo e Irene. A verdade então foi escondida durante anos e Lara foi criada como a única herdeira da família rica.

Curiosidade – Antes de Murilo Benício, Dodi seria papel de outro ator

Murilo Benício não foi a primeira escolha para interpretar o personagem Dodi. Antes de o famoso assumir o papel, quem estava cotado para ser Dodi era o ator Fábio Assunção.

O ator acabou negando o convite e declarou na época que deixou o projeto por motivos pessoais. Como Benício havia sido convidado para interpretar outro personagem na trama, já conhecia o roteiro de A Favorita e havia se interessado por Dodi. Quando descobriu que Assunção declinou o papel, pediu pelo personagem e acabou atendido pela produção do folhetim.

Em entrevista ao Notícias da TV, em maio de 2022, Benício disse que o primeiro convite da novela era para que ele vivesse um personagem do núcleo cômico da atração. Ele não revelou qual seria este papel, mas disse que gostaria de fazer algo diferente já que vinha de uma leva de personagens cômicos. Por conta disso, ele pediu para interpretar Dodi.

