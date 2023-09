Final de Gilda em Amor Perfeito e como termina a novela das 6

O final de Gilda (Mariana Ximenes) em Amor Perfeito finalmente mostrará a vilã pagando por seus crimes, após infernizar a vida de Marê (Camila Queiroz) durante toda a novela. Engana-se quem pensa que a malvada passará seus últimos dias na cadeia: a megera armará um plano de fuga ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda), mas terá um desfecho trágico.

O que acontece com Gilda no final de Amor Perfeito?

Gilda morre no final da novela Amor Perfeito. A cena será exibida somente no último capítulo da trama, que irá ao ar na sexta-feira, dia 22.

Antes do desfecho da personagem, o público verá a megera sendo humilhada por Leonel (Paulo Gorgulho) enquanto estiver presa. O pai de Marê fará questão de visitar a ex-esposa na prisão para dizer que Gilda não conseguiu acabar com a vida dele nem com a de sua filha.

A vilã tentará rebater o ricaço, dizendo que merecia ter uma família e um filho, mas Leonel a deixará falando sozinha. Por fim, ele lhe desejará boa sorte.

Mas o final de Gilda não é só isso. A megera contará com a ajuda de Gaspar para escapar da cadeia nas cenas finais do folhetim, conforme adiantado pelo UOL Splash.

O amante da vilã encontra uma maneira de resgatá-la de dentro da prisão, e o plano funciona em um primeiro momento. No entanto, Gilda vai até Marcelino (Levi Asaf), antes de deixar a cidade, para pedir perdão por tudo que fez. Esse é um momento inesperado pelo público, que surpreende por mostrar que a malvada se apegou verdadeiramente ao garoto durante o tempo em que ficou responsável por ele.

Essa será a brecha para que as autoridades localizem o paradeiro dos fugitivos. Os dois tentarão escapar novamente, mas serão cercados pela polícia, o que fará com que Gaspar sugira que eles se entreguem.

A vilã, que prefere morrer a passar o resto da vida na cadeia, entra em uma estrada sem saída e pede que o amante a acompanhe. De mãos dadas, os dois se jogarão em um abismo.

Final da novela Amor Perfeito tem casamento de Marê

Como é de praxe nos capítulos finais de Amor Perfeito, os mocinhos irão se casar. Marê e Orlando (Diogo Almeida) finalmente sobem ao altar depois de passarem por tantas dificuldades ao longo da trama.

As cenas devem ir ao ar no último capítulo do folhetim. Até o momento, foram divulgadas apenas algumas fotos da atriz Camila Queiroz vestida de noiva, sem mais detalhes sobre a cerimônia.

Depois de descobrir que Marcelino é seu filho, a mocinha finalmente formará uma família ao lado do garoto e do marido, selando o final feliz.

Com Marê vivendo feliz ao lado de Orlando, resta a dúvida sobre o destino de Júlio (Daniel Rangel), que sempre foi apaixonado pela mocinha. É provável que, após perder sua amada para Orlando, o rapaz termine a novela ao lado de outra pessoa. Depois de iniciar um relacionamento com Sônia (Bárbara Sut), que não deu certo ao longo da trama, os dois devem ter um final feliz juntos.

Amor Perfeito termina no próximo dia 22. A novela obteve baixa repercussão nas redes sociais, mas conseguiu elevar os índices de audiência na reta final. O folhetim será substituído pelo remake de "Elas por Elas", de autoria de Alessandro Marson e Thereza Falcão. A trama ganha uma nova versão 30 anos após a exibição original e terá mudanças nos nomes das personagens protagonistas e em suas histórias.

