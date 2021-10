Final de Maricruz em Coração Indomável: como termina a protagonista

Coração Indomável está sendo exibida no SBT. A protagonista da trama é Maricruz (Ana Brenda Contreras), que passa por muitas dificuldades ao longo da novela, incluindo dramas com Otávio (Daniel Arenas), seu par romântico, e até uma prisão. Mas, o final de Maricruz em Coração Indomável será feliz. Abaixo, veja o que vai acontecer.

Final de Maricruz em Coração Indomável

Maricruz vai conquistar sua liberdade de volta nos capítulos finais da novela. Após ser presa injustamente, Aníbal vai confessar para Natasha que ele é o verdadeiro assassino de Afonso. Assim, a personagem irá revelar o mistério para todos e Maricruz será solta.

Logo após deixar a prisão, Maricruz vai morar na casa de Álvaro (Sergio Goyri) com sua filha, fruto de seu relacionamento com Otávio. Mas, no decorrer dos últimos capítulos, ela sofrerá um assalto, ficará ferida e precisará ir para o hospital. A protagonista foge do local e vai para a casa de Clementina (Silvia Manríquez, onde encontra Otávio. Ele pede a mocinha em casamento.

Maricruz deixa para trás o ódio que sente de Otávio e se entrega para os braços de seu grande amor. Os dois se casam no último capítulo da novela. Em clima de romance, eles fazem juras de amor um para o outro. “Obrigado por me fazer o homem mais feliz do mundo”, diz Otávio. Eles vivem felizes para sempre.

Como assistir Coração Indomável?

Coração Indomável é exibida de segunda a sexta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Para assistir, basta sintonizar no SBT no horário indicado.

Também é possível assistir pela internet, em www.sbt.com.br/ao-vivo. Basta clicar no vídeo que aparece na tela para ter acesso gratuito ao sinal da emissora.

A novela mexicana é estrelada por Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas. Coração Indomável conta a história da jovem Maricruz, que conquista Otávio com sua beleza, simpatia e inocência. Os dois se casam, mas por conta de uma proposta de emprego, ele vai morar na capital e deixa sua amada na fazenda.