Final de Humberto em Todas as Flores tem tiroteio e morte

O final de Humberto em Todas as Flores será trágico. O amante de Zoé (Regina Casé) vai morrer nas mãos da vilã, com quem vai brigar pelo dinheiro roubado da Rhodes. Os dois vão se envolver em uma troca de tiros na casa em que a criminosa alugou em Angra dos Reis ao lado de Galo (Jackson Antunes).

O que acontece com Humberto em Todas as Flores?

Humberto morre no final de Todas as Flores. O pai de Rafael (Humberto Carrão) leva um tiro de Zoé nos últimos capítulos da trama.

Nos capítulos mais recentes disponibilizados, o público acompanhou a busca de Humberto por Zoé depois que a vilã sumiu no mundo com os R$ 40 milhões que o ex-presidente da Rhodes roubou da empresa. A mãe de Vanessa (Letícia Colin) e Galo fugiram com a fortuna e passaram a ostentar uma vida de luxo em Angra dos Reis.

Humberto, porém, não aceita perder o dinheiro e encontra o paradeiro de sua ex-amante. Em cenas que devem ir ao ar na próxima leva de capítulos, a vilã não vai querer dizer onde escondeu a fortuna, o que fará com os dois troquem tiros.

Será em meio ao tiroteio que Humberto será atingido por uma bala disparada por Zoé, o que causará a sua morte. A vilã chora em cima do corpo do personagem de Fábio Assunção, que por muito tempo foi seu amante e cúmplice em dezenas de crimes.

Quem fica com o dinheiro da Rhodes?

Apesar das mil falcatruas dos vilões para ficar com o dinheiro que foi roubado da empresa de roupas masculinas, nenhum deles ficará com a fortuna nos capítulos finais da novela.

Quem descobrirá tudo será Pablo (Caio Castro), que vai entrar na disputa pelo dinheiro. O filho de Judite (Mariana Nunes), porém, será mais espero que os vilões e colocará as mãos na grana primeiro, conforme adiantado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias do TV.

O novo ricaço do pedaço irá embora do Brasil. Sem conseguir o amor de Maíra (Sophie Charlotte), por quem é apaixonado, e decidido a nunca mais olhar na cara de Vanessa (Letícia Colin), o vendedor vai para a Indonésia, onde viverá uma vida de luxo ao lado de prostitutas.

O rapaz deixará seu filho Nico para ser criado por Maíra e Rafael (Humberto Carrão), já que Vanessa ficará na miséria e terá que partir para a prostituição.

Sendo assim, o dinheiro roubado não retornará para a Rhodes. Nos últimos capítulos disponibilizados, Rafael tem contado com a ajuda dos ex-funcionários para reerguer a empresa em troca de participação nos lucros no futuro.

O que acontece com Zoé?

Depois da morte de Humberto, Maíra irá finalmente dar prosseguimento a sua vingança contra Zoé e Vanessa. As cenas devem ir ao ar nos dois últimos capítulos da trama, que serão transmitidos ao vivo no Globoplay nos dias 30 e 1º de junho.

A vilã irá se arrepender de ter colocado a filha inocente na cadeia e irá livrar a protagonista das acusações de fazer parte da quadrilha de tráfico humano quando ela estiver prestes a ser julgada e condenada. Livre da queixa, Maíra terá um final feliz ao lado de Rafael.

Zoé também deve entregar a organização para a polícia. A megera voltará a ser alvo da polícia em uma investigação liderada por Rafael sobre a morte de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) no começo da trama.

Os capítulos 81, 82 e 83 serão disponibilizados para os assinantes do Globoplay na quarta-feira, 24. A trama de João Emanuel Carneiro terá 85 capítulos no total e ganhará uma exibição na televisão aberta a partir do segundo semestre de 2023, possivelmente na faixa das 23h.