Que dia termina a novela Amor Perfeito: como serão os últimos capítulos

A novela Amor Perfeito está perto do fim e vai exibir seu último capítulo inédito no dia 22 de setembro, sexta-feira e a reprise no sábado, 23 de setembro. O folhetim está no ar desde março de 2023 e terá 161 capítulos no total, que darão lugar a partir do dia 25 de setembro ao remake de Elas por Elas.

Veja o que vai acontecer na última semana de Amor Perfeito

Marê será feliz no final de Amor Perfeito

Quem torce pela mocinha Marê (Camila Queiroz) terá o que comemorar no final da novela Amor Perfeito. A mocinha finalmente descobrirá que Marcelino (Levi Asaf) é seu filho, o que com certeza é um dos momentos mais aguardados da história. Segundo a apuração de de Márcia Pereira, do Notícias da TV, Marê vai enfim saber a verdade porque Sônia (Bárbara Sut) vai reunir a coragem que lhe faltou ao longo da trama e confessará para a herdeira de Leonel que a ossada do bebê que ela e Orlando enterraram não é do filho deles, mas de sua criança, fruto do relacionamento com um homem casado, que já nasceu morta.

Marê então desconfiará que é mãe de Marcelino, mas para ter certeza ela irá até a trapezista Rosa (Iasmin Patacho), que segundo os padres da Irmandade deixou Marcelino lá após nascer. A circense vai contar que nunca abandonou nenhum bebê com os religiosos, o que então dará a resposta que Marê tanto queria. Ao perceber que então Marcelino é o seu filho perdido, ela irá com Orlando (Diogo Almeida) até a Irmandande e a dupla contará tudo para o garotinho em um emocionante reencontro.

Com a família completa, Marê e Orlando subirão ao altar pouco depois, com direito a Marcelino carregando as alianças e Severo (Babu Santana) ministrando a celebração. A união trará mais uma surpresa, Marê vai engravidar em seguida e desta vez terá uma menina com o amado.

Desfecho da vilã Gilda | final de Amor Perfeito

Gilda vai enfim pagar pelas maldades que cometeu ao longo de Amor Perfeito. A megera vivida por Mariana Ximenes vai ser exposta por Leonel no tribunal, que lembrará da tentativa de assassinato da ex-mulher e contará para todos a verdade durante o julgamento de Marê, que será inocentada, de acordo com apuração de Débora Lima, no Notícias da TV.

Gilda ainda tentará sair por cima, ela fugirá e sequestrará Marcelino para trocar o garoto por sua liberdade. No entanto, seus planos darão errado e ela não conseguirá se safar. Marcelino será resgatado, Gilda será presa e passará o resto de seus dias atrás das grades pagando pelos crimes que cometeu.

O que vai acontecer com Gaspar

Amante e parceiro de crimes de Gilda na novela Amor Perfeito, Gaspar pagará por suas maldades de uma forma irreparável, ele será morto pela vilã nas últimas cenas da novela, segundo aponta apuração da redação do portal Na Telinha. As falcatruas da dupla serão expostas durante o julgamento de Gilda, o que deixará a mãe do rapaz, Cândida (Zezé Polessa), de boca aberta e se sentindo culpada por ter sido tão permissiva na criação do filho.

Pouco depois, antes de mofar na cadeia, Gilda terá um último embate com o cúmplice e resolverá se livrar dele. O personagem de Tiago Lacerda será alvo de vários tiros disparados pela megera e não resistirá aos ferimentos. Cândida ficará inconsolável e receberá o apoio do frei Severo.

Julio vai ficar com quem no final de Amor Perfeito?

Apaixonado por Marê, Julio não conseguirá o coração da mocinha vivida por Camila Queiroz até o final da novela Amor Perfeito, mas isso não significa que ele terá um desfecho triste e nem que terminará a trama sozinho, segundo apuração do colunista Dyego Terra, do TV História. O primeiro passo do personagem na reta final será o sucesso, o advogado se dará muito bem nos negócios. Ao conseguir livrar Marê das acusações no crime contra Leonel, Julio ficará famoso em Águas de São Jacinto.

A nova posição de prestígio do jovem lhe renderá muito dinheiro e em seguida ele comprará o Gazeta para transformá-lo em um jornal respeitado. Já seu coração, será tomado de amor por Sônia, por quem se apaixonará de verdade. Eles acabarão se casando e a mulher engravidará.

Cândida vai dar a volta por cima

Depois de ser presa e ainda perder o filho Gaspar, pode até parecer que Cândida terá um final ruim em Amor Perfeito, mas a personagem de Zezé Polessa conseguirá ultrapassar os obstáculos e se dar bem nas cenas finais da novela. Ela se tornará a nova prefeita da cidade de Águas de Jacinto, o que deixará Alselmo (Paulo Betti) desesperado, segundo a apuração de Débora Lima, do Notícias da TV.

A reviravolta na história da mulher começará quando o governador Valadares (Alexandre Britto) visitar a cidade após ser um organizado um protesto em homenagem de Cândida por conta da prisão injusta. Com o apoio da população, ela deixará a cadeia e será nomeada por Valadares para cuidar da cidade. Após assumir o cargo de prefeita, ela chamará Leonor (Rose Lima) para trabalhar com ela.

Final de Lívia em Amor Perfeito | final de Amor Perfeito

Quem também terá um final feliz na novela Amor Perfeito será Lívia (Lucy Ramos), segundo apuração de Vitor Peccoli, no TV História. Após a morte de seu marido mau-caráter Ciro Albuquerque (Beto Militani), pelas mãos de Gilda na reta final da novela, Lívia encontrara um novo amor. Ela conhecerá melhor Pedro Valente (Rodrigo dos Santos), por quem se encantará e rolará um clima.

A essa altura da história, ela já sabe que seu filho adotivo Tobias (Davi Queiroz) é herdeiro de Valente e depois de muito procurar pelo rapaz, ele conseguirá criá-lo ao lado de Lívia, por quem cairá de amores nas cenas finais da trama das 18h.

