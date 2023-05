Quando acaba Todas as Flores?

Depois de acompanhar a saga de Zoé, Maíra e Maíra, o público vai finalmente se despedir da trama de Todas as Flores. Três capítulos da última leva de episódios serão lançados nesta quarta-feira, 24 de maio, e o penúltimo e último capítulo da trama de João Emanuel Carneiro serão disponibilizados entre o final de maio e começo de junho na Globoplay.

Que dia sai o último capítulo de Todas as Flores?

O último capítulo de Todas as Flores deve ser lançado na Globoplay no dia 1 de junho, quinta-feira. Já o penúltimo episódio entra no catálogo dia 31 de maio, quarta-feira. Erick Bretas, diretor de produtos digitais e canais pagos da Globo, revelou no Twitter que a exibição será no formato de live, assim como foi a estreia da novela, em outubro de 2022.

Mas antes disso, os capítulos de número 81, 82 e 83 vão sair nesta quarta-feira, dia 24 de maio. No total, a trama de Carneiro terá 85 capítulos.

A trama de Todas as Flores deve passar na TV aberta a partir do segundo semestre de 2023, mas ainda não tem data confirmada pela emissora.

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, adiantou no ano passado, a exibição na Globo será na faixa das 23h00, assim como foi com Verdades Secretas 2. Na televisão, é possível que o folhetim passe por reedições e não seja exibido na íntegra, assim como aconteceu com a produção de Walcyr Carrasco.

Como vai ser o final de Todas as Flores?

Segundo adiantou o Notícias da TV, em matérias das jornalistas Marcia Pereira e Debora Lima, Zoé vai ser perseguida pela polícia e cometerá um assassinato no final da novela, depois que Rafael (Humberto Carrão) descobrir a participação da vilã na morte de sua mãe Guiomar (Ana Beatriz Nogueira).

Antes de ir para a cadeia, Zoé vai matar Humberto (Fabio Assunção) em um ataque de fúria. O personagem de Assunção terá um embate com a megera no final da trama para tentar recuperar as malas de dinheiro que entregou para ela no resgate de Judite (Mariana Nunes) e acabará levando a pior.

Ao parar atrás das grades, a vilã de Regina Casé vai resolver inocentar a filha Maíra das acusações, confessando que incriminou a mocinha. Prestes a ser julgada e condenada, Maíra finalmente ganhará seu final feliz após a confissão de Zoé. Ela deixará a cadeira e criará Rivaldinho e Nico com seu grande amor, Rafael (Humberto Carrão).

Ainda segundo o Notícias da TV, depois de deixar o filho que teve com Pablo para Maíra e Rafael, Vanessa vai chegar ao fundo do poço. A personagem de Colin não terá mais o apoio de Pablo (Caio Castro), que não vai mais querer saber dela e gastará com prostitutas e luxos na Indonésia. Assim, Vanessa estará sem dinheiro, amante ou mãe para a sustentar, por isso ela acabará se prostituindo para sobreviver, segundo os passos do passado de Zoé.

Além disso, nas outras tramas de Todas as Flores, Mauritânia (Thalita Carauta) vai recuperar as ações que foram roubadas por Humberto e voltará a ser uma das sócias da Rhodes. Ela conseguirá dar a volta por cima depois que Mondego (Denise Weinberg) entregar os crimes de Humberto e revelar as maldades cometidas pelo vilão na história.

