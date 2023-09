Lázaro Ramos fica com personagem que foi de Luís Gustavo

Quem vai ser Mário Fofoca no remake de Elas por Elas?

O detetive Mário Fofoca é um dos personagens mais icônicos da novela "Elas por Elas", que ganhará um remake a partir de 25 de setembro na Globo. O investigador foi interpretado pelo ator Luís Gustavo (1934-2021) na versão original da novela e agora será vivido por outro ícone da teledramaturgia brasileira.

Quem será o novo Mário Fofoca?

Lázaro Ramos, com 44 anos, interpreta Mário Fofoca na nova versão de "Elas por Elas", um dos personagens mais lembrados da trama. O papel em 1982 ficou com o ator Luís Gustavo, que faleceu em setembro de 2021, aos 87 anos, vítima de câncer no intestino.

Além das sete protagonistas, o personagem é um dos grandes destaques da novela. Mário é irmão de Wanda, que ganha o nome de Taís no remake, uma das mulheres que faz parte do grupo de amigas. Os autores devem manter a mesma essência da trama de trinta anos atrás, apresentando o detetive como um homem atrapalhado que resolve os casos aos trancos e barrancos. Lázaro também deve continuar usando o tradicional terno quadriculado e uma gravata colorida.

A nova versão de "Elas por Elas" é uma releitura da trama original. Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão fizeram algumas mudanças nos perfis dos personagens e em suas histórias. Mário Fofoca será mantido, mas quatro das sete protagonistas agora têm nomes diferentes - Márcia virou Lara, Marlene agora se chama Carol, Wanda se chama Taís e Carmem agora é Renée, uma mulher transsexual.

Além de Lázaro Ramos, que retorna às novelas depois de quase dez anos sem um papel fixo em folhetins, a obra também conta com as atrizes Deborah Secco, Maria Clara Spinelli, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Karine Teles e Mariana Santos como as sete protagonistas.

Outra diferença é que a novela será exibida no horário das 18h - originalmente, a trama foi ao ar às 19h. Essa será a primeira vez desde o início da pandemia que a Globo não exibirá uma trama de época nesta faixa de horário.

Quem é Maria Fofoca?

O personagem Mário Fofoca trabalha como detetive particular, mas nunca consegue resolver os casos que surgem. Ele é um homem solteiro, atrapalhado, desastrado e esquecido que nunca tem sorte. Ao longo da trama, é contratado por Lara (Deborah Secco) para investigar quem era a amante de seu marido Átila (Sérgio Guizé), que morre nos capítulos iniciais.

Átila mantinha um caso com Taís (Késia Estácio), uma das amigas de infância de sua esposa. No entanto, as duas não sabiam da existência uma da outra, já que o homem enganava ambas.

Ao longo da trama, o detetive desperta o interesse de Márcia, que faz de tudo para seduzi-lo, rendendo alguns dos momentos mais cômicos. No entanto, o personagem está interessado mesmo é em Cláudia (Christiane Torloni), que por sua vez é apaixonada por René (Reginaldo Faria), melhor amigo de Mário.

Inicialmente, o personagem faria apenas uma pequena participação. Era previsto que Mário ficasse na novela por quatro capítulos, mas o sucesso entre o público foi tanto que o detetive atrapalhado ficou até o final, tornando-se um ícone da época.

Devido ao enorme sucesso do personagem, o detetive ganhou sua própria série na Globo em 1983, intitulada "Mário Fofoca", mas que contou com apenas 17 episódios. Dez anos depois, Mário ganhou um filme nos cinemas intitulado "As Aventuras de Mário Fofoca".

O personagem voltou a aparecer nas telas da Globo tempos depois. Mário Fofoca ressurgiu em um episódio do seriado "Sai de Baixo", em 1996, e em 2010, no remake de "Ti Ti Ti", para investigar a infidelidade de Jaqueline (Cláudia Raia).

