Final de Theo em Vai na Fé tem golpe, traição e cadeia

Depois de infernizar a vida de quase todos os personagens durante a novela, além de ser o autor de vários crimes, o personagem de Emílio Dantas vai cometer uma última vilania no folhetim antes de ter o destino que merece. O final de Theo em Vai na Fé terá uma traição cometida por uma pessoa de sua confiança e uma emboscada da polícia.

O que acontece com Theo no final de Vai na Fé?

A derrocada de Theo começa quando ele leva um golpe de Sheila (Renata Miryanova), que limpa sua conta e foge com todo o dinheiro para Paris. O empresário passa dados bancários sigilosos para a funcionária, acreditando que ela será sua "laranja" e o ajudará a se livrar das acusações de contrabando, mas a mulher se cansa de acobertar os crimes do patrão, que vai ficar falido.

Theo ficará ainda mais furioso com o casamento de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis). O vilão vai armar um atentado contra o advogado e espalhará garrafas de gasolina no galpão de sua própria empresa. As informações foram adiantadas pela jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

O mocinho, no entanto, sairá vivo e conseguirá se recuperar do atentado. Procurado pela polícia, Theo ficará um tempo sumido. O crápula só reaparece no último capítulo de Vai na Fé para tentar arruinar o casamento dos protagonistas.

Theo se infiltrará na festa vestido de garçom e vai tentar sequestrar Sol. O plano será descoberto pela polícia, que prenderá o criminoso. O personagem de Emílio Dantas termina a novela atrás das grades, pagando pelos crimes cometidos.

O último capítulo da novela Vai na Fé será exibido na sexta-feira, 11 de agosto. A trama de Rosane Svartman, que foi um sucesso no horário das sete, será substituída por "Fuzuê". O folhetim de autoria de Gustavo Reiz será protagonizado por Giovana Cordeiro, Edson Celulari, Nicolas Prattes e Marina Ruy Barbosa.

